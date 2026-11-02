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Stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki. Czym się różnią i do czego uprawniają?

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02 listopada 2026, 18:47
[Data aktualizacji 02 listopada 2026, 18:50]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co wiemy o stopniach niepełnosprawności?
Co wiemy o stopniach niepełnosprawności?
Shutterstock

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Co oznacza w orzeczeniu stopień niepełnosprawności znaczny, umiarkowany albo lekki? Jak takie orzeczenie wpływa na zakres dostępnych świadczeń i przywilejów? Prezentujemy najważniejsze zasady.

Ile osób z niepełnosprawnością w Polsce? Najnowsze dane GUS

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku w Polsce 4,1 mln osób posiadało ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Źródłem tych statystyk jest opracowanie „Osoby z niepełnosprawnościami w 2025 r.”, opublikowane 15 października 2026 r.

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Jak czytamy w publikacji GUS, w dniu 31 grudnia 2025 r. najwięcej osób niepełnosprawnych prawnie (3,2 mln) posiadało orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Blisko co piąta osoba niepełnosprawna prawnie (19,0%) posiadała zarówno orzeczenie wydane przez zespół, jak i orzeczenie wydane przez ZUS. Około 12 tys. osób posiadało z kolei orzeczenie wydane przez zespół oraz orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez KRUS lub komisję lekarską podległą MON lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. „Stopień umiarkowany niepełnosprawności orzeczono u 41,5% osób, znaczny u 29,2%, a lekki u 23,2%” – podaje GUS.

Stopień znaczny, umiarkowany, lekki. Co to oznacza?

Przypomnijmy, iż dzieciom do 16. roku życia powiatowe i miejskie zespoły wydają orzeczenia o niepełnosprawności – bez stopnia. W orzeczeniu osób dorosłych (i dzieci powyżej 16. roku życia) ustala się stopień niepełnosprawności:

• znaczny;

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• umiarkowany;

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• lekki.

Ważne

Każdy z tych stopni można orzec na stałe lub na określony czas.

Zobacz również:

Kryteria zaliczania do poszczególnych stopni niepełnosprawności wymienia ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza z kolei naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Stopnie niepełnosprawności w praktyce. Czy można pracować?

Stopień niepełnosprawności wynika z naruszenia sprawności organizmu i tego jak to naruszenie wpływa na codzienne funkcjonowanie. Z reguły osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym będą zależne od otoczenia np. w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wymagają długotrwałej pomocy w czynnościach samoobsługowych, w procesie leczenia czy rehabilitacji. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności potrzebują wsparcia w wykonywaniu niektórych czynności w okresach wynikających ze stanu zdrowia. Lekki stopień niepełnosprawności przejawia się trudnościami w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu.

Co ważne, zaliczenie osoby z niepełnosprawnością do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie oznacza, iż taka osoba nie może pracować. Zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest możliwe, jeżeli pracodawca przystosuje stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zapewni wykonywanie pracy zdalnej.

Czym stopień niepełnosprawności nie jest?

Warto wspomnieć, iż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest tożsame z poziomem potrzeby wsparcia ustalanym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Sam zatem stopień niepełnosprawności nie wystarcza do przyznania świadczenia wspierającego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Stopień niepełnosprawności. Jak wpływa na ulgi i świadczenia?

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Z pomocy finansowej warto tu wymienić zasiłek pielęgnacyjny z gminy (215,84 zł miesięcznie). Osoby z niskim dochodem mogą otrzymywać zasiłek stały z gminy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy. Dla pracodawcy zatrudniającego pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewidziano dofinansowanie do zatrudnienia, które aktualnie wynosi maksymalnie 2 760 zł miesięcznie (4140 zł na pracownika ze schorzeniami szczególnymi). Pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności korzysta w pracy z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy, zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma podobne przywileje w pracy. Dofinansowanie do zatrudnienia dla pracodawcy wynosi tu 1550 zł (2585 zł, jeśli pracownik ma schorzenia szczególne). Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przy spełnionym kryterium dochodu daje prawo do zasiłków z pomocy społecznej: stałego, okresowego, celowego. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zasiłek pielęgnacyjny można otrzymać, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie korzysta z prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Nieco niższe jest też dofinansowanie do zatrudnienia z PFRON. Wynosi ono 575 zł (1265 zł ze schorzeniem szczególnym). Osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim spełniające kryteria dochodowe mogą otrzymać z MOPS zasiłek okresowy (jeśli spełniają progi dochodowe) czy zasiłek celowy. Obecnie takie kryterium wynosi 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł dla osoby samotnej.

Więcej na temat przywilejów dla osób z poszczególnymi stopniami niepełnosprawności piszemy w poniższych artykułach:

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz. 677).

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Źródło: INFOR
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