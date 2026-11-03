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Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością – na czym polega i jakie daje możliwości?

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03 listopada 2026, 15:27
Ewelina Czepil
Ewelina Czepil
Radca prawny, Koordynator ds. sporów przeciwko ZUS w Votum Legal Mędrecki Wilk i Wspólnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.
Votum Legal Mędrecki Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.
Votum Legal Mędrecki Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.
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Kim jest asystent osoby z niepełnosprawnością?
Kim jest asystent osoby z niepełnosprawnością?
Shutterstock

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Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami stanowi ważny element wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jej głównym celem jest zwiększenie samodzielności, niezależności oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Dzięki pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej realizować własne potrzeby, plany i cele.

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Wsparcie asystenta osobistego obejmuje wiele obszarów życia. Może dotyczyć zarówno podstawowych czynności dnia codziennego, jak i aktywności zawodowej, edukacyjnej czy społecznej. Istotne jest to, że pomoc zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz możliwości konkretnej osoby.

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Czym jest asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością?

Asystencja osobista to forma indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Polega na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, przemieszczaniu się oraz uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Jej zadaniem nie jest wyręczanie, lecz umożliwianie samodzielnego podejmowania decyzji i realizowania własnych zamierzeń.

Asystent osobisty wspiera osoby, które ze względu na rodzaj lub stopień niepełnosprawności potrzebują pomocy w określonych sytuacjach. Zakres wsparcia zależy od ich indywidualnej sytuacji. Nie ma jednego uniwersalnego modelu asystencji, który odpowiadałby wszystkim użytkownikom.

Najważniejszą zasadą jest podmiotowość osoby korzystającej z usługi. To ona określa swoje potrzeby, wskazuje oczekiwany zakres pomocy i decyduje o sposobie realizacji codziennych aktywności. Asystent powinien respektować jej wybory oraz prawo do niezależnego życia.

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Na czym polegają zadania asystenta osobistego?

Zakres obowiązków asystenta osobistego jest uzależniony od potrzeb konkretnej osoby. Wsparcie może obejmować zarówno czynności związane z samoobsługą, jak i pomoc w realizowaniu bardziej złożonych aktywności. Istotne jest zachowanie możliwie największej samodzielności użytkownika.

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Pomoc w codziennych czynnościach

Asystenci mogą wspierać osoby z niepełnosprawnościami podczas ubierania się, przygotowywania posiłków, spożywania jedzenia czy wykonywania czynności higienicznych. Pomoc może obejmować również przemieszczanie się po mieszkaniu i korzystanie z urządzeń wspomagających.

W zależności od ustaleń asystenci mogą pomagać także podczas zakupów, przygotowywania posiłków czy wykonywania obowiązków domowych. Dzięki temu osoby korzystające z usługi mogą w większym stopniu samodzielnie organizować swoje życie.

Wsparcie w przemieszczaniu się

Istotnym obszarem asystencji osobistej jest pomoc w poruszaniu się poza miejscem zamieszkania. Asystenci mogą towarzyszyć osobom z niepełnosprawnościami podczas podróży komunikacją publiczną, spacerów czy wizyt w różnych instytucjach.

Takie wsparcie ułatwia dostęp do usług publicznych, placówek medycznych i urzędów. Pozwala również na swobodniejsze korzystanie z przestrzeni publicznej. W rezultacie osoby z ograniczoną mobilnością mogą częściej uczestniczyć w wydarzeniach i spotkaniach.

Pomoc w życiu zawodowym i społecznym

Asystencja osobista może mieć duże znaczenie dla aktywności zawodowej i edukacyjnej. Asystenci mogą wspierać użytkowników podczas dojazdów do pracy, zajęć szkolnych czy spotkań służbowych. Pomagają również w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Dzięki takiemu wsparciu osoby z niepełnosprawnościami zyskują większe możliwości rozwijania zainteresowań oraz utrzymywania relacji społecznych. Mogą także łatwiej realizować plany związane z nauką, pracą i życiem prywatnym.

Czym asystent osobisty różni się od opiekuna?

Asystencja osobista nie jest tym samym co tradycyjna opieka. Podstawowa różnica dotyczy roli osoby korzystającej ze wsparcia. W przypadku asystencji to użytkownik zachowuje decydujący wpływ na swoje życie.

Opiekunowie często przejmują część obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem podopiecznych. Asystenci natomiast pomagają wykonywać czynności zgodnie z poleceniami i potrzebami użytkowników. Nie powinni samodzielnie narzucać im sposobu działania ani podejmować za nich decyzji.

Asystencja osobista opiera się na partnerstwie, poszanowaniu godności i autonomii. Osoby korzystające z pomocy nie tracą prawa do samodzielnego decydowania. Otrzymują natomiast narzędzie, które ułatwia im realizowanie własnych wyborów.

Ważne

Warto również podkreślić, że asystencja osobista nie zastępuje specjalistycznej opieki medycznej ani rehabilitacji. Nie jest też tożsama z opieką wytchnieniową, której głównym celem jest czasowe odciążenie opiekunów.

Kto może skorzystać z asystencji osobistej?

Możliwość korzystania z asystencji osobistej zależy od obowiązujących zasad danego programu lub systemu wsparcia. Dotychczas usługi były realizowane między innymi w ramach programów rządowych finansowanych ze środków publicznych.

22 października 2026 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Zakończyło to parlamentarny etap prac nad nowymi przepisami. Na 3 listopada 2026 roku ustawa oczekuje jeszcze na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Nowe regulacje mają wprowadzić bardziej stabilny i powszechny system wsparcia. Zakładają indywidualne ustalanie prawa do asystencji na podstawie oceny potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Nie oznacza to jednak, że każda osoba otrzyma automatycznie maksymalną liczbę godzin pomocy.

Docelowo z ustawowej asystencji będą mogły korzystać osoby spełniające określone warunki dotyczące niepełnosprawności i poziomu potrzeby wsparcia. System ma być uruchamiany stopniowo. Nie należy zatem utożsamiać przyjęcia ustawy przez parlament z możliwością natychmiastowego składania wniosków.

Ile godzin asystencji osobistej można otrzymać?

Wymiar wsparcia powinien odpowiadać indywidualnej sytuacji użytkownika. Znaczenie mają między innymi ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, zakres potrzebnej pomocy oraz aktywność zawodowa i społeczna.

Przyjęta ustawa przewiduje docelowo od 20 do 240 godzin asystencji miesięcznie dla osób dorosłych. Maksymalny wymiar będzie jednak zwiększany stopniowo. W 2028 roku ma wynosić 200 godzin, w 2029 roku 220 godzin, a od 2030 roku 240 godzin miesięcznie.

Przewidziano również wsparcie dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. W tej grupie wymiar asystencji ma wynosić od 20 do 80 godzin miesięcznie. Przyznana liczba godzin będzie zależała od indywidualnej oceny potrzeb.

Warto pamiętać, że wskazane wartości wynikają z przyjętej ustawy. Szczegółowe zasady korzystania z nowego systemu będą zależały również od jej wejścia w życie i uruchomienia odpowiednich procedur.

Jakie korzyści daje asystencja osobista osobom z niepełnosprawnościami?

Najważniejszą korzyścią jest zwiększenie niezależności. Osoby korzystające z pomocy mogą samodzielniej planować codzienne obowiązki i podejmować decyzje dotyczące własnego życia. Nie muszą również polegać wyłącznie na pomocy członków rodziny.

Asystencja osobista wspiera także aktywizację zawodową. Ułatwia podejmowanie zatrudnienia, uczestniczenie w szkoleniach i rozwijanie kompetencji. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą zwiększać swoje szanse na rynku pracy.

Istotne znaczenie ma również integracja społeczna. Regularne uczestnictwo w wydarzeniach, spotkaniach i aktywnościach poza domem sprzyja budowaniu relacji. Pomaga także ograniczać ryzyko izolacji społecznej.

Wsparcie asystenta może przynieść korzyści również rodzinom. Bliscy osób z niepełnosprawnościami zyskują możliwość lepszego organizowania własnego czasu. Mogą łatwiej łączyć obowiązki zawodowe, rodzinne i osobiste.

Dlaczego asystencja osobista jest ważna dla niezależnego życia?

Prawo do niezależnego życia jest jednym z podstawowych zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. Znajduje ono odzwierciedlenie w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Szczególne znaczenie ma jej art. 19, który odnosi się do niezależnego życia i włączenia w społeczeństwo.

Asystencja osobista pomaga realizować te założenia w praktyce. Umożliwia osobom z niepełnosprawnościami podejmowanie decyzji i korzystanie z dostępnych możliwości. Wsparcie powinno być organizowane w taki sposób, aby odpowiadało ich rzeczywistym potrzebom.

Niepełnosprawność nie powinna oznaczać konieczności rezygnacji z aktywności zawodowej, edukacyjnej czy społecznej. Odpowiednio zorganizowana asystencja osobista pozwala ograniczać bariery i zwiększać dostępność różnych obszarów życia.

Podsumowanie

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami to ważna forma wsparcia, która pomaga zwiększać samodzielność i niezależność. Ułatwia wykonywanie codziennych czynności, przemieszczanie się oraz uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Jej najważniejszym założeniem jest respektowanie potrzeb, decyzji i wyborów osób korzystających z pomocy. Asystent nie powinien zastępować użytkownika w podejmowaniu decyzji, lecz wspierać go w ich realizacji.

Rozwój systemu asystencji osobistej może przyczynić się do poprawy jakości życia wielu osób z niepełnosprawnościami. To również istotny krok w kierunku bardziej dostępnego społeczeństwa, w którym każdy ma możliwość realizowania własnych planów.

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Źródło: INFOR
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