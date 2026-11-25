W Polsce zmienia się system wspierania osób niepełnosprawnych. O świadczeniu decydują punkty mierzące stopień rzeczywistej niesamodzielności osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna wciąż musi dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności (zawierającym symbol i stopień niepełnosprawności). Można nazwać orzeczenie „przesłanką startową”. Trzeba je mieć, aby starać się o świadczenie wspierające, ale informacje z orzeczenia nie mają decydującego znaczenia. Po świadczeniu wspierającym, które było przełomem ze względu na przyznawanie go na podstawie punktów, mamy drugie świadczenie zależne od punktów określających stopień niesamodzielności osoby niepełnosprawnej. Prezydent podpisał ustawę o asystencji osobistej. Także tu punkty z WZON mają znaczenie dla przyznania świadczenia.Samo orzeczenie o niepełnosprawności to tylko początkowy wymóg przy staraniu się o oba te świadczenia. Prowadzi to do pytania, czy w przyszłości także inne świadczenia — np. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały czy renty — mogą być przyznawane na podstawie punktów podobnych do tych, które dziś przyznaje WZON.Czy możliwe jest, aby punkty przyznawali lekarze PZON lub ZUS? Dziś punkty WZON nie są bowiem określane przez lekarzy. Czy ustawa o asystencji osobistej jest zapowiedzią zmian w systemie orzeczniczym, które polegałyby na przesunięciu znaczenia z orzeczenia o niepełnosprawności na punkty, takie jak te, które dziś przyznaje WZON? Czy w przyszłości punkty mogą przyznawać komisje ZUS? Na dziś nikt nie zna odpowiedzi na te pytania.

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Rozszerza się system punktów przyznawanych przez WZON. Jest to pośredni dowód odchodzenia w Polsce od tradycyjnych orzeczeń o niepełnosprawności (PZON) czy niesamodzielności (ZUS). Te orzeczenia tylko umożliwiają staranie się o świadczenie. Ale to punkty są miarą decydującą o rzeczywistej wartości świadczenia dla osoby niepełnosprawnej. Masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Ale Ty otrzymasz np. 792 zł, a inna osoba niepełnosprawna z identycznym dokumentem będzie z ZUS otrzymywać 4353 zł. Tak jest przy świadczeniu wspierającym, które jest pierwszym świadczeniem w Polsce przyznawanym tak naprawdę na podstawie punktów WZON. Drugim takim świadczeniem jest asystencja osobista, którą właśnie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Oba te świadczenia będą przyznawane na podstawie decyzji WZON o punktach. Z analizy przepisów wynika, że może to być jedna decyzja WZON, która będzie podstawą przyznania obu tych świadczeń. Bo osoba niepełnosprawna będzie mogła mieć jednocześnie świadczenie wspierające (świadczenie pieniężne) oraz pomoc asystenta (świadczenie niepieniężne – usługa).

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Prezydent podpisał ustawę o asystencji. Punkty z WZON rozszerzają się na kolejne świadczenie. Co będzie dalej?

Od 2028 roku jedna decyzja WZON o poziomie potrzeby wsparcia (punkty świadczenia wspierającego) będzie mogła zostać skierowana do ZUS, aby otrzymać świadczenie wspierające (tak jak dziś). Jednocześnie ta sama decyzja będzie podstawą przyznania asystencji osobistej. Tak wynika z przepisów, ale redakcja Infor.pl wysłała odpowiednie zapytanie prasowe do Ministerstwa Rodziny i czekamy na odpowiedź potwierdzającą powyższą interpretację.

Gdzie jeszcze mogłyby pojawić się punkty podobne do tych z WZON:

Poniżej przykładowe świadczenia, których przyznanie zależy od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawanego przez PZON albo orzeczenia o niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji wydawanego przez ZUS. Żadne z tych świadczeń obecnie nie zależy bezpośrednio od liczby punktów przyznawanych przez WZON:

zasiłek pielęgnacyjny,

świadczenie pielęgnacyjne,

dodatek pielęgnacyjny,

renta socjalna,

renta z tytułu niezdolności do pracy,

świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500 plus dla niesamodzielnych),

dodatek dopełniający do renty socjalnej,

zasiłek stały z MOPS lub GOPS.

W przypadku wymienionych świadczeń nadal znaczenie mają tradycyjne kryteria orzecznicze, a nie punktowa ocena poziomu potrzeby wsparcia.

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Stare świadczenie pielęgnacyjne - punkty WZON służą nie przyznaniu świadczenia a decyzji co wybrać

Świadczenia od 1 stycznia 2027 r. wyniesie 3488 zł miesięcznie. Dla porównania w 2026 r. świadczenie wynosi 3386 zł (podwyżka o 102 zł miesięcznie, czyli o około 3%). W jego przypadku punkty WZON są uwzględniane jako element kalkulacji "Co się bardziej opłaca?": świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne

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Osoby, które nie mają szans na otrzymanie świadczenia wspierającego w poniższych przedziałach:

od 95 do 100 punktów - 4353 zł ;

; od 90 do 94 punktów - 3562 zł.

nie są zainteresowane świadczeniem pielęgnacyjnym (z reguły).

Kumulacja świadczenia wspierającego i asystencji osobistej w I połowie 2028 roku- przykład

W tym okresie świadczenie jest przyznawane przy 90-100 punktów w wymiarze maksymalnie 200 godzin. Osoby mające prawo do asystencji będą też równolegle spełniały warunki dla otrzymywania świadczenia wspierającego z dwóch pierwszych pozycji poniższego zestawienia:

Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia)

od 95 do 100 punktów - 4353 zł;

od 90 do 94 punktów - 3562 zł;

od 85 do 89 punktów - 2375 zł ;

od 80 do 84 punktów - 1583 zł

od 75 do 79 punktów - 1188 zł ;

od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Pełna asystencja osobista to stosunkowo odległa przyszłość z uwagi na okresy przejściowe

Z trzech powodów. Po pierwsze, pierwsze wnioski można składać dopiero za rok.

Osoby uprawnione Najwcześniejszy termin składania wniosku Dorośli z decyzją WZON przyznającą 90–100 pkt 1 grudnia 2027 r. Dorośli z decyzją WZON przyznającą 85–89 pkt 1 maja 2028 r. Dorośli z decyzją WZON przyznającą 80–84 pkt 1 września 2028 r. Uprawniona młodzież w wieku 13–17 lat oraz osoby przebywające w placówkach wskazanych w art. 50 ustawy 1 maja 2029 r.

W tabeli mamy pierwsze możliwe terminy złożenia wniosków - sama asystencja osobista może być świadczona najwcześniej 4 miesiące później.

Po drugie, na początku z asystencji będą korzystały osoby niepełnosprawne z bardzo wysokimi uszczerbkami zdrowia: Przedział 90-100 punktów jest bardzo wysoki.

I po trzecie, Godziny asystencji też są objęte okresami przejściowymi: Na podstawie art. 121 ustawy mamy zasadę:

Maksymalna miesięczna liczba godzin asystencji osobistej wynosi w:

1) 2028 r. – 200 godzin;

2) 2029 r. – 220 godzin.

Dopiero od 2030 roku będzie 240 godzin miesięcznie. Nie każda osoba tyle otrzyma - zależne jest to właśnie od liczby punktów.