Karty parkingowe. Polska szykuje się do wdrożenia wielkiej zmiany

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie nowe wymogi dotyczące kart parkingowych. Przy okazji wdrażania dyrektywy ministerstwo rodziny chce przeanalizować możliwość wprowadzenia zmian, zapewniających ciągłość ważności dokumentów. Tak wynika z odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Karta parkingowa. Kto aktualnie ma prawo do tego dokumentu?

Obecnie kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Prawo do tego dokumentu mają również niepełnosprawne dzieci (do ukończenia 16 roku życia) również mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wymagane jest tu odpowiednie wskazanie w orzeczeniu. Karty można też wydawać placówkom, zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

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Korzystanie z karty parkingowej nie zawsze możliwe?

Karty parkingowe dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami są ważne tak długo jak orzeczenie, maksymalnie jednak 5 lat. Dokument dla placówki wydaje się z kolei na okres 3 lat.

W praktyce zdarza się, iż w okresie oczekiwania na dokument osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z dedykowanych im miejsc parkingowych. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło już wiele zapytań w tej sprawie.

W ostatnim czasie na problem zwrócili uwagę posłowie Anna Sobolak, Iwona Hartwich, Włodzisław Giziński, Joanna Frydrych oraz Sylwia Bielawska. Posłowie podkreślają, iż obecne regulacje nie przewidują mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w sytuacji, gdy osoba uprawniona złożyła wniosek o wydanie nowej karty przed upływem ważności dotychczasowej, a procedura administracyjna jej wydania trwa dłużej niż okres pozostały do wygaśnięcia poprzedniej karty.

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„W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami – mimo że spełniają wszystkie warunki do posiadania karty i złożyły wniosek w odpowiednim terminie – pozostają przez pewien czas bez ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych” – czytamy w interpelacji.

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Zdaniem autorów pisma, w wielu przypadkach oznacza to realne utrudnienia w dostępie do leczenia, rehabilitacji, edukacji czy codziennym funkcjonowaniu. Posłowie zapytali zatem m.in. o to czy resort rodziny rozważa wprowadzenie przepisów zapewniających automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowej karty parkingowej do czasu wydania nowej w przypadku złożenia wniosku przed upływem jej ważności.

MRPiPS zapowiada analizę możliwych zmian

„Uprzejmie informuję, że analiza możliwości wprowadzenia zmian terminów ważności kart parkingowych w kontekście ważności orzeczeń na podstawie art. 6bb ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884, ze zm.) zostanie przeprowadzona w trakcie prac nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2841” – czytamy w odpowiedzi, której udzieliła wiceszefowa ministerstwa rodziny Katarzyna Nowakowska.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2841 w sprawie ustanowienia europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością z niepełnosprawnościami i europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami została uchwalona 23 października 2024 r.

Do kiedy trzeba wdrożyć unijne przepisy?

„Państwa członkowskie mają wprowadzić fizyczną wersję europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością zgodną ze wspólnym standardowym i dostępnym formatem określonym w załączniku I do dyrektywy, a także w fizycznej wersji karty umieścić kod QR i inne elementy cyfrowe wykorzystujące elektroniczne środki zapobiegania oszustwom i ich zwalczania, jak określono w aktach delegowanych, o których mowa w ust. 7 lit. a, w terminie do 5 czerwca 2028 r. Dyrektywa stanowi też, że państwa członkowskie mogą zdecydować o uzupełnieniu fizycznej karty jej wersją cyfrową” – przypomina Nowakowska.

I dodaje, iż Komisja Europejska przyjęła również rozporządzenie uzupełniające dyrektywę w odniesieniu do określenia kodu QR na fizycznej wersji europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością oraz określenia kodu QR i ustanowienia wspólnych specyfikacji technicznych zapewniających bezpieczeństwo fizycznej wersji europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami, a także w odniesieniu do kwestii interoperacyjności.

Źródło: Interpelacja nr 15971 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zapewnienia ciągłości ważności karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami/Sejm