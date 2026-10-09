Czym różni się asystencja od świadczenia wspierającego? Jakie podobieństwa?

Kluczowa różnica jest taka, że asystencja osobista jest świadczeniem niepieniężnym przeliczanym na godziny opieki (część niewykorzystana może przejść na okresy późniejsze - w Senacie planowana jest dyskusja, aby było to dalej niż "następny miesiąc"). Podobieństwem jest przede wszystkim to, że oba świadczenia są oparte na ocenie stopnia rzeczywistej niesamodzielności osoby niepełnosprawnej w domu i na jego zewnątrz, a nie suchych zapisach medycznych w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie jest tylko przesłanką startową - osoba niepełnosprawna wchodzi do starań o asystencję czy świadczenie wspierające. Ale jego przyznanie zależy już stopień niesamodzielności. Nowością dla asystencji jest uwzględnianie wprost sytuacji mieszkaniowej, barier transportowych jakie ma dana osoba niepełnosprawna i jej potrzeb/ograniczeń komunikacyjnych.

Asystencja osobista to świadczenie niepieniężne, świadczenie wspierające to pieniądze.

Od marca 2026 r. wartość świadczenia wspierającego jest następująca:

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Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia):

od 95 do 100 punktów - 4353 zł;

od 90 do 94 punktów - 3562 zł;

od 85 do 89 punktów - 2375 zł;

od 80 do 84 punktów - 1583 zł;

od 75 do 79 punktów - 1188 zł;

od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Natomiast wartość asystencji przeliczamy na godziny opieki asystenta.

Art. 21. 1. Asystencję osobistą przyznaje się miesięcznie w wymiarze:

od 20 do 240 godzin – w przypadku osób od 18. roku życia do ukończenia 65. roku życia,

od 20 do 80 godzin – w przypadku dzieci i nastolatów.

Świadczenie wspierające otrzymują tylko dorośli. Dzieci i nastolatkowie mają "nowe" świadczenie pielęgnacyjne

Natomiast asystencja osobista jest dostępna dla osób niepełnoletnich od 13. roku życia do ukończenia 18. roku życia, posiadającym:

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a) orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo

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b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– które posiadają ostateczną decyzję przyznającą prawo do asystencji osobistej.

Świadczenie wspierające bez limitu wieku dla staruszków. Asystencja do 65 roku życia

Prawo do asystencji osobistej przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, w wieku od ukończenia:

18. roku życia do ukończenia 65. roku życia, posiadającym ostateczną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 6b[3] ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie co najmniej 80 punktów w skali poziomu potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 3 tej ustawy,

Orzeczenie o niepełnosprawności to tylko przesłanka startowa

Oba świadczenia zależne są od wywiadów, samooceny i badania stopnia niesamodzielności. Np. asystencja przyznawana na podstawie:

1) formularza samooceny,

2) wywiadu bezpośredniego z osobą z niepełnosprawnością oraz obserwacji jej funkcjonowania podczas wywiadu lub – jeżeli jest to konieczne dla właściwego rozpoznania potrzeb osoby z niepełnosprawnością – wywiadu bezpośredniego z osobą stale wspierającą,

3) wyniku oceny poziomu potrzeby wsparcia, ze wskazaniem zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzajem wymaganego wsparcia, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) formularza oceny potrzeb osoby z niepełnosprawnością uwzględniającego potrzeby w zakresie asystencji osobistej.