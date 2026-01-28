5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!

Zasiłek zwrotny z MOPS w 2026 r. bez względu na dochód? Tak, ale tylko wyjątkowo

Zasiłkiem zwrotnym potocznie określa się zasiłek celowy lub zasiłek okresowy, które ośrodek pomocy społecznej wypłaca pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty. Jest to pomoc pieniężna przyznawana na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba lub rodzina nie spełnia wymaganych kryteriów dochodowych. Przypomnijmy, iż w 2026 r. progi dochodowe wynoszą 1010 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 823 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ważne Przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują też możliwość odstąpienia od żądania zwrotu, jeżeli stanowiłoby to nadmierne obciążenie wnioskodawcy czy niweczyłoby skutki udzielanej pomocy.

Pomoc dla osób usamodzielnianych w 2026 r. Na czym polega?

To ważna forma wsparcia, z której mogą korzystać m.in. dorosłe osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wychowawcze czy schroniska dla nieletnich.

Jednym z warunków jest kryterium dochodowe, które w 2025 r. wzrosło i od tego czasu nadal wynosi 2020 zł dla osoby samotnej i 1646 zł dla osoby w rodzinie. W 2025 r. zwaloryzowano też kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy. W 2026 r. wynosi ona 2066 zł.

Zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu w 2026 r. Kto może dostać po zmianach?

Wprawdzie możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu istniała już wcześniej, jednak od 1 stycznia 2026 r. znacznie zmieniły się kryteria udzielania takiej pomocy.

Po zmianach MOPS może przyznać taki zasiłek na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu, jeżeli: po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo

koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego. Zasiłek przyznaje się niezależnie od dochodu, ale w określonych przypadkach trzeba liczyć się z jego zwrotem.

Piszemy o tym więcej w artykule pt. Zasiłek z MOPS na pogrzeb? Od 1 stycznia 2026 roku nowe zasady

Ubezpieczenie zdrowotne z MOPS na 90 dni. Jakie zasady w 2026 r.?

To wyjątkowa procedura, z której mogą skorzystać osoby, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą zostać do niego zgłoszone przez członków rodziny. Aby skorzystać z prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba w swoim ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek. W nagłych stanach może to również zrobić szpital. Jednym a kryteriów jest dochód (1010 zł na osobę samotną albo 823 zł w przypadku osoby w rodzinie). Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Świadczenie w tej formie jest przyznawane co do zasady na okres 90 dni. Gdy istnieje konieczność dłuższego leczenia, to gmina może wydać kolejną decyzję.

Usługi opiekuńcze w gminie. Jakie kryteria w 2026 r.?

Osoby starsze czy niepełnosprawne mogą też uzyskać w swojej gminie pomoc w formie usług opiekuńczych (np. sprzątanie, zakupy, opieka higieniczna) czy specjalistycznych usług (świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym). Warto pamiętać, iż samo przyznanie takich usług nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Od dochodu zależy jednak poziom odpłatności za usługi. Z tego powodu warto o szczegóły zapytać w swojej gminie.