W świadczeniu wspierającym wychodzisz z sądu bogatszy o 9000 zł - 16 000 zł. W asystencji tylko powrót na komisję
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Dziś często jest tak, że osoba niepełnosprawna może wyjść z WZON z punktami dającymi świadczenie wspierające na poziomie 3 562 zł (90–94 pkt). Ale jeżeli OzN pójdzie do sądu cywilnego, to ten może podnieść liczbę punktów do np. 96. Powoduje to wzrost świadczenia do 4 353 zł. Roczna różnica między tymi świadczeniami wynosi 9 492 zł (miesięcznie jest to 791 zł). To wszystko dzięki uprawnieniom sądów cywilnych. Dziś mamy jednak pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych. Polega na tym, że osoby niepełnosprawne niezadowolone z zaniżenia godzin opieki w asystencji osobistej będą skarżyły decyzje komisji przyznającej to świadczenie (tzw. „skład”) do WSA, a potem NSA.
- Świadczenie wspierające jest chronione przez sądy cywilne. I to działa
- Asystencja osobista to WSA i NSA – wątpię, aby zadziało
- Przykłady świadczeń kontrolowanych przez sądy administracyjne (WSA i NSA):
- Co przy asystencji osobistej kontrolują sądy cywilne? - liczbę punktów WZON
- Przykłady świadczeń kontrolowanych przez sądy powszechne
To dużo gorzej niż wariant "sądy cywilne". Bo sądy administracyjne zazwyczaj cofają sprawę na poziom urzędu ze swoimi wskazówkami (niewiążącymi urzędu). Wynika to z tego, że WSA i NSA nie przeprowadzają swoich postępowań dowodowych. Osoba niepełnosprawna nie uzyska więc prawdopodobnie w WSA podniesienia liczby godzin opieki, np. z przyznanych 60 h na 120 h miesięcznie. Dla porównania, w przypadku świadczenia wspierającego sądy cywilne potrafią podnieść wartość świadczenia miesięcznie o 1 187 zł (rocznie 14 244 zł przy zwiększeniu punktów do 90–94).
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Na to niekorzystne rozwiązanie zwrócił mi uwagę uważny Czytelnik.
Świadczenie wspierające jest chronione przez sądy cywilne. I to działa
WZON przyznał 68 punktów osobie niepełnosprawnej (brak świadczenia wspierającego). Sąd podniósł to do 72 punktów (świadczenie wspierające 792 zł).
Asystencja osobista to WSA i NSA – wątpię, aby zadziało
W ustawie o asystencji osobistej sprawy sporne o to świadczenie będzie rozpatrywał WSA i NSA, a nie sądy cywilne. To znaczące pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych. Dlaczego? WSA i NSA to sądy administracyjne. Cechą tych sądów jest to, że często nie rozstrzygają, czy rację ma osoba niepełnosprawna (np. w sporze z MOPS o zasiłki), tylko kierują sprawę z powrotem do urzędu z kilkoma wskazówkami (np. proszę ponownie przeprowadzić postępowanie dowodowe). Wskazówki te nie oznaczają, że MOPS, ZUS, czy komisja ma obowiązek przyznać świadczenie.
Duża część spraw przeciwko MOPS przez WSA i NSA rozstrzygane jest w ten sposób, że spór wraca do MOPS (uchylenie decyzji i ponowne rozpatrzenie sprawy). WSA i NSA same jednak nie przyznają np. zasiłku celowego w określonej wysokości.
Inaczej jest z sądami cywilnymi. W tym przypadku sąd cywilny ma prawo podnieść np. liczbę punktów od WZON w sprawie np. świadczenia wspierającego. I to przekłada się na konkretne pieniądze. Po WSA i NSA spodziewam się Inaczej jest z sądami cywilnymi. W tym przypadku sąd cywilny ma prawo podnieść np. liczbę punktów od WZON w sprawie np. świadczenia wspierającego. I to przekłada się na konkretne pieniądze.
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Przykłady świadczeń kontrolowanych przez sądy administracyjne (WSA i NSA):
- świadczenie pielegnacyjne
- zasiłek pielęgnacyjny (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
- zasiłki stały, celowy z MOPS (ustawa o pomocy społecznej)
- Zasiłek okresowy
- Zasiłek rodzinny
- Świadczenie rodzicielskie
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- Zasiłek dla opiekuna
- Dodatek mieszkaniowy
Co przy asystencji osobistej kontrolują sądy cywilne? - liczbę punktów WZON
Przyznanie asystencji osobistej jest dwuetapowe. Najpierw punkty przyznaje WZON. Potem sprawa trafia do komisji zajmującej się asystencją. I ta przyznaje godziny opieki. Np. 90h. Osoba niezadowolona z tego kieruje sprawę do WSA (jeżeli chodzi o poziom sądowy).
Mamy tu rozróżnienie:
- Decyzja o prawie do asystencji osobistej i jej wymiarze — sprawę sądowoadministracyjną rozpoznaje WSA a potem NSA. Podstawą jest art. 4 ust. 2 ustawy o asystencji osobistej.
- Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, czyli liczbę punktów — odwołanie przysługuje na podstawie art. 6c ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. To, że chodzi o sąd rejonowy, wynika z kolei z art. 477⁸ § 2 pkt 4a kodeksu postępowania cywilnego.
Przykłady świadczeń kontrolowanych przez sądy powszechne
- Świadczenie wspierające
- Emerytura
- Renta z tytułu niezdolności do pracy
- Zasiłek chorobowy
- Świadczenie rehabilitacyjne
- Zasiłek macierzyński
- Zasiłek opiekuńczy
- Zasiłek pogrzebowy
W przypadku świadczenia wspierającego jego przyznanie przez ZUS następuje w formie informacji, a decyzje są wydawane m.in. w razie odmowy, zmiany lub uchylenia prawa. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu okręgowego.
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