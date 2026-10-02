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Zasiłek stały i zasiłek okresowy. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?

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02 października 2026, 14:50
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Zasiłek stały i okresowy wciąż ważnymi świadczeniami z pomocy społecznej
Zasiłek stały i okresowy wciąż ważnymi świadczeniami z pomocy społecznej
Shutterstock

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Zasiłek stały i okresowy wciąż pozostają ważnymi świadczeniami dla wielu osób, m.in. z niepełnosprawnościami. Od czego zależy wysokość tych świadczeń? Jakie są obowiązujące kryteria? Czy na prawo do zasiłków wpływa otrzymanie świadczenia wspierającego? Oto najważniejsze informacje.

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Komu MOPS wypłaca zasiłek stały?

Zasiłek stały mogą otrzymywać osoby niezdolne do pracy: całkowicie albo z powodu wieku. Zgodnie z przepisami, MOPS takie świadczenie wypłaca osobom z orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (i równoważnymi np. z ZUS). Niezdolnymi do pracy z powodu wieku są z kolei osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny.

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Zasiłek stały nie przysługuje m.in. w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej.

Jakie kryterium do zasiłku stałego w 2026 r.?

Ważnym kryterium jest dochód. Dla osoby samotnej kryterium wynosi 1010 zł. Natomiast dochód osoby w rodzinie, jak również dochód na osobę w rodzinie powinny być niższe niż 823 zł.

Przykład

Pani Anna osiąga dochód w wysokości 1200 zł miesięcznie, z kolei dochód na osobę w tej rodzinie wynosi 600 zł. Pomimo tego, iż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie zostało przekroczone, MOPS nie przyzna zasiłku stałego pani Annie. Zbyt wysoki jest bowiem jej dochód.

Od sytuacji dochodowej zależy również kwota wypłacanego zasiłku. W praktyce może na nią wpływać m.in. otrzymywanie świadczenia wspierającego, które z takiego dochodu nie zostało wyłączone.

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Dla kogo zasiłek stały bezterminowo?

MOPS przyznaje zasiłek stały na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasiłek bezterminowo przysługuje osobie z orzeczeniem na stałe.

Co do zasady zasiłek przysługuje począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Przepisy przewidują jednak możliwość przyznania zasiłku „wstecz”. Gdy wnioskodawca nie posiada jeszcze wymaganego orzeczenia, może złożyć wniosek o zasiłek stały do MOPS, o ile spełnia pozostałe kryteria i dołączy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy. MOPS przyzna zasiłek stały od daty złożenia wniosku o to świadczenie, o ile wnioskodawca dostarczy orzeczenie o niepełnosprawności w terminie 60 dni od daty jego wydania. Jak zatem widać możliwość takiego wstecznego otrzymania świadczenia zależy od spełnienia wymogów proceduralnych, przede wszystkim od zachowania wymaganych terminów.

Zasiłek okresowy z MOPS - kto może dostać?

Równie ważnym świadczeniem jest zasiłek okresowy. Gminy wypłacają go w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kryterium dochodowe do zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł.

Warto podkreślić, iż sądy administracyjne stoją na stanowisku, iż „charakterystyka zasiłku okresowego nie może być dokonywana w oderwaniu od generalnych celów i zakresu działania pomocy społecznej”.

Przykład

„Przyznanie w takiej sytuacji zasiłku okresowego dla wyżej wymienionej, która została już objęta stałym świadczeniem z opieki społecznej przyznanym bezterminowo, a także korzystającej z innych form pomocy społecznej takich jak zasiłki celowe, pozostawałoby w sprzeczności z możliwościami ośrodka pomocy społecznej powodując ryzyko niemożności zapewnienia stosownej ochrony innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowi to przesłankę negatywną przyznania świadczenia wynikającą z art. 3 ust. 4 u.p.s., która – jak wskazano w powyższych rozważaniach – może stanowić przesłankę do odmowy przyznania pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego” – uznał przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 listopada 2024 r., sygn. I OSK 3089/23.

Jak obliczyć zasiłek okresowy w 2026 r.?

Osobie samotnie gospodarującej zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kwotą 1010 zł a dochodem tej osoby. Miesięczna kwota zasiłku nie może być jednak wyższa niż 823 zł. Zasiłek nie może też być niższy niż połowa różnicy między kwotą 1010 zł a dochodem osoby samotnej.

W przypadku rodziny zasiłek okresowy wynosi maksymalnie tyle co różnica między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Zasiłek nie może być niższy niż połowa różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Przykład

Rodzina X składa się z 3 osób. Jej dochód wynosi 1700 zł. Kryterium dochodu dla 3-osobowej rodziny to aktualnie 2469 zł (823 zł x 3). Maksymalna wysokość zasiłku okresowego wynosi zatem 769 zł (2469-1700). Zasiłek w tej rodzinie nie powinien być niższy niż 384,50 zł (50 % x (2469-1700)).

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Ważne

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek stały i okresowy z MOPS [FAQ[

Czy odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego może skutkować brakiem zasiłku?

Tak, jeśli wnioskodawca odmawia przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, to w określonych okolicznościach może to zostać uznane za brak współpracy z organem. Tego typu sytuacja może skutkować odmową przyznania zasiłku stałego bądź okresowego.

Czy zasiłek stały i okresowy przysługują tylko osobom z niepełnosprawnościami?

Nie, zasiłek stały może być przyznany również osobom niezdolnym do pracy ze względu na wiek. Z kolei zasiłek okresowy jest wypłacany również z innych powodów np. ze względu na długotrwałą chorobę czy bezrobocie.

Czy zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały można łączyć?

Tak, zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny można łączyć. Trzeba jednak pamiętać, iż zasiłek pielęgnacyjny nie jest wyłączony z dochodu w pomocy społecznej. Wpływa zatem na wysokość zasiłku stałego.

Mam leki stopień niepełnosprawności. Czy MOPS przyzna mi zasiłek okresowy?

Nie ma przeszkód, by zasiłek okresowy przyznać również osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności, jeżeli spełnione są pozostałe kryteria.

Czy w 2027 wzrośnie zasiłek stały?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, najbliższa weryfikacja, a zatem możliwa podwyżka, kryteriów dochodowych w pomocy społecznej przypada na rok 2028. Dotyczy to również maksymalnej kwoty zasiłku stałego. Rząd pracuje nad przepisami, wprowadzającymi coroczną weryfikację tych kwot zamiast aktualnie obowiązującej - trzyletniej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j, t, Dz. U. z 2026 r., poz. 639)

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Źródło: INFOR
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