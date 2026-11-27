Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Jego publikacja w Dzienniku Ustaw spodziewana jest w najbliższych dniach. Jednym z najważniejszych elementów nowych przepisów jest dostosowanie budynków i ich otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmiany obejmują m.in. obowiązek wyposażania niskich bloków w windy, projektowania mieszkań dostępnych dla osób poruszających się na wózkach, tworzenia miejsc oczekiwania na ewakuację w czasie pożaru oraz zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu do urządzeń na placach zabaw. Inwestorzy będą jednak mogli korzystać z dotychczasowych warunków technicznych do 20 marca 2028 r. na zasadach określonych w Prawie budowlanym.

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Zestawienie najważniejszych zmian i wymogów dotyczących osób niepełnosprawnych

Mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – minimum 6 proc. mieszkań w budynkach mających więcej niż cztery lokale mieszkalne.

Windy w blokach – co do zasady obowiązkowe już od trzech kondygnacji.

Windy w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – co do zasady obowiązkowe od dwóch kondygnacji.

Korytarze w dostosowanych mieszkaniach – minimum 150 cm szerokości.

Przestrzeń manewrowa w dostosowanych mieszkaniach – minimum 150 × 150 cm.

Drzwi wewnętrzne w dostosowanych mieszkaniach – minimum 90 cm szerokości.

Progi drzwi wejściowych do dostosowanych mieszkań – maksymalnie 2 cm.

Włączniki światła w dostosowanych mieszkaniach – na wysokości 80–120 cm.

Gniazdka elektryczne w dostosowanych mieszkaniach – na wysokości 40–100 cm.

Wydzielone pomieszczenia oczekiwania na ewakuację – minimum 150 × 300 cm.

Możliwość ewakuacji osób niepełnosprawnych za pomocą specjalnie przystosowanych wind.

Place zabaw – minimum 30 proc. urządzeń dostępnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – obowiązek stosowania twardej, pełnej nawierzchni bez otworów.

Komfortki – specjalne pomieszczenia do wykonywania czynności higienicznych u dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami, o powierzchni minimum 12 m².

Altanki i wiaty śmieciowe – zapewnienie możliwości samodzielnego korzystania z pojemników na odpady przez osoby niepełnosprawne.

Zabezpieczenia przed poparzeniem gorącą wodą i grzejnikami w określonych budynkach i pomieszczeniach.

Co najmniej 6 proc. mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

W rozporządzeniu pojawił się całkowicie nowy rozdział zatytułowany „Lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”. Wprowadzono obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby takich mieszkań w budynkach wielorodzinnych posiadających więcej niż cztery lokale mieszkalne.

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Liczba mieszkań dostępnych dla osób niepełnosprawnych nie może być mniejsza niż 6 proc. wszystkich mieszkań w budynku, a jednocześnie nie może być mniejsza niż jeden lokal.

W przypadku uzyskania niepełnego wyniku obliczeń liczbę mieszkań należy zaokrąglić w górę.

Liczba mieszkań w budynku Minimalna liczba dostosowanych mieszkań 10 1 20 2 40 3

Przepisy nakładają na inwestora obowiązek odpowiedniego zaprojektowania mieszkań. Nie ustanawiają jednak obowiązku sprzedaży tych lokali wyłącznie osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

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Podstawa prawna: § 91 rozporządzenia:

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§ 91. Minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym więcej niż 4 lokale mieszkalne wynosi 6 %, przy czym liczba tych lokali nie może być mniejsza niż 1.

W uzasadnieniu rozporządzenia ministerstwo wskazuje:

Określenie dodatkowych wymagań dla lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych w zakresie poprawy dostępności.

Resort powołuje się również na Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Co oznacza mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Rozporządzenie szczegółowo określa wymagania, jakie musi spełniać mieszkanie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nie wystarczy zatem, że deweloper zapewni możliwość wjazdu wózkiem do budynku i skorzystania z windy. Odpowiednie rozwiązania muszą być zastosowane również wewnątrz mieszkania.

Przepisy dotyczą m.in. wysokości progów, szerokości drzwi, możliwości samodzielnego otwierania okien, powierzchni manewrowej oraz wysokości umieszczenia gniazdek elektrycznych, włączników światła i domofonów.

Element mieszkania Wymagania Drzwi wewnętrzne Minimum 90 cm szerokości i 200 cm wysokości Korytarze wewnętrzne Minimum 150 cm szerokości na całej długości Przestrzeń manewrowa w pokojach, kuchni i łazience Minimum 150 × 150 cm

Drzwi wejściowe do mieszkania powinny być pozbawione progu albo mieć próg o wysokości nieprzekraczającej 2 cm. Przepisy określają również wymagania dotyczące fazowania krawędzi progów i stosowania kontrastów kolorystycznych.

Ministerstwo wyjaśnia w uzasadnieniu, że przyjęte wymiary przestrzeni manewrowej zostały zaczerpnięte z opracowania dotyczącego projektowania uniwersalnego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efektem wprowadzonej regulacji jest zagwarantowanie w każdym pomieszczeniu przestrzeni, która jako wolna od przeszkód zapewnia wykonywanie manewrów osobom poruszającym się na wózku.

Obowiązkowa winda już w bloku z parterem i dwoma piętrami

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie obowiązku wyposażania budynków w windy. Nowe przepisy obejmą również niskie budynki wielorodzinne, które dotychczas mogły być projektowane bez wind.

Obowiązek będzie zależał od przeznaczenia budynku oraz liczby jego kondygnacji.

Rodzaj budynku Obowiązek wyposażenia w windę Budynek użyteczności publicznej Od 2 kondygnacji Budynek zamieszkania zbiorowego Od 2 kondygnacji Budynek mieszkalny wielorodzinny Od 3 kondygnacji

Oznacza to, że winda będzie wymagana w nowo projektowanym bloku składającym się z parteru i dwóch pięter.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, np. urzędów, obowiązek będzie dotyczył już budynków dwukondygnacyjnych.

Do liczby kondygnacji nie wlicza się tych, na których znajdują się wyłącznie pomieszczenia techniczne.

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 rozporządzenia:

§ 49. 1. W dźwig osobowy lub osobowo-towarowy wyposaża się budynek:

1) użyteczności publicznej mający dwie lub więcej kondygnacji;

2) zamieszkania zbiorowego mający dwie lub więcej kondygnacji;

3) mieszkalny wielorodzinny mający trzy lub więcej kondygnacji.

Jednym z wyjątków będzie możliwość rezygnacji z windy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mającym trzy kondygnacje, jeżeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji stanowią część mieszkań dwupoziomowych.

Rozporządzenie określa minimalne wymiary i wyposażenie kabiny windy dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania obejmują nie tylko możliwość wjazdu wózkiem do kabiny, ale także samodzielną obsługę urządzenia przez osoby niewidome i niedowidzące.

Element windy Wymagania Wymiary kabiny Minimum 110 × 140 cm Szerokość drzwi Minimum 90 cm Panel sterowania Wysokość 80–120 cm, oznaczenia w alfabecie Braille’a i informacja głosowa

Podstawa prawna: § 204 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia:

4) panel dyspozycji na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości niemniejszej niż 0,4 m od naroża kabiny, z informacją głosową o numerze kondygnacji oraz przyciskami wyczuwalnymi przez dotyk wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, umożliwiającymi osobom niewidomym i niedowidzącym samodzielny wybór kondygnacji w budynku;

Wymagania te mają umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne korzystanie z windy, bez konieczności proszenia innych użytkowników budynku o pomoc.

Specjalne miejsca oczekiwania na ewakuację osób niepełnosprawnych w czasie pożaru

Rozporządzenie szczegółowo reguluje kwestie bezpieczeństwa osób, które ze względu na stan sprawności nie mogą samodzielnie ewakuować się klatką schodową.

Jednym z dopuszczalnych rozwiązań będzie wydzielenie miejsca, w którym osoba niepełnosprawna może oczekiwać na dalszą ewakuację przez ekipę ratowniczą.

Przepisy posługują się określeniem „miejsce oczekiwania na ewakuację”.

Takim miejscem może być m.in.:

specjalnie wydzielone pomieszczenie o wymiarach co najmniej 150 × 300 cm;

odpowiednio zabezpieczone inne pomieszczenie lub zespół pomieszczeń;

mieszkanie dostępne dla osób niepełnosprawnych, spełniające określone wymagania;

odpowiednio zabezpieczona klatka schodowa z wyznaczonymi punktami oczekiwania na ewakuację.

Podstawa prawna: § 247 ust. 3 rozporządzenia:

3. W przypadku pomieszczenia przeznaczonego do przebywania osób ze szczególnymi potrzebami, których stan sprawności uniemożliwia ewakuację klatkami schodowymi, w szczególności osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „osobami niezdolnymi do ewakuacji”, dopuszcza się zapewnienie warunków umożliwiających ich ewakuację na tej samej kondygnacji do miejsca przeznaczonego do oczekiwania na dalszą ewakuację w bezpieczne miejsce, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „miejscem oczekiwania na ewakuację”.

Możliwość ewakuacji osób niepełnosprawnych windą

Nowe przepisy dopuszczają również wykorzystanie specjalnie przystosowanych wind do ewakuacji osób, które nie mogą opuścić budynku klatką schodową.

Nie chodzi jednak o zwykłą windę osobową. Urządzenie musi spełniać wymagania odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: § 253 ust. 1 rozporządzenia:

§ 253. 1. W budynku wielokondygnacyjnym ewakuacja osób niezdolnych do ewakuacji może być realizowana przy wykorzystaniu dźwigu zgodnego z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej ewakuacji osób niepełnosprawnych przy użyciu dźwigów.

Przed taką windą należy zapewnić odpowiednio zabezpieczony przedsionek przeciwpożarowy oraz punkt oczekiwania na ewakuację o wymiarach co najmniej 150 × 90 cm.

Drogi ewakuacyjne dostosowane do osób poruszających się na wózkach

Rozporządzenie przewiduje również wymagania dotyczące nawierzchni dróg ewakuacyjnych, długości dojścia do miejsca oczekiwania na ewakuację oraz możliwości wymijania się osób poruszających się na wózkach.

Podstawa prawna: § 258 ust. 2 i 3 rozporządzenia:

2. Droga ewakuacyjna przeznaczona do ruchu osób niepełnosprawnych ma mieć nawierzchnię wykonaną z materiałów niepowodujących poślizgu, która jest dostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

3. Pozioma droga ewakuacyjna o szerokości mniejszej niż 1,8 m, służąca jako dojście do miejsca oczekiwania na ewakuację, ma mieć miejsca przeznaczone do wymijania się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o szerokości co najmniej 1,8 m i długości co najmniej 1,5 m, rozmieszczone w odstępach niewiększych niż 10 m, jeżeli na tej drodze występuje konieczność wymijania się tych osób podczas ewakuacji.

Place zabaw – minimum 30 proc. urządzeń dostępnych dla dzieci niepełnosprawnych

Nowe rozporządzenie wprowadza konkretny wskaźnik dostępności wyposażenia placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Co najmniej 30 proc. projektowanych urządzeń musi umożliwiać korzystanie z nich dzieciom niepełnosprawnym.

Liczba urządzeń na placu zabaw Minimalna liczba urządzeń dostępnych dla dzieci niepełnosprawnych 5 2 10 3 20 6

Obowiązek wykonania placu zabaw dotyczy budowy budynku wielorodzinnego lub zespołu budynków wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20.

Podstawa prawna: § 33 ust. 11 rozporządzenia:

11. Na placu zabaw dla dzieci zapewnia się wyposażenie o różnej funkcji zabawy oraz dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci, umożliwiające jednoczesne korzystanie z wyposażenia przez co najmniej 5 dzieci na każde 20 m² wymaganej powierzchni placu zabaw dla dzieci, dostępne dla dzieci niepełnosprawnych, w liczbie co najmniej 30 % projektowanych urządzeń.

Co istotne, w uzasadnieniu rozporządzenia ministerstwo wyjaśnia, że świadomie posłużyło się w tym przepisie pojęciem dzieci niepełnosprawnych, a nie szerszym pojęciem dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Przepis celowo odnosi się do dzieci niepełnosprawnych a nie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ponieważ zapewnia on osiągnięcie rzeczywistego celu regulacji, jakim jest wyposażenie placu zabaw w urządzenia umożliwiające korzystanie z niego również dzieciom z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Ministerstwo wyjaśnia również, co należy rozumieć przez dostępność urządzeń na placu zabaw:

Przez dostępność rozumie się możliwość swobodnego podejścia do urządzenia poprzez zastosowanie odpowiedniej utwardzonej nawierzchni, zapewnienie braku barier architektonicznych w korzystaniu z urządzenia, zastosowanie informacji wizualnych i w alfabecie Braille’a, stosowanie kontrastów i elementów sensorycznych.

Miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych i seniorów

W przypadku budowy zespołu budynków wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, należy wykonać miejsce rekreacyjne dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych.

Takie miejsce powinno umożliwiać wypoczynek i integrację społeczną. Co najmniej 30 proc. jego powierzchni musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

Podstawa prawna: § 33 ust. 2 rozporządzenia:

2. W przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, wykonuje się miejsce rekreacyjne, dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych, wyposażone w miejsca do wypoczynku i integracji społecznej, przy czym co najmniej 30 % powierzchni miejsca rekreacyjnego ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Koniec z nawierzchnią z otworami

Standardowe minimalne wymiary stanowiska postojowego dla samochodu użytkowanego przez osoby niepełnosprawne wynoszą 3,6 m szerokości i 5 m długości.

Nowe rozporządzenie dopuszcza jednak ograniczenie szerokości stanowiska do 2,5 m, jeżeli wzdłuż jego dłuższego boku znajduje się przejście o szerokości co najmniej 1,2 m.

Jednocześnie wprowadzono wymóg stosowania nawierzchni twardej i pełnej. Oznacza to wyeliminowanie nawierzchni z otworami, które mogą utrudniać poruszanie się osobom korzystającym z wózków lub kul.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – dla samochodu osobowego użytkowanego przez osoby niepełnosprawne, przy czym szerokość może być ograniczona do 2,5 m w przypadku wykorzystania przejścia o szerokości co najmniej 1,20 m, wzdłuż dłuższego boku stanowiska;

Podstawa prawna: § 18 ust. 4 rozporządzenia:

4. Stanowisko postojowe i droga manewrowa dla samochodów mają mieć nawierzchnię twardą lub gruntową ulepszoną mechanicznie lub chemicznie, ze spadkiem zapewniającym spływ wody, przy czym stanowisko postojowe dla samochodu osobowego użytkowanego przez osoby niepełnosprawne, ma mieć dodatkowo nawierzchnię twardą pełną.

Ministerstwo szczegółowo uzasadnia wprowadzenie tego wymagania. Zwraca uwagę na ryzyko zaklinowania kółka wózka, laski lub końcówki kuli w otworach nawierzchni.

Nawierzchnia z otworami powoduje nierówności, które mogą destabilizować wózek, szczególnie przy samodzielnym wjeździe/wyjeździe z pojazdu. Wózek może się zatrzymać lub zsunąć, co grozi upadkiem osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna musi mieć możliwość samodzielnego przedostania się z parkingu na chodnik

Ministerstwo zwróciło również uwagę na problem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, przy których znajdują się wysokie krawężniki.

W praktyce osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód na odpowiednio oznakowanym stanowisku, ale nie jest w stanie samodzielnie dostać się na chodnik.

Nowe przepisy mają wyeliminować takie sytuacje. Jednocześnie rozwiązania umożliwiające dostęp do chodnika nie mogą powodować zmniejszenia wymaganych wymiarów stanowiska postojowego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 2 rozporządzenia:

2. Ze stanowiska, o którym mowa w ust. 1, usytuowanego przy chodniku, ma być zapewniony dostęp do tego chodnika w sposób nieutrudniający ruchu osobom niepełnosprawnym. Dostęp do chodnika nie może zmniejszać wymiarów stanowiska postojowego.

Specjalne pomieszczenia do wykonywania czynności higienicznych u dorosłych osób niepełnosprawnych

W rozporządzeniu określono wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania czynności higienicznych w pozycji leżącej u dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia tego rodzaju są określane również jako komfortki.

Obowiązek ich zapewnienia będzie dotyczył określonych budynków użyteczności publicznej.

Przykładowy rodzaj budynku Powierzchnia użytkowa budynku, powyżej której obowiązuje wymóg Budynki administracji publicznej 2000 m² Budynki handlu i usług 5000 m² Budynki przeznaczone na potrzeby działalności leczniczej 200 m²

Wymóg dotyczy również budynków kultury i sportu oraz budynków obsługi pasażerów transportu kolejowego, drogowego lub lotniczego o powierzchni użytkowej przekraczającej 5000 m², stacji paliw o powierzchni przekraczającej 300 m² oraz budynków zlokalizowanych w miejscach obsługi podróżnych, niezależnie od ich powierzchni.

Rozporządzenie określa również minimalną powierzchnię oraz szerokość takiego pomieszczenia.

Podstawa prawna: § 81 ust. 3 rozporządzenia:

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 2, ma mieć:

1) powierzchnię użytkową niemniejszą niż 12 m² i szerokość co najmniej 3 m;

2) wyposażenie umożliwiające wykonywanie czynności higienicznych w pozycji leżącej u dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami.

Pomieszczenie musi być również wyposażone w umywalkę i miskę ustępową.

Dopuszczono możliwość urządzenia komfortki w ogólnodostępnej toalecie dla osób niepełnosprawnych, jeżeli spełnione zostaną dodatkowe wymagania.

Altanki i wiaty śmieciowe dostępne dla osób niepełnosprawnych

Nowe przepisy dotyczą również miejsc gromadzenia odpadów przy budynkach wielorodzinnych.

Osoba poruszająca się na wózku powinna mieć możliwość nie tylko dotarcia do altanki śmieciowej, ale także samodzielnego skorzystania z poszczególnych pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów.

Wymagane jest m.in. zapewnienie ciągu komunikacyjnego o szerokości co najmniej 1 m, umożliwiającego dostęp do każdego pojemnika.

Ministerstwo w uzasadnieniu wyjaśnia:

Przepis ma na celu wskazanie realnej możliwości samodzielnego korzystania osób niepełnosprawnych z funkcji miejsca gromadzenia odpadów stałych, a nie wyłącznie dostosowanie drogi dojścia do niego.

Oznacza to, że zapewnienie osobie niepełnosprawnej dojazdu do drzwi wiaty śmieciowej nie będzie wystarczające, jeżeli po ich otwarciu osoba ta nie może samodzielnie skorzystać z pojemników.

Czy właściciele istniejących bloków będą musieli zamontować windy?

Nie. Ministerstwo w uzasadnieniu rozporządzenia wyjaśnia:

Jeżeli w danym budynku nie mają miejsca budowa, przebudowa czy zmiana sposobu użytkowania, jak również nie jest on objęty pracami projektowymi, to nie ma obowiązku stosowania przepisów niniejszego projektu rozporządzenia – budynek powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w czasie jego powstania (...).

Do 20 marca 2028 r. inwestorzy mogą stosować dotychczasowe warunki techniczne

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie zasadniczo następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nie oznacza to jednak, że wszystkie nowe inwestycje natychmiast zostaną objęte nowymi wymaganiami dotyczącymi dostępności.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie z 24 listopada 2026 r. potwierdziło możliwość stosowania dotychczasowych przepisów techniczno-budowlanych do 20 marca 2028 r. włącznie, w zakresie określonym w art. 102a–102c Prawa budowlanego.