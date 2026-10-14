Cieśnia w ZUS i SN. Z reguły bez zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego. Ale z chorobowym i rehabilitacyjnym

Pracownik zachorował na tyle poważnie że przez pół roku był na chorobowym. Ale to nie wystarczyło, aby wrócić do zdrowia. Potrzebne mu było przejście z chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne. Jak rozpoznać moment, w których zasiłek chorobowy to za mało, aby wrócić do zdrowia i potrzebne jest świadczenie rehabilitacyjne? Jak masz 50-60 lat i zaczynają się poważniejsze kłopoty ze zdrowiem, to pytanie staje się pierwszoplanowe.

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Świadczenie rehabilitacyjne jest „świadczeniem na dokończenie leczenia”. W odróżnieniu od zasiłku chorobowego, który co do zasady przysługuje z tytułu samej niezdolności do pracy, przesłanką (dodatkową) nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest pomyślne rokowanie co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do prac

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Tak orzekł SN (wyrok z 8 lipca 2026 r. II USKP 203/26) link do wyroku

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Agnieszka Góra-Błaszczykowska (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Leszek Bielecki

SSN Robert Stefanicki

Podstawową przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest dalsze, nieprzerwane występowanie niezdolności do pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego. Przy czym UWAGA! Uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego nie jest uzależnione od istnienia tej samej choroby po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, lecz od dalszego, nieprzerwanego występowania niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą lub inną chorobą, albo też kilkoma współistniejącymi chorobami (por. wyrok SN z dnia 19.01.20209 r. sygn. II UK 149/08).)

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Nie jest prosto rozpoznać, czy po zasiłku należy się świadczenie rehabilitacyjnie - nawet sądy często się mylą

Przykład Pokażemy to na przykładzie zespół cieśni kanału nadgarstka (łac. syndroma isthmi canalis carpi). To stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego (łac. nervus medianus) biegnącego w kanale nadgarstka. Określany jako choroba programistów., gdyż szczególnie często występuje u osób pracujących na komputerze (szczegóły o tej chorobie na końcu artykułu). Najczęściej nie pozwala uzyskać świadczenia wspierającego ani nawet zasiłku pielęgnacyjnego, gdyż

Cieśnia a chorobowe

Podstawowym świadczeniem dla chorego na cieśnię jest zasiłek chorobowy w maksymalnym okresie trwania 182 dni - leczenie wymaga często chirurgii w tym czasie teoretycznie możliwe jest przejście leczenia (w tym zabiegu chirurgicznego)

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Przykład - zasiłek chorobowy jest zdaniem sądu rejonowego jedynym świadczeniem

Przykład Choroba - zespół cieśni nadgarstka prawego, stan po operacji ZCN lewego z dekompresją nerwu pośrodkowego. U odwołującej nie stwierdza się całkowitej ani częściowej niezdolności do pracy po wyczerpaniu 182 dni zasiłku chorobowego.

ale zdaniem Sądu Okręgowego ww stanowisko jest błędem - chora ma prawo jeszcze do świadczenia rehabilitacyjnego

Przykład Sąd Okręgowy uznał, iż odwołująca się w okresie od dnia 21 października 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. nie była zdolna do pracy – pozostawała ona wówczas w trakcie kontynuacji leczenia w związku z cieśnią nadgarstka, oczekując na kolejny zabieg operacyjny, z obecną dysfunkcją kończyny dominującej. Po kolejnym zabiegu winna zaś podlegać leczeniu rehabilitacyjnemu przez okres 3 miesięcy.

Cieśnia a świadczenie rehabilitacyjne - jak rozpoznać sytuację, kiedy ma się prawo do tego świadczenia?

Są to sytuacje, kiedy stan zdrowia pracownika (ubezpieczonego) uniemożliwia mu podjęcie pracy, ale jednocześnie daje podstawę do przyjęcia, że rehabilitacja prowadzona w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego umożliwi mu w pełnym zakresie powrót do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne - przesłanki

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, nadal pozostaje niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują na odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak, niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne jest „świadczeniem na dokończenie leczenia”, jego przyznanie ma służyć odzyskaniu zdolności do pracy dotychczasowej w sytuacji, w której dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Zespół cieśni kanału nadgarstka - co to za choroba? (źródło Wikipedia)

Przyczyny

Przyczyną choroby jest najczęściej obrzęk zapalny nerwu lub tkanek otaczających oraz zwyrodnieniowe lub pourazowe zacieśnienia ograniczonej przestrzeni kanału nadgarstka. Początkowy ucisk na włókna nerwu pośrodkowego doprowadza do zaburzenia ich odżywiania, co wywołuje wtórny obrzęk i nasila dolegliwości.

Objawy

Do objawów klinicznych zespołu należą:

drętwienia i mrowienia palców I–III ręki oraz połowy palca IV,

mrowienie palca wskazującego (drugiego), środkowego oraz połowy palca serdecznego,

zanik mięśni kłębu kciuka,

dodatni objaw Tinela (pukanie w nerw pośrodkowy na wysokości kanału nadgarstka powoduje parestezje w obrębie palców unerwionych czuciowo przez nerw pośrodkowy),

dodatni objaw Phalena (nasilenie parestezji po kilku, kilkudziesięciu sekundach utrzymywania zgięcia stawu promieniowo-nadgarstkowego),

osłabienie siły chwytu, brak precyzji i ograniczenia ruchów,

utrudnione zaciśnięcie ręki w pięść,

wypadanie z dłoni trzymanych przedmiotów.

Objawy występują najczęściej w nocy, nasilają się po uniesieniu kończyny, a zmniejszają po opuszczeniu. Po przebudzeniu chory odczuwa mrowienie w obrębie ręki, które często ignoruje, przypisując je przyjęciu nieprawidłowej pozycji podczas snu. W razie większego nasilenia choroby parestezje i ból budzą chorego w nocy, ulgę przynosi wtedy opuszczenie ręki na podłogę.