W dniu 13 października 2026 roku Senat rozpatrywał ustawę o asystencji osobistej do której wprowadził 35 poprawek. Część z nich ma charakter porządkujący niemniej jednak zostały wprowadzone również zmiany istotne dla zainteresowanych.

Kwalifikacje asystentów osobistych

Do końca 2029 roku asystentem osobistym będzie mogła być osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, ale która kształci się w którymś z tych kierunku oraz została wybrana na asystenta przez osobę uprawnioną. Usługi asystencji osobistej będzie mogłaby świadczyć również osoba, która posiada doświadczenie w udzielaniu bezpośredniego wsparcia osobie z niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej 120 godzin w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpisu do rejestru asystentów potwierdzone zaświadczeniem.

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Nieobecność asystenta osobistego

W przypadku zgłoszonej nieobecności asystenta osobistego osoba z niepełnosprawnością miałaby możliwość wskazania na zastępstwo innej wybranej przez siebie osoby. Gdy nieobecność trwa dłużej niż 30 dni roboczych zainteresowany może dokonać wyboru asystenta osobistego albo złożyć wniosek o przedstawienie co najmniej dwóch kandydatów, po uprzednim uzyskaniu ich zgody. Niedokonanie wyboru albo brak akceptacji przez osobę z niepełnosprawnością kandydata oznacza rezygnację z zastępstwa.

Inne zmiany istotne dla osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzono możliwość przenoszenia niewykorzystanych godzin asystencji osobistej na kolejne miesiące oraz waloryzację stawek godzinowych dla asystenta, które są zapisane kwotowo w ustawie.

Ocena koordynatora ewaluacji asystencji osobistej byłaby dokonywana nie tylko w zakresie wsparcia w codziennych czynnościach, ale i całej świadczonej asystencji osobistej, która na szerszy zakres.

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Dalsza procedura legislacyjna

Teraz ustawa o asystencji osobistej wraz z poprawkami zostanie przekazana do Sejmu aby rozstrzygnąć o przyjęciu lub odrzuceniu każdej z nich. Następnie ostatecznie uchwalony przez Sejm akt prawny zostanie przedłożony do podpisu Prezydentowi.