W przyszłym roku mają wzrosnąć dofinansowania do pobytów uczestników terapii zajęciowej. Więcej środków przeznaczono też dla zakładów aktywności zawodowej. Jakie są szczegóły projektowanych zmian?

W 2027 roku wyższe dofinansowania z PFRON na warsztaty terapii zajęciowej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) samorządom wojewódzkim.

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Projekt zakłada zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej (WTZ( oraz osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ).

Ważne Zgodnie z założeniami projektu, od 2027 r. kwoty dofinansowania ze środków PFRON wzrosną w przypadku WTZ z 38 496 zł do 39 696 zł. W praktyce oznacza to podwyżkę o 1 200 zł (ok. 3,1%) rocznie na jednego uczestnika. Jeśli chodzi o ZAZ, to w 2027 roku (i w latach następnych) dofinansowanie miałoby wzrosnąć z obecnych 39 000 zł do 40 200 zł. To również byłaby podwyżka o 1 200 zł (ok. 3,1%) rocznie na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w ZAZ.

Celem poprawa stabilności finansowych placówek

„Proponowane zwiększenie kwot dofinansowania stanowi odpowiedź na rosnące koszty funkcjonowania WTZ i ZAZ, wynikające przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz cen energii, towarów i usług” – uzasadnia ministerstwo rodziny. Wysokość proponowanej podwyżki jest zbliżona procentowo do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MRPiPS zakłada, iż planowana zmiana poprawi stabilność finansową warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Zdaniem resortu aktualne kwoty dofinansowań nie zapewniają pełnego pokrycia kosztów funkcjonowania tych podmiotów.

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Czym jest warsztat terapii zajęciowej (WTZ)?

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) należy do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Jest to placówka, umożliwiająca pozyskanie lub przywrócenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

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Przykład Uczestnicy WTZ uczą się m.in. tego jak współpracować z ludźmi czy wykonywać określone zadania. Do przykładowych form aktywności w WTZ możemy zaliczyć zajęcia ceramiczne, ogrodnicze czy komputerowe.

Do kosztów działalności WTZ, które mogą być dofinansowywane ze środków PFRON) zaliczamy m.in. koszty wynagrodzeń pracowników WTZ, niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych związanych z funkcjonowaniem WTZ, dowozu uczestników.

Co to jest zakład aktywności zawodowej (ZAZ)?

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) są tworzone w celu zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

W przypadku ZAZ ze środków PFRON można finansować m.in. wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością, wynagrodzenia personelu, koszty materiałów, energii, transportu i dowozu niepełnosprawnych pracowników, szkoleń związanych z przygotowaniem osób niepełnosprawnych do pracy.