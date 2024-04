Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego. Do 15 maja 2024 r. rząd powinien określić podwyżkę. Ile będzie? 300 zł 400 zł? 500 zł?

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego wynika z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stosuje się ją raz na 3 lata. I 2024 r. jest rokiem waloryzacji tego świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Nie otrzyma go jednak osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego albo umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny - waloryzacja w 2024 r.