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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » W ZUS trudno ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Także na bolesną cieśń nadgarstka i chory kręgosłup [List]

W ZUS trudno ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Także na bolesną cieśń nadgarstka i chory kręgosłup [List]

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19 października 2026, 15:40
[Data aktualizacji 19 października 2026, 15:42]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W ZUS nie jest łatwo uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Także na bolesną cieśń nadgarstka i chory kręgosłup [List]
W ZUS nie jest łatwo uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Także na bolesną cieśń nadgarstka i chory kręgosłup [List]
T. Król
Własne

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Po publikacjach o kłopotach w "przejściu" z zasiłku chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne czytelnicy opisują swoje doświadczenia z tym zasiłkiem. Nie jest łatwo go uzyskać

List czytelniczki o świadczeniu rehabilitacyjnym

Dzień dobry, chciałbym się zapytać, dlaczego otrzymanie świadczenia jest takie proste w artykułach, a w rzeczywistości pozostawia ludzi bez środków do życia na parę miesięcy. Decyzję lekarz orzecznik wydaje zaocznie. Gdy się człowiek odwoła do komisji lekarskiej, sprawa jest rozpatrywana zaocznie i na koniec człowiekowi choremu pozostaje wniosek do sądu i czekanie od 6 do 12 miesięcy na sprawę, bo ZUS wydał decyzję odmowną na podstawie widzimisię?

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Moja sprawa zaczęła się 18.05.2026 r., kiedy złożyłem dokumenty. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS otrzymałem dopiero 19.08. Złożyłem odwołanie do komisji lekarskiej 02.09, a ostateczną decyzję odmowną w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego otrzymałem 15.10.2026 r.

Miałem zabieg na cieśń nadgarstka, wróciłem do pracy na dwa miesiące, ale po badaniach rezonansem magnetycznym okazało się, że mam przepukliny na odcinku szyjnym kręgosłupa i nie dawałem rady w pracy, przez co byłem zmuszony wrócić na zwolnienie. Zorientowałem się, że 05.05.2026 r. skończył mi się zasiłek chorobowy, więc pomyślałem o tym świadczeniu. Niestety, pomimo dokumentacji medycznej na cieśń nadgarstka, wywiadu lekarza specjalisty, u którego byłem prywatnie, opisu z tomografii, który pokazuje, że przepuklina uciska nerwy na odcinku szyjnym C5/C6 i C6/C7, oraz terminu pilnej operacji zaplanowanej na 20.01.2027 r. właśnie na kręgosłup, nie udało mi się otrzymać wsparcia z ZUS-u.

Pozdrawiam całą redakcję i mam nadzieję, że moja historia może komuś pomóc przed podjęciem decyzji, czy gra jest warta świeczki i nerwów związanych z tym świadczeniem.

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Świadczenie rehabilitacyjne a zasiłek chorobowy – nie jest łatwo otrzymać oba świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne nie funkcjonuje jako niezależny zasiłek - to kontynuacja wsparcia po wyczerpaniu podstawowego okresu zasiłkowego (chorobowe).

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Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres nie dłuższy niż 182 dni (a w przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub przypada na okres ciąży – do 270 dni). Gdy okres ten dobiega końca, a pracownik nadal nie odzyskał pełnej sprawności, automatyczne przedłużenie zasiłku chorobowego nie jest możliwe. W tym momencie może pojawić się świadczenie rehabilitacyjne.

Przesłanki do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego (trzeba je wszystkie spełnić):

  • Wyczerpanie pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni).
  • Dalsza niezdolność do pracy.
  • Pozytywne rokowania medyczne – przewidywanie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy wypłaca się nawet wtedy, gdy ubezpieczony nie ma szans na odzyskanie pełni zdrowia - przesłanką świadczenia jest niezdolność do pracy, bez analizy długoterminowych rokowań. Z kolei świadczenie rehabilitacyjne wymaga oceny, że ubezpieczony rokuje powrót do sprawności w dającym się przewidzieć czasie. Jeśli lekarz orzecznik uzna, że leczenie nie daje nadziei na powrót do aktywności zawodowej, właściwym świadczeniem przestaje być wsparcie rehabilitacyjne, a staje się nim renta z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni). Maksymalny łączny czas ciągłego wsparcia finansowego na chorobę z ZUS może zatem wynieść niemal półtora roku (182 dni zasiłku + 360 dni świadczenia).

Różnice dotyczą również wysokości wypłacanych środków. O ile zasiłek chorobowy wynosi standardowo 80% podstawy wymiaru zasiłku (lub 100% w przypadku ciąży, wypadku przy pracy czy pobrania narządów), o tyle wysokość świadczenia rehabilitacyjnego ulega stopniowaniu:

  • 90% podstawy wymiaru – przez pierwsze 3 miesiące (90 dni) pobierania świadczenia.
  • 75% podstawy wymiaru – za pozostały okres (od 91. dnia do maksymalnie 360 dni).
  • 100% podstawy wymiaru – jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży lub jest następstwem wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

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Źródło: INFOR
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