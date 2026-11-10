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Dofinansowania z PFRON. Od 1 grudnia 2026 r. wyższe kwoty

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10 listopada 2026, 13:52
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie dofinansowanie można dostać do turnusów rehabilitacyjnych?
Jakie dofinansowanie można dostać do turnusów rehabilitacyjnych?
Shutterstock

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Wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do turnusów rehabilitacyjnych i przedmiotów ortopedycznych zmienia się co kwartał. W związku z wyższą kwotą średniego wynagrodzenia za pracę, wzrosną również stawki dopłat. Jakie kryteria trzeba spełnić? Dlaczego turnusy rehabilitacyjne są ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami?

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - nowe kryteria dochodowe

Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2026 r. wyniosło 9 317,01 zł. Wzrosło zatem w porównaniu do przeciętnej płacy z drugiego kwartału, która wyniosła 9233,13 zł.

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Co ważne, przeciętne wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ zarówno na kryteria dochodowe uprawniające do dofinansowania, jak i wysokość możliwej dopłaty.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

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• 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

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Ważne

Od grudnia 2026 r. do lutego 2027 r. kryteria dochodowe będą wynosiły 4 658,50 dla osoby w rodzinie i 6 056,05 dla osoby samotnej. Jeżeli te progi zostaną przekroczone, to dofinansowanie do turnusu ulegnie odpowiedniemu obniżeniu w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”.

Jeśli jednak dofinansowanie ma dotyczyć zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, to przekroczenia progów dochodowych spowoduje brak możliwości skorzystania z dopłaty.

Dla wniosków złożonych w grudniu 2026 r. brany będzie pod uwagę dochód z III kwartału 2026 r. (lipiec sierpień wrzesień).

Dofinansowanie z PFRON do turnusu - jakie kwoty od grudnia 2026 r.?

Od początku grudnia 2026 do końca lutego 2027 r. dofinansowania wyniosą:

  • 2 795 zł – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16. roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  • 2 515 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 2 329 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W określonych przypadkach można przyznać dofinansowanie opiekunowi osoby z niepełnosprawnością. Od grudnia będzie ono wynosiło 1 863 zł. Ta sama kwota obejmie również osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności).

Jeśli osoba z niepełnosprawnością znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, to można podwyższyć dofinansowanie do maksymalnej kwoty 3 726 zł.

W przypadku jednak znacznego niedoboru środków w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania (maksymalnie o 20%) albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Przypomnijmy, iż obecnie (do końca listopada) kwoty dofinansowań wynoszą 2 769 zł (znaczny stopień niepełnosprawności), 2 492 zł (stopień umiarkowany) i 2 308 zł (dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności).

Jak otrzymać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie powinna zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).

Wsparcie przyznawane jest pod warunkiem, że osoba z niepełnosprawnością:

• została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

• złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Ważne

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Dlaczego turnus rehabilitacyjny jest ważny dla osób z niepełnosprawnościami?

Turnus stanowi zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Ma ona na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź równoważnego.

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Źródło: INFOR
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