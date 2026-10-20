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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Będzie można połączyć z etatem świadczenie za opiekę nad niepełnosprawnym? Są dokumenty

Będzie można połączyć z etatem świadczenie za opiekę nad niepełnosprawnym? Są dokumenty

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20 października 2026, 18:58
[Data aktualizacji 20 października 2026, 18:58]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Będzie można opiekować się niepełnosprawnym tatą i pracować? Są dokumenty
Będzie można opiekować się niepełnosprawnym tatą i pracować? Są dokumenty
T. Król
Własne

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Nikt w tę zmianę nie wierzył (ja też nie) – że opiekun osoby niepełnosprawnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym wynoszącym blisko 3500 zł w 2027 r. będzie mógł dorobić sobie na etacie np. 3000 zł. Ale pojawiły się dokumenty, z których wynika, że w 2027 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli pracować, nie tracąc prawa do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego. Są to dokumenty będące podstawą opracowania projektu ustawy nowelizującej. Zastrzegam, że wciąż nie mamy gwarancji, że projekt ustawy rzeczywiście trafi do Sejmu. Ale sam fakt ich pojawienia się świadczy o tym, że trwają prace. Szanse na nowelizację obecnych zasad zwiększa to, że budżet nic nie musi dopłacać osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w tych trudnych dla budżetu latach – po prostu przepisy zezwolą na łączenie zadania opiekuna otrzymującego świadczenia pielęgnacyjne z etatem czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przy pracy na pełny etat oznaczałoby to dla opiekuna możliwość uzyskiwania obok świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3488 zł w 2027 r. także wynagrodzenia za pracę. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2027 r. 4950 zł brutto łączne dochody opiekuna mogłyby więc przekroczyć 7000 zł miesięcznie. I to przy założeniu pensji minimalnej. Oznaczałoby to ponad dwukrotnie większe wpływy do budżetu rodziny osoby niepełnosprawnej niż samo tylko świadczenie pielęgnacyjne. Zakładamy tu pracę na pełny etat. W praktyce łatwiejsze do pogodzenia z opieką nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudnienie na pół etatu. Wówczas dodatkowy dochód będzie odpowiednio niższy.

Przez ostatnie dwie dekady w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym obowiązywał dogmat "Opiekun osoby niepełnosprawnej nie pracuje". Ustawodawca zakładał, że byłoby czymś nieuczciwym, że np. syn albo córka otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne i jednocześnie - zamiast 24h na 24h opiekować się osobą niepełnosprawną - szedł do pracy. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. W praktyce w wielu przypadkach można opiekować się osobą niepełnosprawną i pracować.

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Przykład

Osoba niepełnosprawna mieszka w rodzinie wielopokoleniowej. W jednym domu (2 piętra) mieszka łącznie 6 osób od dziadków aż po wnuczkę. Ta struktura rodzina pozwala na pójście do pracy przez opiekuna osoby niepełnosprawnej - w tym czasie jego obowiązki przejmą - w miarę potrzeby i okoliczności - pozostali domownicy.

W wielu sytuacjach jest możliwe bez żadnych nadużyć czy wyłudzeń świadczeń z budżetu połączenie pracy etatowej z opieką nad osobą niepełnosprawną. Ale jak to uregulować w przepisach. Zobaczymy, czy poniższe dokumenty przełożą się na złożenie przez rząd w Sejmie projektu ustawy nowelizującej.

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Opublikowane zostały poniższe materiały strony rządowej, które mają przekuć ideę możliwości pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej w przepisy

227 000 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna na zasadach praw nabytych. To dane z 2025 r. Strona rządowa zakłada, że połowa tych osób byłaby zainteresowana łączeniem funkcji opiekuna i pracą zarobkową.

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Dokument nr 1:

świadczenie pielęgnacyjne a praca

świadczenie pielęgnacyjne a praca

gov.pl

Znajdziemy w nim propozycję przepisu, który ma dać możliwość pracy opiekunom osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

„Art. X. W przypadku osób otrzymujących lub ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach określonych w art. 63 ust. 1–4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2026 . poz. 873) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246), wykonywanie po dniu …. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o których mowa w art. 3 pkt 22 ustawy z dni 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 oraz z 2026 r. poz. 203) lub prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, nie powoduje braku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.”

Z proponowanego przepisu wprost wynika możliwość łączenia roli opiekuna osoby niepełnosprawnej i pracownika.

Informacja do wykorzystania w uzasadnieniu projektu ustawy:

Taki komunikat ma się pojawić w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej:

Jednym z postulatów środowisk skupiających opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest wprowadzenie możliwości łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. Proponuje się aby opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają tzw. „stare” świadczenie pielęgnacyjne (lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna), przyznane na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. mogli jednocześnie podejmować aktywność zawodową bez żadnych ograniczeń podobnie jak rodzice, którzy pobierają tzw. „nowe” świadczenia pielęgnacyjne na zasadach, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Znajduje się on także w ww dokumencie nr 1.

Dane liczbowe - mają być wykazane w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej

Dokument nr 2:

św

św

gov.pl

Założenia i źródła danych:

– 227 tys. – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna na zasadach praw nabytych (2025 r.)

– 4666 zł – minimalne wynagrodzenie (w 2025 r.)

Przedstawione skutki finansowe oszacowano przy założeniu aktywności zawodowej opiekunów na poziomie 50% (113,5 tys.) uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i dochodach z pracy na poziomie minimalnego wynagrodzenia (4666 zł) waloryzowanym wskaźnikiem inflacji. Świadczeniobiorcy dla których przewidziano skutki finansowe stanowią zamkniętą grupę osób pobierających świadczenia na prawach nabytych, co powoduje, że grupa ta nie będzie zwiększać swojej liczebności w latach kolejnych.

Do obliczeń przyjęto inflację na poziomie wynikającym z wytycznych dotyczące wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

ROK

2025

2026

2027

2028

2029

INFLACJA

-

3,80%

3,00%

2,80%

2,50%

Analiza została oparta na danych administracyjnych pochodzących ze zbiorów MRPiPS oraz na danych pochodzących z Badań Budżetów Gospodarstw Domowych realizowanych przez GUS w 2023 r. Zbiory danych MRPiPS zawierające informacje o rozkładzie osób pobierających świadczenia dla opiekunów ze względu na typ świadczenia oraz płeć świadczeniobiorcy stanowiły punkt wyjścia do modelowania kosztów dalszego pobierania świadczeń. Drugie z wymienionych źródeł danych, tj. wyniki reprezentatywnego badania GUS, pozwoliły na ocenę sytuacji dochodowej gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami, w tym gospodarstw domowych, w których jednym ze źródeł utrzymania są świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowi podstawę do modelowania potencjalnych korzyści z łączenia pobierania świadczenia z pracą zawodową dla gospodarstwa domowego.

Możliwość łączenia pracy z opieką (i pobieraniem świadczeń z tytułu jej sprawowania) niesie szereg mniej lub bardziej wymiernych korzyści zarówno z perspektywy samych gospodarstw osób świadczących opiekę i członków tychże gospodarstw, jak również z punktu widzenia szerszych celów polityki publicznej: budżetu państwa i samorządu, rynku pracy oraz różnych segmentów zabezpieczenia społecznego (emerytalno-rentowego, zdrowotnego, pomocy społecznej czy instytucji rynku pracy).

Stare świadczenie pielęgnacyjne - jest to świadczenia pielęgnacyjne, które obowiązywało do 31.12.2023 r. Ale setki tysięcy osób w 2026 r. i w 2027 r. otrzymują je na zasadzie praw nabytych

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
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Źródło: INFOR
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