PFRON i MRPiPS: To nowy system. Nowe przepisy nie znikną po załatwieniu przedłużenia 400 000 orzeczeń o niepełnosprawności

Rząd i Sejm stworzyły nowy system załatwiania przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Do czasu wydania "nowego" orzeczenia, "stare" obowiązuje przez określony w ustawie czas. Jest to "nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej ważność orzeczenia." W okresie między "starym" a "nowym" orzeczeniem, osoba niepełnosprawna będzie się posługiwała zaświadczeniem. Po okazaniu go w MOPS (albo innym urzędzie) przedłuży np. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego albo rodzinnego.

Nowy algorytm przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności - jak ustalić okres przedłużenia

Algorytm jest taki:

"Data ważności orzeczenia o niepełnosprawności (które trzeba przedłużyć) + 6 miesięcy (data dzienna na koniec miesiąca):

Data ważności Data przedłużenia ważności 15 października 2024 r. 30 kwietnia 2025 r. 15 listopada 2024 r. 31 maja 2025 r. 15 grudnia 2024 r 30 czerwca 2025 r.

PFRON i MRPiPS: To nowy system przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności

System nie dotyczy tylko 400 000 orzeczeń o niepełnosprawności, których przedłużenie jest pewną zaległością z czasów pandemii. Błędem interpretacyjnym jest odczytanie przepisów jako przejściowych uchwalonych tylko po to, aby załatwić sprawę tych 400 000 orzeczeń.

Takie wnioski wynikają z komunikatów:

1) Ministerstwa Rodziny - Komunikat w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności. W tym komunikacie czytamy:

Uwaga: należy mieć na uwadze, że opisane wyżej zmiany wprowadzone ww. ustawą z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczą wszystkich orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (są to przepisy docelowe a nie obowiązujące czasowo jak to miało miejsce w przypadku poprzednich rozwiązań tzw. covidowych), a nie tylko tych orzeczeń, których termin ważności upływa 30 września 2024 r.

2) PFRON: Zmiana przepisów w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności W tym komunikacie czytamy:

Jeśli posiadasz orzeczenie, którego ważność określona w treści tego orzeczenia kończy się po 30.09.2024 r. i przed upływem ważności tego orzeczenia złożysz wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to Twoje orzeczenie będzie mogło być przedłużone na podstawie przepisu opisanego w punkcie drugim. Wydłużenie nastąpi do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej ważność orzeczenia.

Najlepiej, co przekazują nam wskazane urzędy, pokazać na przykładzie:

PFRON i MRPiPS: To nowy system. Nieprawdą jest nowe przepisy znikną po załatwieniu sprawy 400 000 orzeczeń o niepełnosprawności

Przykład Orzeczenie o niepełnosprawności jest ważne do 15 listopada 2024 r. Jan Kowalski złożył przed 15 listopada 2024 r. wniosek o wydanie nowego orzeczenia. Do kiedy jest ważne poprzednie to okres 6 m-cy będzie upływał 31.05.2025 r.

Podstawa prawna: przedłużanie orzeczeń o niepełnosprawności

Art. 6bb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 44, ze zm.):

Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.