REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Czy MOPS wypłaca zasiłek na pogrzeb? Przepisy po zmianach

Czy MOPS wypłaca zasiłek na pogrzeb? Przepisy po zmianach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2026, 11:28
[Data aktualizacji 09 października 2026, 12:11]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Dla kogo zasiłek celowy na pogrzeb?
Dla kogo zasiłek celowy na pogrzeb?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacać zasiłki celowe na m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Uzyskanie takiego świadczenia wymaga jednak spełnienia kilku kryteriów. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują szczegółowe wymogi w tym zakresie. Kto zatem i jak może uzyskać zasiłek z MOPS?

Zasiłek celowy z MOPS również na koszty pogrzebu

Zasiłek celowy – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Przykładowo, gmina wypłaca taki zasiłek na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, odzieży czy drobnych remontów.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Zasiłek celowy gmina może przyznać m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe przepisy.

Obecnie takie świadczenie wypłaca się na pokrycie kosztów pogrzebu uzasadnionych i udokumentowanych.

Ponadto, zasiłek celowy z MOPS na koszty pogrzebu można otrzymać tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Drugi zaś przypadku, w którym koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. związane z transportem zwłok z zagranicy).

Co ważne, zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu nie zależy od kryterium dochodowego, ale gmina przyznaje taką pomoc pod warunkiem jej zwrotu. Zasiłek bowiem trzeba będzie częściowo lub w całości zwrócić, z masy spadkowej (w przypadku spadkobiercy) lub po otrzymaniu po osobie zmarłej świadczenia z innej instytucji (z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego).

REKLAMA

Jak otrzymać „zasiłek pogrzebowy” z pomocy społecznej?

Osoba, która zgłosi się do MOPS, będzie musiała przedstawić następujące dokumenty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe;

• dokument potwierdzający koszty pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;

• oświadczenia o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia, w całości albo w części;

• oświadczenia, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu;

• informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

Ważnym elementem procedury jest te zobowiązanie się wnioskodawcy do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku:

• jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego,

• z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

Gmina nie przyzna zasiłku na pogrzeb, jeśli wnioskodawca otrzymał już świadczenie po zmarłym z innej instytucji (za wyjątkiem zasiłku pogrzebowego).

Ile wynosi zasiłek z MOPS na pokrycie kosztów pogrzebu?

Ustawa o pomocy społecznej nie wskazuje tu konkretnej kwoty. Podobnie zatem jak w przypadku innych zasiłków celowych decyzje o przyznaniu pomocy i wysokości udzielonego wsparcia podejmowane są w oparciu o indywidualną sytuacją wnioskodawcy oraz możliwości finansowe gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639 ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 986)

Powiązane
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
Co zrobić, gdy zabraknie zasiłku pogrzebowego? Za co urządzić pogrzeb?
Co zrobić, gdy zabraknie zasiłku pogrzebowego? Za co urządzić pogrzeb?
Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2027 r. w kwocie wyższej niż 7000 zł – ważny komunikat GUS przesądza o podwyżce świadczenia?
Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2027 r. w kwocie wyższej niż 7000 zł – ważny komunikat GUS przesądza o podwyżce świadczenia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Syndyk Getin Noble Banku nie zwraca frankowiczom kosztów procesu. Naruszenie prawa czy obowiązek wynikający z ustawy?
09 paź 2026

Frankowicze uzyskują prawomocne wyroki zasądzające od syndyka masy upadłości Getin Noble Banku (GNB) zwrot kosztów procesu, a mimo to należności te nie są wypłacane. Nie oznacza to jednak, że syndyk ignoruje prawomocne orzeczenia. W odniesieniu do kosztów zasądzonych w sprawach wszczętych przez kredytobiorców brak bieżącej wypłaty kosztów procesu wynika z zasad dotyczących upadłości banku. Syndyk jest związany ustawową kolejnością zaspokajania należności i nie może wypłacić kosztów procesu przed należnościami korzystającymi z pierwszeństwa, w tym przed kosztami przymusowej restrukturyzacji poniesionymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
„Krwawy piątek”. Co grozi za fake’owe zapowiedzi ataków na szkoły? Adwokat: więcej niż się wydaje
09 paź 2026

Piątek 9 października 2026 r. miał być dniem ataków na szkoły w całej Polsce. Tak przynajmniej głosiły wiadomości, które w ostatnich dniach krążyły w komunikatorach uczniów i na grupach rodziców, wraz z nagraniami zamaskowanych nastolatków z nożami. Część samorządów odwołała lekcje, policja sprawdziła ponad dziesięć tysięcy placówek, a wielu rodziców zastanawiało się, czy posłać dzieci do szkoły. Istnienia zorganizowanego wyzwania nie potwierdzono. Realni są jednak autorzy gróźb, czyli co najmniej dziesięciu zatrzymanych, w większości nieletnich, i realne jest tło, na którym się pojawili: atak w Ostrołęce, w którym 19-latek ranił dziewięć osób, i atak w Leszczydole-Nowinach, w którym 15-latek zabił szkolną woźną. Co grozi tym, którzy zapowiadają kolejne ataki? Więcej, niż się wydaje im samym i często także ich rodzicom.
Co należy zrobić w razie śmierci pracownika? Komu wydać świadectwo pracy i wypłacić należności po zmarłym?
09 paź 2026

Z dniem śmierci pracownika wygasa jego stosunek pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek sporządzenia świadectwa pracy, rozliczenia się z praw majątkowych po zmarłym oraz wypłaty rodzinie odprawy pośmiertnej.
Zasiłek pogrzebowy 2026. Czy każdy wnioskodawca otrzyma 7000 zł?
09 paź 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje wyższa kwota zasiłku pogrzebowego – 7000 zł. W stosunku do poprzedniej kwoty wzrosła ona o 3000 zł, jednak nie każdy, kto złoży wniosek w 2026 r., otrzyma nowy zasiłek? Dlaczego? Wyjaśniamy to w artykule.

REKLAMA

Dwie tragedie na drodze i dwie różne kary. Dlaczego Łukasz Ż. dostał 20 lat, a Sebastianowi M. grozi najwyżej 8? Adwokat: takie są przepisy
09 paź 2026

Za śmierć jednego człowieka na Trasie Łazienkowskiej sąd wymierzył 20 lat więzienia. Za śmierć trzyosobowej rodziny na autostradzie A1 oskarżonemu grozi najwyżej osiem. Takie zestawienie budzi gniew i trudno się temu dziwić. Tyle że sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie będzie miał tu wyboru. Wyrok z lipca 2026 r. w sprawie Łukasza Ż. wiele osób przyjęło z ulgą. Może po raz pierwszy od dawna ktoś, kto zabił na drodze, usłyszał karę, którą opinia publiczna uznała za adekwatną. W sprawie Sebastiana M. nastroje są odwrotne. Prokurator zażądał ośmiu lat, czyli maksimum, a w komentarzach i tak przeważa przekonanie, że to za mało. Rozumiem te emocje. Jako adwokat muszę jednak powiedzieć wprost, że różnica między tymi sprawami nie bierze się z tego, że jeden sąd był surowy, a drugi okaże się pobłażliwy. Bierze się z przepisów, które w obu sprawach są po prostu inne.
Przestępstwa z nożem nastolatków. Odpowiedzialność karna, czy ucieczka w niepoczytalność? Kto i jak odpowie za ataki w Ostrołęce i Wyszkowie? Dziecko, rodzice, wychowawcy?
09 paź 2026

W ciągu dwóch dni na Mazowszu doszło do dwóch ataków nożem w szkołach. W środę w Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy. W czwartek w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Wstrząs jest zrozumiały, podobnie jak pytania, które od razu pojawiły się w przestrzeni publicznej. Czy sprawcy byli poczytalni? Czy 15-latek w ogóle poniesie karę, skoro jak piszą internauci „posiedzi w poprawczaku do osiemnastki”? Odpowiedź polskiego prawa jest znacznie surowsza, niż się powszechnie sądzi. Jest też bardziej złożona. Warto ją przedstawić spokojnie, zanim emocje zastąpią fakty.
Nowy sondaż wyborczy. Tego nikt się nie spodziewał, prawdziwy dramat rozgrywa się na dole stawki, gdzie kilka znanych ugrupowań znalazło się w strefie zagrożenia
09 paź 2026

Najnowsze badanie poparcia partii politycznych przynosi ogromne zaskoczenie na polskiej scenie politycznej. Podczas gdy lider sondażu umacnia swoją pozycję, a na podium dochodzi do tasowania sił, prawdziwy dramat rozgrywa się na dole zestawienia. Aż trzy znane ugrupowania znalazły się pod kreską i według obecnych prognoz nie weszłyby do Sejmu. Znamy szczegółowe wyniki najnowszego badania.
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już na terenie całego kraju. Koniec z promocjami przy zakupie wielu sztuk, a za zezwolenie na sprzedaż trzeba będzie zapłacić więcej
09 paź 2026

Tematyka związana z zasadami opodatkowania i sprzedaży alkoholu od lat dzieli społeczeństwo. Wysokość akcyzy, reklama i promocja, zezwolenia na sprzedaż i nocna prohibicja to tematy, które w ostatnich latach cyklicznie powracały. W czwartek 8 października Sejm dużą większością głosów uchwalił ustawę, która częściowo ma uregulować te zagadnienia.

REKLAMA

Szkoły w Polsce zamknięte 14 października 2026 r., w Dzień Nauczyciela – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
09 paź 2026

W dniu 14 października każdego roku, w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Czy w tym dniu szkoły mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.
Warszawa bez konkurencji. To najlepszy rynek pracy w Europie
09 paź 2026

Zmiany demograficzne sprawiają, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska – jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE - czytamy w „Rz”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA