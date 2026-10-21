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Punkt 9 w orzeczeniu. Co przysługuje osobie z niepełnosprawnością?

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21 października 2026, 15:19
[Data aktualizacji 21 października 2026, 15:53]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kto może otrzymać wskazanie do karty parkingowej?
Kto może otrzymać wskazanie do karty parkingowej?
Shutterstock

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Wskazanie w punkcie 9 daje osobie z niepełnosprawnością określone uprawnienia. Co oznacza i daje taki punkt? Kto może go otrzymać? Prezentujemy najważniejsze przepisy.

Jaka rolę pełnią wskazania w orzeczeniu?

Wskazania są jednym z elementów orzeczenia. Dotyczą one w szczególności:

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1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;

2. szkolenia, w tym specjalistycznego;

3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;

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4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;

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5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);

10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Co ważne, wskazanie w punkcie 8 dotyczy tylko dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Orzeczeń o niepełnosprawności takich dzieci nie dotyczą zaś punkty 1, 2, 3 i 4.

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Ważne

Punkt 9 orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dotyczy wskazania do karty parkingowej.

Przesłanki niezbędne do uzyskania tego dokumentu przez osoby z niepełnosprawnościami określa art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tymi przepisami, kartę parkingową wydaje się:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 6b ust. 3 pkt 9 uzupełnia te przesłanki. Według tego przepisu w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie przesłanek do uzyskania karty parkingowej może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

W praktyce zatem, w przypadku dorosłych osób z niepełnosprawnościami, karta parkingowa może być wydana osobie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z ograniczeniem do chorób narządu ruchu, wzroku, układu oddechowego i krążenia i przyczyn neurologicznych) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Orzeczenie takiej osoby w punkcie 9 wskazań zawiera wpis "wymaga" lub "spełnia".

Ważne

Warto pamiętać, iż są to nowe przesłanki, obowiązujące od 1 lipca 2014 r. Wcześniej karty były wydawane na innych zasadach.

Kluczowe znaczenie dla otrzymania karty parkingowej ma to czy osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Może się zdarzyć, że nawet przy schorzeniach narządu ruchu (symbol 05-R) taki punkt nie zostanie przyznany, jeżeli możliwości samodzielnego poruszania się takiej osoby nie są znacznie ograniczone.

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Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert). Jest to spore ułatwienie dla osób. Mających trudności w poruszaniu się, ponieważ takie miejsca znajdują się blisko budynków.

Ponadto, osoby legitymujące się kartą parkingową, mogą - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. Dotyczy to również osoby kierującej pojazdem, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową. Do wymienionych znaków trzeba się jednak stosować, gdy została pod nimi umieszczona tabliczka z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej (T-29).

Pamiętajmy, iż karta parkingowa jest imienna, nie jest to dokument przypisany do danego pojazdu. Z karty mogą zatem korzystać tylko osoby uprawnione. Dokument ten umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, aby możliwe było odczytanie numeru karty i daty jej ważności.

Osobie z niepełnosprawnością kartę parkingową wydaje się czas ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres 5 lat.

Jak dostać kartę parkingową?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma w swoim orzeczeniu wskazanie w punkcie 9, to może złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wniosek o wydanie karty parkingowej. Osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym powinna dodatkowo mieć jeszcze jeden z wymaganych symboli przyczyn niepełnosprawności.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Poza wnioskiem potrzebne będzie zdjęcie oraz oryginał orzeczenia do wglądu.

Punkt 9 w orzeczeniu [FAQ]

Czy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może otrzymać wskazanie do karty parkingowej?

Nie, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są aktualnie uprawnione do posiadania karty parkingowej.

Czy wskazanie w punkcie 9 dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością ruchową?

Nie, znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą wynikać również z innych schorzeń.

Moje orzeczenie jest wydane na stałe. Czy również kartę parkingową otrzymam bezterminowo?

Nie, dokument ten jest ważny maksymalnie 5 lat.

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Źródło: INFOR
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