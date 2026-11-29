Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego o 102 zł to koszt "budżetowy" 1 144 440 000 zł. Taka sama podwyżka o 102 zł dla świadczenia pielęgnacyjnego kosztuje budżet 331 mln zł. Różnica wynika z prawie 3-krotnie większej liczby beneficjentów pierwszego świadczenia. Dlatego w 2027 r. jest podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego, a zasiłek od 2019 r. bez zmian. Dodatkowo zamrożenie tego zasiłku przez rząd ułatwiają przepisy. Niby oba świadczenia są wypłacane na tej samej podstawie prawnej - ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ale przewiduje ona odrębne zasady. Świadczenie pielęgnacyjne podlega obowiązkowej waloryzacji. Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych nakazuje co roku przeliczyć jego wysokość według wzrostu płacy minimalnej. Od stycznia 2027 r. płaca minimalna wzrośnie z 4806 zł do 4950 zł brutto. Po przeliczeniu i ustawowym zaokrągleniu świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 102 zł miesięcznie. Weryfikacja zasiłku pielęgnacyjnego jest obowiązkowa, ale - niestety dla osób niepełnosprawnych - podwyżka ze strony rządu jest fakultatywna. Zgodnie z art. 18 i 19 ustawy kwotę zasiłku weryfikuje się co trzy lata. Ustawa nie przewiduje automatycznej podwyżki wraz ze wzrostem płacy minimalnej lub inflacji. Przy weryfikacji uwzględnia się wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Rząd przedstawia propozycję Radzie Dialogu Społecznego, a w razie braku porozumienia sam ustala stawkę w rozporządzeniu. Może utrzymać dotychczasową kwotę, tak jak zrobił w 2024 r. I tak zapewne zrobi w 2027 r. Na niekorzyść osób niepełnosprawnych.

Podobne zasady dotyczą dodatku pielęgnacyjnego - jego podwyżka jest co roku obligatoryjna. Zasiłku pielęgnacyjnego nie. I ta sytuacja nie zmienia się od lat. Np. tak pisaliśmy o problemie rok temu:

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Rząd musiał na 2027 r. zaplanować pieniądze na podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego

Przepisy to nakazują i nie ma z nimi negocjacji. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest inaczej. Znaczenie ma też skala wypłat. Z danych GUS za 2025 r. wynika, że miesięcznie wypłacano średnio około 935 tys. zasiłków pielęgnacyjnych i około 270 tys. świadczeń pielęgnacyjnych na starych i nowych zasadach łącznie.

Przy liczbie wypłat z 2025 r. podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego o 30 zł, do 245,84 zł, oznaczałoby około 337 mln zł dodatkowych wypłat w skali pełnego roku. Podwyżka podstawowej stawki świadczenia pielęgnacyjnego o 102 zł przy tej samej liczbie wypłat co w 2025 r. daje około 331 mln zł rocznie. Zestawienie „małej” podwyżki o 30 zł i „dużej” o 102 zł daje mniej więcej ten sam poziom całościowego wydatku z budżetu. Pokazuje to, dlaczego nie ma od lat podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. A są podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego. I wyglądały tak:

Imponujące podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego

W efekcie nie mamy takiej tabeli podwyżek jak przy świadczeniu pielęgnacyjnym:

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Świadczenie pielęgnacyjne rok kwota w zł 2027 3488 2026 3386 2025 3287 2024 2988 2023 2458 2022 2119 2021 1971 2020 1830 2019 1583 2018 1477 2017 1406

Za punkt odniesienia przyjmujemy 2019 r., ponieważ od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Od tego czasu jego kwota się nie zmieniła. Między 2019 a 2027 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie z 1583 zł do 3488 zł miesięcznie, czyli o 1905 zł (120,3 proc.). W tym samym okresie płaca minimalna wzrośnie z 2250 zł do 4950 zł brutto, czyli o 2700 zł (120 proc.). Procentowo obie kwoty wzrosną niemal tak samo. Wzrost świadczenia będzie wyższy o około 0,3 punktu procentowego.

Policzmy ile kosztuje podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego o taka samą podwyżkę 102 zł jak przy ww. świadczeniu?

Porównujemy podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego o 102 zł (koszt "budżetowy" 1 144 440 000 zł) z taką samą podwyżką o 102 zł dla świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie koszt jest "tylko" 331 mln zł. Różnica wynika z prawie 3-krotnie większej liczby beneficjentów pierwszego świadczenia

Zasiłek pielęgnacyjny – symulacja kosztów podwyżki w 2027 r. podwyżka nowa kwota zasiłku dodatkowy koszt wypłat w skali roku 30 zł 245,84 zł 336 600 000 zł 50 zł 265,84 zł 561 000 000 zł 102 zł 317,84 zł 1 144 440 000 zł

Założenie: średnio 935 tys. wypłat miesięcznie, jak w 2025 r., przez 12 miesięcy. Szacunek obejmuje dodatkowe wypłaty z budżetu państwa.

Dla porównania podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów o 102 zł przy około 270 tys. wypłat miesięcznie oznacza około 331 mln zł dodatkowych wypłat w skali roku. I to tłumaczy dlaczego zasiłek pielęgnacyjny nie został podniesiony - za dużo osób ma to uprawnienie.

Powyższe wynika z tego podziału:

Niekorzystny podział w prawie polskim na świadczenia "obligatoryjne" i "fakultatywne"

Przykład:

świadczenie pielęgnacyjne – jego wartość musi być podwyższana co roku automatycznie po podwyżce pensji minimalnej (jest odpowiedni przepis „obligatoryjny”), kontra zasiłek pielęgnacyjny – jego podwyżka jest fakultatywna (odpowiedni przepis jest „fakultatywny”) – nie ma powiązania zasiłku pielęgnacyjnego ze wskaźnikami inflacyjnymi (jednym z nich jest pensja minimalna). Ta podwyżka jest zależna od uznaniowej decyzji rządu. Jego przedstawiciele poinformowali posłów w Sejmie, że takiej podwyżki nie będzie do 2027 r. (w praktyce ewentualna podwyżka nastąpiłaby od 1 stycznia 2028 r.).

Przykład Zasiłek celowy jest najpopularniejszym świadczeniem z pomocy społecznej (obok zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego na innej podstawie prawnej - w ramach świadczeń rodzinnych). On również ma charakter uznaniowy, tyle że jest to „uznaniowość indywidualna” w odniesieniu do konkretnej osoby, której wniosek rozpatruje MOPS. W odróżnieniu od MOPS-u, gdzie zapadają decyzje indywidualne, rząd „uznaniowo” decyduje o braku podwyżki albo o podwyżce dla wszystkich otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny. Oba świadczenia mają całkowicie odmienną konstrukcję z jednym elementem wspólnym - uznaniowością MOPS i rządu.

W 2025 r. zasiłek celowy z pomocy społecznej otrzymało w całej Polsce około 281 000 osób. Dla porównania zasiłek okresowy otrzymało 188 500 tys. osób, a zasiłek stały 160 000 osób.

Przesłanki zasiłku pielęgnacyjnego - źródło gov.pl

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Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.