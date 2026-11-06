REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Pomoc z MOPS. Co można otrzymać? [15 przykładów]

Pomoc z MOPS. Co można otrzymać? [15 przykładów]

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2026, 14:55
[Data aktualizacji 06 listopada 2026, 15:30]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie świadczenia można otrzymać w MOPS?
Jakie świadczenia można otrzymać w MOPS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie w ośrodkach pomocy społecznej to nie tylko zasiłki, ale też specjalistyczne usługi dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Jakie świadczenia można otrzymać? Czy MOPS wymaga spełniania kryterium dochodowego? Prezentujemy przykłady najważniejszych świadczeń i warunki, jakie trzeba spełnić.

rozwiń >

1. Zasiłek stały

Zasiłek ten gminy przyznają osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz niezdolnym do pracy z powodu wieku. Wymagane jest tu spełnianie kryterium dochodowego (823 zł na osobę w rodzinie, 1010 zł w przypadku osób samotnych). Obecnie najwyższy zasiłek stały wynosi 1229 zł miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

2. Zasiłek okresowy

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie ośrodek pomocy społecznej może przyznać zasiłek okresowy. Tutaj również bierze się od uwagę wyżej wymieniony próg dochodowy. Kwota zasiłku zależy od sytuacji dochodowej danej rodziny lub osoby samotnej. W przypadku osoby samotnie gospodarującej najwyższy zasiłek okresowy może wynosić 823 zł miesięcznie.

3. Zasiłek celowy

To jedne z najpopularniejszych zasiłków. Gminy mogą wypłacać takie wsparcie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb (np. zakup żywności, leków, opału). To czy rodzinie z zostanie przyznana taka pomoc i w jakiej wysokości zależy w dużej mierze od możliwości danej gminy. Podobnie jak w przypadku zasiłku stałego i okresowego obowiązuje próg dochodowy.

4. Specjalny zasiłek celowy

Jeżeli jednak rodzina nie spełnia takiego kryterium, to wyjątkowo MOPS może przyznać pomoc. Taki specjalny zasiłek celowy można jednak otrzymać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Najwyższa kwota wsparcia dla osoby samotnej wynosi obecnie 1010 zł. W przypadku rodziny maksymalny specjalny zasiłek celowy wynosi tyle, ile kryterium dochodowe rodziny. Przykładowo, dla rodziny czteroosobowej będzie to 3292 zł (4 x 823 zł).

REKLAMA

5. Tzw. zasiłek zwrotny

W określonych przypadkach zasiłek okresowy lub zasiłek celowy można przyznać pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconej kwoty. Taka pomoc potocznie nazywana jest „zasiłkiem zwrotnym”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Osoba, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i ma niskie dochody może zgłosić się do MOPS z wnioskiem o pomoc w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest bowiem również decyzja wydawana przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Stanowi o tym art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Usługi opiekuńcze

Osobom potrzebującym, którym najbliżsi nie są w stanie zapewnić opieki, ośrodek pomocy społecznej może przyznać usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Gminy określają szczegółowe warunki dla przyznania takich usług m.in. poziom odpłatności. Najczęściej do bezpłatnych usług mają prawo osoby, które nie przekraczają wymaganych kryteriów dochodowych. Z usług można korzystać w miejscu zamieszkania albo w ośrodkach wsparcia (np. w centrum opiekuńczo-mieszkalnym) czy rodzinnych domach pomocy.

Zobacz również:

8. Usługi sąsiedzkie

Usługi opiekuńcze mogą mieć też formę usług sąsiedzkich. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz - w miarę potrzeb i możliwości - zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przepisy określają szczegółowe wymagania dla osób wykonujących usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie.

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Tego typu wsparcie świadczą osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

10. Mieszkanie treningowe i wspomagane

Zarówno mieszkania treningowe, jak i mieszkania wspomagane uczą niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych.

Z mieszkań wspomaganych najczęściej korzystają osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore, starsze. Z kolei mieszkania treningowe w praktyce dedykowane są przykładowo osobom opuszczającym pieczę zastępczą czy placówki socjalne.

11. Pobyt w domu pomocy społecznej (DPS)

Są to placówki, które świadczą pomoc osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Ustawa o pomocy społecznej określa zasady opłacania pobytu w DPS. W pierwszej kolejności za pobyt płaci pensjonariusz do określonej kwoty. Jeśli to nie wystarczy, to dopłacają krewni i gmina. Co ważne, w domach pomocy społecznej można korzystać nie tylko z całodobowej opieki, ale też z usług wsparcia krótkoterminowego.

Zobacz również:

12. Bon senioralny

Niektóre gminy rozpoczęły już przyjmowanie wniosków o nowe świadczenie. Bon senioralny nie jest przyznawany w każdej gminie. Początkowo program jest uruchamiany w tych samorządach, w których nie były realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W ramach bonu senior może korzystać m.in. z pomocy w wykonywaniu codziennych czynności czy opieki higienioczno-pielęgnacyjnej. Wsparcie może być przyznane do pomoc zasiłki świadczenia i nie może być zamieniony na gotówkę. Obowiązuje tu próg dochodowy oraz wyłączenia (np. z bonu nie mogą korzystać seniorzy pobierający świadczenie wspierające).

13. Dodatek mieszkaniowy

Dodatki mieszkaniowe są ważną formą wsparcia niezamożnych osób i rodzin. Wniosek o dodatek składa się w gminie miejsca zamieszkania. Najczęściej obsługą wniosków zajmują się właśnie ośrodki pomocy społecznej. Właściciel mieszkania, domu lub najemca może otrzymać dodatek pod warunkiem, że dochód oraz powierzchnia lokalu nie przekraczają określonych norm.

14. Posiłek i schronienie

Ośrodki pomocy społecznej zapewniają schronienie, posiłek i niezbędne ubranie dla osób i rodzin, które są tego pozbawione.

15. Świadczenia dla rodzin

Warto pamiętać, iż ośrodki pomocy społecznej często realizują też zadania zlecone, które nie należą stricte do obszaru pomocy społecznej. Dzięki temu w wielu ośrodkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, Kartę Dużej Rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Powiązane
Od 1 stycznia 2027 r. 3488 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
Od 1 stycznia 2027 r. 3488 zł miesięcznie. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
Nowa pomoc w 2027 roku. Ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami?
Nowa pomoc w 2027 roku. Ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami?
Za co senior nie musi płacić? Lista dla osób 60+, 65+, 70+ i 75+
Za co senior nie musi płacić? Lista dla osób 60+, 65+, 70+ i 75+
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Medycyna pracy - zmiany w 2026 r. O czym pracodawca i pracownik muszą wiedzieć
06 lis 2026

Od 18 października 2026 r. lekarze medycyny pracy mają obowiązek wystawiania orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach. Dokumenty będą stanowiły część elektronicznej dokumentacji medycznej, a pracownicy uzyskają do nich dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Zmiana ma usprawnić obieg dokumentacji i ograniczyć liczbę papierowych dokumentów, ale nie znosi dotychczasowych obowiązków pracodawców związanych z profilaktycznymi badaniami pracowników. Co nowe przepisy oznaczają w praktyce? Czy pracownik nadal musi dostarczyć orzeczenie pracodawcy? Jakie badania są obowiązkowe, kto płaci za ich wykonanie i co należy sprawdzić w dokumentacji kadrowej?
Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO – plan prac na rok 2027
06 lis 2026

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w nowej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówiono stan prac nad Konwencją o prawach osób starszych oraz ustalono czym komisja będzie się zajmować w roku 2027.
Ceny paliw w weekend. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w dniach od 7 do 9 listopada?
06 lis 2026

W najnowszym obwieszczeniu Minister Energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 7 listopada do 9 listopada. Czy program "Ceny Paliwa Niżej" może obniżyć inflację?
Opinie psychiatryczne w postępowaniu karnym – wątpliwości RPO
06 lis 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii o zwrócenie uwagi na problemy związane z opiniami psychiatrycznymi w postępowaniach karnych. Jakie kwestie podniósł Rzecznik w swoim wystąpieniu?

REKLAMA

Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
06 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.
Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Większy nadzór nad centrami integracji społecznej
06 lis 2026

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zmiany mają poprawić warunki funkcjonowania centrów integracji społecznej oraz zwiększyć ich skuteczność w odniesieniu do indywidualnych potrzeb uczestników. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień.
Czy AI zastąpi portale pracy? Coraz więcej kandydatów zmienia nawyki
06 lis 2026

Serwisy pracy, które zmagały się dotąd z konkurencją portali społecznościowych, zyskały nowego rywala – wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji - podaje "Rz".
Nawet 19 tys. zł z NFOŚiGW na domowy magazyn energii. Kto może otrzymać dofinansowanie i na jakich zasadach?
06 lis 2026

Właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się o pieniądze na zakup magazynów energii. Od 20 października trwa nabór wniosków w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego budżet wynosi miliard złotych. Maksymalne wsparcie sięga 19 tys. zł, choć nie każdy prosument może liczyć na taką kwotę. Wyjaśniamy, kto kwalifikuje się do programu, jakie urządzenia obejmuje dofinansowanie i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.

REKLAMA

Nowa pomoc w 2027 roku. Ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami?
05 lis 2026

Od przyszłego roku osoby wymagające długotrwałej opieki oraz ich bliscy otrzymają pomoc w znalezieniu odpowiednich usług i świadczeń. Wsparcie to powinni zapewnić koordynatorzy do spraw opieki długoterminowej, działający w poszczególnych powiatach.
Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jakie przyczyny uzasadniają przerwę w wykonywaniu pracy?
06 lis 2026

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy określonej w umowie o pracę. Przepisy prawa pracy przewidują jednak sytuacje, w których pracownik jest zwolniony z tego obowiązku. Sprawdź, jakie przyczyny są najczęściej spotykanym powodem zwolnień od pracy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA