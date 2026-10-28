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Czy MOPS wypłaci zasiłek na pogrzeb? Przepisy po zmianach

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28 października 2026, 16:57
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Dla kogo zasiłek celowy na pogrzeb?
Dla kogo zasiłek celowy na pogrzeb?
Shutterstock

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Ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacać zasiłki celowe na m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Uzyskanie takiego świadczenia wymaga jednak spełnienia kilku kryteriów. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują szczegółowe wymogi w tym zakresie. Kto zatem i jak może uzyskać zasiłek z MOPS?

Zasiłek celowy z MOPS również na koszty pogrzebu

Zasiłek celowy – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Przykładowo, gmina wypłaca taki zasiłek na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, odzieży czy drobnych remontów.

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Ważne

Zasiłek celowy gmina może przyznać m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe przepisy.

Obecnie takie świadczenie wypłaca się na pokrycie kosztów pogrzebu uzasadnionych i udokumentowanych.

Ponadto, zasiłek celowy z MOPS na koszty pogrzebu można otrzymać tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Drugi zaś przypadku, w którym koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. związane z transportem zwłok z zagranicy).

Co ważne, zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu nie zależy od kryterium dochodowego, ale gmina przyznaje taką pomoc pod warunkiem jej zwrotu. Zasiłek bowiem trzeba będzie częściowo lub w całości zwrócić, z masy spadkowej (w przypadku spadkobiercy) lub po otrzymaniu po osobie zmarłej świadczenia z innej instytucji (z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego).

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Jak otrzymać „zasiłek pogrzebowy” z pomocy społecznej?

Osoba, która zgłosi się do MOPS, będzie musiała przedstawić następujące dokumenty:

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• odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe;

• dokument potwierdzający koszty pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;

• oświadczenia o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia, w całości albo w części;

• oświadczenia, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu;

• informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

Ważnym elementem procedury jest te zobowiązanie się wnioskodawcy do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku:

• jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego,

• z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

Gmina nie przyzna zasiłku na pogrzeb, jeśli wnioskodawca otrzymał już świadczenie po zmarłym z innej instytucji (za wyjątkiem zasiłku pogrzebowego).

Ile wynosi zasiłek z MOPS na pokrycie kosztów pogrzebu?

Ustawa o pomocy społecznej nie wskazuje tu konkretnej kwoty. Podobnie zatem jak w przypadku innych zasiłków celowych decyzje o przyznaniu pomocy i wysokości udzielonego wsparcia podejmowane są w oparciu o indywidualną sytuacją wnioskodawcy oraz możliwości finansowe gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639 ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 986)

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Źródło: INFOR
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