REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » W Polsce trwa likwidacja MOPS. Niepełnosprawni zasiłki dostaną z nowych centrów [Projekt ustawy]

W Polsce trwa likwidacja MOPS. Niepełnosprawni zasiłki dostaną z nowych centrów [Projekt ustawy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 13:24
[Data aktualizacji 27 lutego 2026, 13:24]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nowelizacja: Zamiast MOPS będą Centra. Świadczenia dla niepełnosprawnych, staruszków, biednych [Projekt ustawy]
Nowelizacja: Zamiast MOPS będą Centra. Świadczenia dla niepełnosprawnych, staruszków, biednych [Projekt ustawy]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Ubocznym efektem tego jest trwająca właśnie likwidacja MOPS, które gminy przekształcają krok po kroku w CUS. Dziś rząd zachęca do przekształcania MOPS w CUS. Czym są CUS? To instytucje, które zastąpią (w mojej ocenie) MOPS w perspektywie dekady. Bo mają o wiele więcej niż MOPS uprawnień w zakresie świadczeń niepieniężnych. Na razie jest ich 130, ale już 250 kolejnych gmin jest zainteresowanych powołaniem CUS na swoim terenie (wszystkich gmin w Polsce jest 2479). Niestety w przypadku zainteresowania w małych gminach MOPS musi zniknąć i przekształcić się w CUS (w większych miastach może być jednocześnie CUS i MOPS). Mnie prywatnie niepokoi bardzo duży nacisk na świadczenia niepieniężne w CUS. Obawiam się, że w przyszłości będą one dominowały nad świadczeniami pieniężnymi takimi jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne czy świadczenie wspierające (to ostatnie wypłaca ZUS, a nie MOPS ale chodzi mi tu o proporcje między pieniędzmi w ręku osoby potrzebującej, a tylko usługą niepieniężną dla niej nawet tak ważną jak zapewnienie mieszkania treningowego czy opieka wytchnieniowa).

Tezy postawione w artykule umieszczam w kontekście przesuwania przez rząd znaczenia świadczeń dla niepełnosprawnych, staruszków i ubogich ze świadczeń pieniężnych (tu brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego) w kierunku niepieniężnych (opieka). Każda osoba niepełnosprawna wie o ustawie o asystencji, która rodzi się w wielkich bólach, ale kiedyś wejdzie w życie. Niedawno RCL opublikował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Teraz mamy kolejną ważną publikację - projekt nowelizacji ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Nowelizacja sprawa, że takie Centra są atrakcyjniejsze dla prowadzących je gmin. Celem rządu jest zachęcenie gmin do przekształcenia MOPS w CUS.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt ustawy, która jest wyrokiem dla MOPS - zostaną przekształcone w CUS

Właśnie został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Dziś system wsparcia dla osób potrzebujących działa w ten sposób, że świadczenia niepieniężne takie jak usługi opiekuńcze są uzupełnieniem świadczeń pieniężnych. W przyszłości proporcje mogą zostać odwrócone z prozaicznej przyczyny – braki budżetowe.

To dalsza przyszłość. Dziś nowe przepisy służą likwidacji znanych wszystkim MOPS przekształcanych w CUS.

Poniżej projekt nowelizacji ustawy o CUS - jej omówienie i linki na końcu artykułu:

REKLAMA

projekt nowelizacji ustawy o CUS

projekt nowelizacji ustawy o CUS

Zmiany, które wprowadzi ta nowelizacja są adresowane dla gmin - nowe przepisy usuwają szereg przeszkód prawnych, które blokowały przekształcanie MOPS w CUS. Np. MOPS zarządzał opieką w postaci zapewnienia mieszkań dla potrzebujących. W poprzedniej wersji ustawy nie mógł tego robić CUS więc gminy nie miały jak przekształcić MOPS w CUS. Teraz będą mogły, a gminy otrzymają zachętę do tworzenia CUS kosztem likwidacji MOPS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

CUS zastępują MOPS. Czy opieka i świadczenia niepieniężne ważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?

Czym są CUS? Jak wspomniałem, to instytucje zastępujące MOPS na terenie gminy. Przejmują usługi oferowane dziś przez MOPS i dodatkowo oferują szereg innych. Przede wszystkim każda gmina może uchwalić swój lokalny program pomocy np. wsparcia ubogich, chorych, niepełnosprawnych, ale też pomoc dzieciom w szkołach w zakresie II śniadania. Wszystko odbywa się na poziomie gminy a nie całej Polski. Rząd zakłada, że gminy będą sprawnie i elastycznie oferować programy rzeczywiście dopasowane do lokalnych potrzeb. Tyle, że wieloletnie doświadczenia mówią, że rząd na wszystkie pomysły i zamierzenia gmin nie da im pieniędzy. Dodatkowo CUS (zastępując MOPS) prawdopodobnie z biegiem lat będą przesuwały ciężar pomocy osobom potrzebującym w kierunku świadczeń niepieniężnych (to moja prywatna obawa).

CUS może zostać utworzone dla:

  1. Jednej gminy poprzez przekształcenie MOPS w CUS.
  2. Co najmniej dwóch gmin – poprzez utworzenie na podstawie porozumienia pomiędzy gminami, w jednej z gmin nowej jednostki organizacyjnej odrębnej od funkcjonującego w tej gminie ośrodka pomocy społecznej.
  3. Dla miasta powyżej 100 000 mieszkańców poprzez:
    1. przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum

albo

utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej odrębnej od funkcjonującego ośrodka pomocy społecznej.

W praktyce oznacza to, że w małej gminie CUS tworzy się przez przekształcenie OPS/MOPS – więc nie ma jednoczesnego funkcjonowania MOPS i CUS, tylko CUS w miejsce MOPS. Natomiast w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym CUS jest nową jednostką organizacyjną, odrębną od istniejącego MOPS – a więc obie jednostki funkcjonują równolegle w jednej gminie.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Instrukcje KSeF. 15 praktycznych procedur dla podatników

Co oferują CUS?

CUS to taki MOPS, który dodatkowo oferuje lokalne „usługi społeczne”.

W prawie ma pojawić się definicja „usług społecznych” rozumianych jako „świadczenia w formie niematerialnej” z zakresu np.:

1) polityki prorodzinnej,

2) wspierania rodziny,

3) pomocy społecznej,

4) promocji i ochrony zdrowia,

5) wspierania osób niepełnosprawnych,

6) edukacji publicznej,

7) przeciwdziałania bezrobociu.

Podkreślam, że wszystkie usługi w tabeli to świadczenia niepieniężne. Co to oznacza? CUS świadcząc usługi społeczne nie przekażę dofinansowania:

  1. do czynszu samotnej matce z dzieckiem;
  2. pieniędzy na wyjazd dziecka z biednej rodziny na wakacje;
  3. pieniędzy dla bezdomnych (tym zaoferuje nocleg w gminnym ośrodku) czy niepełnosprawnych (tym zaoferuje opiekuna).

CUS wypłaci zasiłki i świadczenia dla potrzebujących pieniędzy na ww. cele tylko wtedy jak rząd wprowadzi taki produkt (zasiłek/świadczenie) w całej Polsce i da na to pieniądze. A z tym wiadomo jak jest w praktyce.

Dziś CUS (jak MOPS) działają podwójnie - wypłacają zasiłki i udzielają świadczeń niepieniężnych. Ale jakie będą w przyszłości proporcje między pieniędzmi i usługami dla potrzebujących?

Poniżej definicja usług społecznych, którą wprowadzi nowelizacja. Jasno z niej wynika, że dotyczy tylko świadczeń bez wypłaty pieniędzy dla potrzebujących, a dania mu np. opieki asystenta:

Ważne

Usługi społeczne oznaczają działania o charakterze niepieniężnym, polegające na świadczeniu bezpośredniej pomocy, wsparcia lub opieki na rzecz osób, rodzin, grup społecznych albo ogółu mieszkańców, w celu:

1) zaspokajania podstawowych i szczególnych potrzeb życiowych;

2) wzmacniania zdolności do samodzielnego funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym;

3) zapobiegania marginalizacji, wykluczeniu społecznemu i kryzysom życiowym;

4) wspierania integracji środowisk lokalnych oraz budowanie kapitału społecznego.

Oczywiście dziś CUS działa podwójnie:

1) wypłaca te świadczenia, które są dziś wszystkim znane z oferty MOPS (np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłki pomocowe).

2) oferuje świadczenia niepieniężne.

Ale to jest stan w 2026 r., a ten artykuł dotyczy procesu zmian w MOPS/CUS w perspektywie najbliższej dekady - nietrudno zauważyć, że rząd kieruje do Sejmu kolejne ustawy tworzące prawne podwaliny pod system świadczeń niepieniężnych. Tworzony jest system raportowania o tych świadczeniach (zobacz sobie projekt ustawy o opiece długoterminowej - to ustawa o tym jak mają być tworzone raporty i analizy o tej opiece tak, aby rząd wiedział jak funkcjonuje). Wizytówką rządu są przecież wszelkiego typu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, a nie wypłacanie im pieniędzy po to, aby mogli kupić na rynku komercyjną usługę opiekuna (rząd promuje asystencję osobistą oraz usługi sąsiedzkie).

Ważne

Do głównych zadań CUS należy, m.in.: świadczenie pomocy społecznej, czyli w szczególności udzielanie wsparcia w formie świadczeń pieniężnych, poradnictwa, organizacji usług wspierających, w tym usług opiekuńczych itp., koordynacja usług polegająca na współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia kompleksowej pomocy, realizacja różnorodnych programów wspierających społeczności lokalne, takie jak pomoc dla rodzin, wsparcie psychologiczne czy działalność edukacyjna a także promowanie aktywności społecznej jako organizowanie wydarzeń, warsztatów i szkoleń mających na celu aktywizację społeczności i zwiększenie poziomu włączenia społecznego.

Dziś podstawą działań CUS jest wypłata świadczeń pieniężnych. Pytanie (i obawa) są jednak takie: Czy w miarę upływu czasu nie nastąpi przesunięcie ze świadczeń pieniężnych na niepieniężne (np. opieka oferowana przez opiekunów).

Czy w przyszłości świadczenia pieniężne zastąpią zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?

 Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Są adresowane do osób z niepełnosprawnościami, starszych, ubogich, bezdomnych. W perspektywie dekady widzę następujący pytanie – „Czy świadczenia niepieniężne takie jak opieka albo bony żywieniowe zastąpią świadczenia pieniężne takie jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, świadczenie pielęgnacyjne”. Dziś świadczenia pieniężne i niepieniężne funkcjonują obok siebie – dominują świadczenia pieniężne, a niepieniężne są tylko dodatkiem do nich.

Co będzie jednak w przyszłości w sytuacji kryzysu demograficznego i gwałtownego zwiększenia się liczby emerytów, osób starszych i chorych w proporcji do coraz mniejszej liczby młodych ludzi? Na takie świadczenia jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające i pielęgnacyjne po prostu nie będzie pieniędzy w takim wymiarze jak znamy dzisiaj. Taką mam obawę w perspektywie najbliższej dekady.

Przykład

Jest 2035 r. Osoba uboga nie otrzyma zasiłków znanych z MOPS w 2026 r. Otrzyma pomoc opiekuna z CUS, który pomoże w prowadzeniu domu, a zamiast pieniężnego zasiłku z MOPS otrzyma z CUS bony żywieniowe (w ramach gminnego programu wsparcia ubóstwa).

W 2026 r. jest tworzona prawna struktura dla takiej zmiany systemu pomocy. Jej ważnym elementem jest projekt ustawy o opiece długoterminowej

Zobacz również:

i omawiana nowelizacja ustawy o CUS - link do projektu

CUS zastępujące MOPS są jednostkami gmin

Jak wygląda tworzenie systemu dystrybucji świadczeń niepieniężnych takich jak opieka nad osobą potrzebującą? System ten oparty jest o gminy.

 Celem nowelizacji jest rozwiązanie poniższych problemów:

•           brak uregulowanej ustawowo definicji usług społecznych,

•           brak wykorzystywania mechanizmu konsultacji i potencjału społeczności w opracowywaniu programu usług społecznych określającego usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej,

•           zbyt mało elastyczne zasady organizacji i zatrudniania kadry co wiąże się z trudnościami przy przekształcaniu ośrodków pomocy społecznej w CUS w mniejszych gminach,

•           ograniczenie działalności CUS przez zakaz udzielania wsparcia całodobowego.

Po wprowadzeniu tych zmian CUS staną się bardziej atrakcyjne dla gmin niż MOPS. I ruszy proces przekształcania MOPS w CUS. Bo będzie już jasna podstawa prawna dla gmin, które dziś zgłaszają wiele uwag do przepisów o CUS, deklarując jednocześnie zainteresowanie CUS kosztem MOPS (zainteresowanie w jakiej formie prawnej gmina ma działać na rzecz potrzebujących - MOPS czy CUS).

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Instrukcje KSeF. 15 praktycznych procedur dla podatników

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach w 2026 r.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad  osobami  z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne

W związku z tym, od 1 stycznia 2024 r., tak jak dotychczas, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r.  świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:

  1. matce albo ojcu,
  2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Powiązane
Od grudnia 2024 r. obniżki świadczenia wspierającego w WZON. Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny poszkodowany
Od grudnia 2024 r. obniżki świadczenia wspierającego w WZON. Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny poszkodowany
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami na 2026 rok [LISTA]
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami na 2026 rok [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.

REKLAMA

Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów od 1 marca 2026 r. Oprócz emerytury lub renty albo jako samodzielne świadczenie
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.
Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.
Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
27 lut 2026

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowa Inspekcja Pracy wzbudza duże emocje. Pracodawcy mówią o niepewności i rosnących kosztach. Część pracowników i związków zawodowych liczy na skuteczniejszą walkę z nadużyciami przy umowach cywilnoprawnych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej w prawie pracy.
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
26 lut 2026

Pętla wokół niesolidnych płatników właśnie się zaciska. Rząd przyjął przepisy, które diametralnie zmienią sposób ściągania należności w Polsce. Nowe narzędzie ma być bezlitosne dla dłużników: system zostanie w pełni zautomatyzowany, a przepływ informacji o twoich długach będzie natychmiastowy. Czy masz powody do obaw? Sprawdzamy, kogo dokładnie dotknie ta kolejna już cyfrowa rewolucja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA