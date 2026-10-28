Czy MOPS wypłaci zasiłek na pogrzeb? Przepisy po zmianach

Ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacać zasiłki celowe na m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Uzyskanie takiego świadczenia wymaga jednak spełnienia kilku kryteriów. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują szczegółowe wymogi w tym zakresie. Kto zatem i jak może uzyskać zasiłek z MOPS?

Zasiłek celowy z MOPS również na koszty pogrzebu

Zasiłek celowy – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Przykładowo, gmina wypłaca taki zasiłek na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, odzieży czy drobnych remontów.

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Ważne Zasiłek celowy gmina może przyznać m.in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe przepisy.

Obecnie takie świadczenie wypłaca się na pokrycie kosztów pogrzebu uzasadnionych i udokumentowanych.

Ponadto, zasiłek celowy z MOPS na koszty pogrzebu można otrzymać tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Drugi zaś przypadku, w którym koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego (np. związane z transportem zwłok z zagranicy).

Co ważne, zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu nie zależy od kryterium dochodowego, ale gmina przyznaje taką pomoc pod warunkiem jej zwrotu. Zasiłek bowiem trzeba będzie częściowo lub w całości zwrócić, z masy spadkowej (w przypadku spadkobiercy) lub po otrzymaniu po osobie zmarłej świadczenia z innej instytucji (z wyjątkiem zasiłku pogrzebowego).

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Jak otrzymać „zasiłek pogrzebowy” z pomocy społecznej?

Osoba, która zgłosi się do MOPS, będzie musiała przedstawić następujące dokumenty:

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• odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe;

• dokument potwierdzający koszty pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;

• oświadczenia o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia, w całości albo w części;

• oświadczenia, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu;

• informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

Ważnym elementem procedury jest te zobowiązanie się wnioskodawcy do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku:

• jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego,

• z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

Gmina nie przyzna zasiłku na pogrzeb, jeśli wnioskodawca otrzymał już świadczenie po zmarłym z innej instytucji (za wyjątkiem zasiłku pogrzebowego).

Ile wynosi zasiłek z MOPS na pokrycie kosztów pogrzebu?

Ustawa o pomocy społecznej nie wskazuje tu konkretnej kwoty. Podobnie zatem jak w przypadku innych zasiłków celowych decyzje o przyznaniu pomocy i wysokości udzielonego wsparcia podejmowane są w oparciu o indywidualną sytuacją wnioskodawcy oraz możliwości finansowe gminy.