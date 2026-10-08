Jak uzyskać dofinansowanie do samochodu z PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął nabór wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Mogą one być składane do dnia 22 października 2026 roku. Dotyczy on dofinansowania do dostosowanego dla osoby z niepełnosprawnością samochodu.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) samodzielnie lub korzystając z pomocy pracowników Oddziału PFRON, którzy udzielą pomocy pod względem technicznym. Do zwrócenia się o dopłatę na zakup samochodu potrzebny jest profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Kwota do rozdysponowania przez poszczególne Oddziały PFRON to 105 000 000 zł.

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Sposób wypełnienia wniosku

W treści wniosku należy wybrać województwo zgodnie z miejscem zamieszkania osoby, której dotyczy dofinansowanie. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. Po zauważeniu błędu należy anulować wniosek i złożyć go ponownie. W trakcie wypełniania wniosku właściwe jest korzystanie z przycisku sprawdź i zapisz albowiem jego użycie umożliwia weryfikacje pól obowiązkowych oraz zapisywanie kolejnych etapów uzupełnianego formularzu. Wysokość potencjalnego dofinansowania pojawi się automatycznie po wpisaniu ceny dostosowanego samochodu brutto.

Możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie na rzecz osób z niepełnosprawnością przez pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora lub przedstawiciela ustawowego. Wystawione pełnomocnictwo tak jak i pozostałe dokumenty muszą być aktualne na dzień złożenia wniosku.

Potwierdzenie złożenia wniosku

Po wysłaniu wniosku system SOW wygeneruje potwierdzenie jego przyjęcia, a dokument będzie przesłany na adres e-mail podany we wniosku. Za datę złożenia dokumentu będzie uznawany dzień umieszczenia wniosku w systemie.

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Inne istotne kwestie związane z dofinansowanie

Nabór wniosków do VIII tury który miał miejsce we wrześniu został unieważniony i w związku z tym będą brane pod uwagę również zaświadczenia lekarskie spełniające wymogi w poprzednim terminie, ale utraciły ważność z uwagi na upływ czasu. Dodatkowo od tej tury uproszczono sposób składania wniosków poprzez rezygnację z wymogu składania wszystkich dokumentów na początkowym etapie. Będą one niezbędne do złożenia po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie przez Oddział PFRON.