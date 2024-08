Wniosek o bon energetyczny online przez internet: jak podpisać i złożyć w 2024 roku? Do kiedy?

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski te można składać zarówno w zwykłej formie papierowej ale także online przez dostępny formularz internetowy, przez platformę ePUAP oraz przy użyciu aplikacji mObywatel.

rozwiń >

Wniosek o bon energetyczny – oficjalny wzór MKiŚ

Gotowy jest już urzędowy, oficjalny wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Został przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gdzie i jak można złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę bonów energetycznych trzeba składać do gmin (tj. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688), do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, m.in. wypłaty przedmiotowego bonu, upoważnione mogą być również inne organy. Gminom przysługiwać będzie 2% wartości wypłaconych świadczeń na poczet obsługi ustawowego zadania.



Wniosek o bon energetyczny można złożyć:



1) w formie papierowej w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Minister Klimatu i Środowiska opublikował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego - wzór ten można wydrukować, wypełnić i złożyć w gminie albo wysłać pocztą,



2) online przez internet:

- na stronie gov.pl,

- poprzez platformę ePUAP

- przez aplikację mObywatel.

Wniosek o bon energetyczny online

Już udostępniono możliwość składania wniosku o wypłatę bonu energetycznego przez internet. Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego online przez:

- dostępny formularz internetowy na moj.gov.pl (tu można się zalogować np. przez dane do bankowości elektronicznej, eDowód, Profil Zaufany, Aplikację mObywatel)

- przez platformę ePUAP albo

- przy użyciu aplikacji mObywatel.



Więcej informacji o składaniu wniosku przez internet na rządowej stronie Złóż wniosek o wypłatę bonu energetycznego.



Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w formie elektronicznej trzeba podpisać jednym z następujących podpisów:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym albo

- podpisem osobistym (e-dowodem).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że aby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie bonu energetycznego należy przygotować:

1) login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy,

2) dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, czyli:

- imię,

- nazwisko,

- numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, adres gospodarstwa domowego,

- dane kontaktowe – należy podać: adres e-mail – w przypadku chęci otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania pocztą elektroniczną oraz numer telefonu – do kontaktu z urzędem,

- numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który mają zostać przekazane pieniądze,

- dokumenty potwierdzające podane informacje (opcjonalnie).

Jak złożyć wniosek w aplikacji mObywatel?

Składanie wniosku w aplikacji mobilnej mObywatel 2.0 jest wygodne, bo usługa Bon energetyczny umożliwia szybsze złożenie wniosku, gdyż częściowo wypełnia dane do wniosku automatycznie.



Aplikację mObywatel należy uruchomić i zalogować się do niej.

1) Na ekranie startowym, w sekcji Usługi, należy nacisnąć Bon energetyczny. W przypadku braku ikony tej usługi, należy nacisnąć Wszystkie, a następnie wybrać Bon energetyczny z listy.

2) Należy sprawdzić poprawność automatycznie uzupełnionych rubryk.

3) Pozostałe pola należy wypełnić.

4) Należy postępować zgodnie z instrukcją.



Nową usługę w aplikacji mObywatel można zobaczyć na ekranie głównym aplikacji lub w zakładce Usługi. Jest to uzależnione od tego, czy stosowana jest personalizacja ekranu głównego, czyli własny układ ikon i dobór usług w głównym widoku aplikacji.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie, które ma być wypłacone w II. połowie 2024 roku jako rekompensata (świadczenie osłonowe) najuboższym częściowego odmrożenia cen energii elektrycznej. Zasady przyznawania i wypłaty bonu energetycznego są określone w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dziennik Ustaw z 12 czerwca 2024 r. poz. poz. 859).

Kryterium dochodowe

Bon energetyczny przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.



Ważne Wniosek o bon energetyczny może złożyć każdy, kto spełnia ww. kryterium dochodowe i:

1) mieszka i przebywa w Polsce,

2) jest obywatelem Polski lub

3) jest cudzoziemcem, który ma:

- zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,

- status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,

- obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Wypłata bonu energetycznego nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego

Ale nawet jeżeli dane gospodarstwo przekroczy ww. kryterium dochodowe dostanie bon energetyczny obliczony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na podstawie tej zasady każda jedna złotówka przekraczająca ww. limity dochodów, to jedna złotówka mniej bonu energetycznego. Innymi słowy kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny – jaka kwota do wypłaty

Przepis art. 2 ust.7-8 ustawy o bonie energetycznym (…) przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.



Gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), to kwota bonu energetycznego dla tych gospodarstw jest zwiększona o 100%. W tych przypadkach należą się osobom uprawnionym następujące stawki bonu energetycznego:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o bon energetyczny trzeba złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.



Na rozpatrzenie i weryfikację prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę, organ gminy ma konkretny termin: 60 dni od złożenia wniosku.

Wypłata bonu energetycznego

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o bonie energetycznym (…) bon energetyczny wypłacają gminy niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.



A zatem wypłaty bonów energetycznych będą mogły być realizowane od sierpnia 2024 roku. A w przypadkach sporów wnioskodawców z gminami (co może powodować konieczność wydania rozstrzygnięć przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze czy orzeczeń sądów administracyjnych), ta wypłata może się przesunąć na 2025 rok a nawet później.



Warto wiedzieć, że już po przyznaniu przez gminę bonu energetycznego, wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu. Wynika to z art. 4 ust. 7 ustawy o bonie energetycznym (…).

Ważne Co jeżeli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba z gospodarstwa domowego? Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła

więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Ustawa o bonie energetycznym (…), na potrzeby składania wniosków o wypłatę tego bonu przyjmuje, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. A liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Podstawa prawna: ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dziennik Ustaw z 12 czerwca 2024 r. poz. poz. 859).