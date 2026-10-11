Testy samodzielności, formularze samooceny, wywiady. Od tego zależeć będą świadczenia dla niepełnosprawnych. Na przykładzie świadczenia wspierającego i asystencji osobistej
REKLAMA
REKLAMA
Kluczowa różnica jest taka, że asystencja osobista jest świadczeniem niepieniężnym przeliczanym na godziny opieki (część niewykorzystana może przejść na okresy późniejsze - w Senacie planowana jest dyskusja, aby było to dalej niż "następny miesiąc"). Podobieństwem jest przede wszystkim to, że oba świadczenia są oparte na ocenie stopnia rzeczywistej niesamodzielności osoby niepełnosprawnej w domu i na jego zewnątrz, a nie suchych zapisach medycznych w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie jest tylko przesłanką startową - osoba niepełnosprawna wchodzi do starań o asystencję czy świadczenie wspierające. Ale jego przyznanie zależy już stopień niesamodzielności. Nowością dla asystencji jest uwzględnianie wprost sytuacji mieszkaniowej, barier transportowych jakie ma dana osoba niepełnosprawna i jej potrzeb/ograniczeń komunikacyjnych.
- Asystencja osobista to świadczenie niepieniężne, świadczenie wspierające to pieniądze.
- Świadczenie wspierające otrzymują tylko dorośli. Dzieci i nastolatkowie mają "nowe" świadczenie pielęgnacyjne
- Świadczenie wspierające bez limitu wieku dla staruszków. Asystencja do 65 roku życia
- Orzeczenie o niepełnosprawności to tylko przesłanka startowa
Asystencja osobista to świadczenie niepieniężne, świadczenie wspierające to pieniądze.
Od marca 2026 r. wartość świadczenia wspierającego jest następująca:
REKLAMA
REKLAMA
Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia):
- od 95 do 100 punktów - 4353 zł;
- od 90 do 94 punktów - 3562 zł;
- od 85 do 89 punktów - 2375 zł;
- od 80 do 84 punktów - 1583 zł;
- od 75 do 79 punktów - 1188 zł;
- od 70 do 74 punktów - 792 zł.
Natomiast wartość asystencji przeliczamy na godziny opieki asystenta.
Art. 21. 1. Asystencję osobistą przyznaje się miesięcznie w wymiarze:
- od 20 do 240 godzin – w przypadku osób od 18. roku życia do ukończenia 65. roku życia,
- od 20 do 80 godzin – w przypadku dzieci i nastolatów.
Świadczenie wspierające otrzymują tylko dorośli. Dzieci i nastolatkowie mają "nowe" świadczenie pielęgnacyjne
Natomiast asystencja osobista jest dostępna dla osób niepełnoletnich od 13. roku życia do ukończenia 18. roku życia, posiadającym:
REKLAMA
a) orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo
b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– które posiadają ostateczną decyzję przyznającą prawo do asystencji osobistej.
Świadczenie wspierające bez limitu wieku dla staruszków. Asystencja do 65 roku życia
Prawo do asystencji osobistej przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, w wieku od ukończenia:
18. roku życia do ukończenia 65. roku życia, posiadającym ostateczną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 6b[3] ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie co najmniej 80 punktów w skali poziomu potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 3 tej ustawy,
Orzeczenie o niepełnosprawności to tylko przesłanka startowa
Oba świadczenia zależne są od wywiadów, samooceny i badania stopnia niesamodzielności. Np. asystencja przyznawana na podstawie:
1) formularza samooceny,
2) wywiadu bezpośredniego z osobą z niepełnosprawnością oraz obserwacji jej funkcjonowania podczas wywiadu lub – jeżeli jest to konieczne dla właściwego rozpoznania potrzeb osoby z niepełnosprawnością – wywiadu bezpośredniego z osobą stale wspierającą,
3) wyniku oceny poziomu potrzeby wsparcia, ze wskazaniem zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzajem wymaganego wsparcia, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) formularza oceny potrzeb osoby z niepełnosprawnością uwzględniającego potrzeby w zakresie asystencji osobistej.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA