Czy gminy wypłacają zasiłki na zakup opału? Od czego zależy możliwość otrzymania takiej pomocy i jej kwota? Prezentujemy najważniejsze przepisy.

Czy gmina może przyznać zasiłek na opał?

Zasiłek celowy stanowi jedno z najważniejszych świadczeń finansowych z pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami, gminy wypłacają takie zasiłki w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład Przykładowo, taką potrzebą może być zakup żywotności, leków, odzieży czy ogrzewania, w tym opału.

Przyznanie zasiłku celowego wymaga spełniania kryterium dochodowego. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej (poza określonymi wyjątkami) przysługuje bowiem:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

REKLAMA

• rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Aktualnie progi dochodowe wynoszą 1010 zł w przypadku osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Kryterium rodziny stanowi sumę kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Przykładowo zatem dla rodziny 3-osobowej będzie wynosiło 249 zł (823 zł x 3).

Jednocześnie musi też wystąpić co najmniej jedna z przyczyn uzasadniających udzielenie pomocy społecznej (np. niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności itp.).

Ważne Ale uwaga! Nawet spełnianie kryterium dochodowego nie oznacza, iż gmina wypłaci zasiłek celowy. Jest to świadczenie o charakterze uznaniowym. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu wsparcia brana jest pod uwagę zarówno sytuacja potencjalnego beneficjenta, jak i możliwości danego ośrodka. Podobnie jest z wysokością świadczenia.

Przepisy nie określają konkretnej kwoty zasiłku celowego. Może się zatem zdarzyć, iż gmina przyzna pomoc w kwocie niższej niż wnioskowana.

Dla kogo specjalny zasiłek celowy z MOPS?

Co zaś w sytuacji, jeśli wnioskodawca przekroczy wymagane kryterium? Wyjątkowo organ gminy może wówczas przyznać specjalny zasiłek celowy.

Przykład Specjalny zasiłek celowy wynosi maksymalnie tyle co wymagany próg dochodowy. Dla osoby samotnej będzie to zatem 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 1646 zł (w przypadku rodziny dwuosobowej), 2469 zł (rodzina trzyosobowa), 3292 zł (4 os.), 4115 zł (5 os.), 4938 zł (6 os.) itd.

Co ważne, wypłata specjalnego zasiłku celowego jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Chodzi tu o sytuacje życiowe, które nie zdarzają się często i są dotkliwe w skutkach na tyle, że osoba nimi dotknięta nie jest w stanie samodzielnie sobie z nimi poradzić.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek z pomocy społecznej na opał?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do ośrodka pomocy społecznej. Aby MOPS mógł wypłacić wsparcie, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Jest to bardzo ważny element procedury, pozwalający na poznanie sytuacji materialnej wnioskodawcy. Odmowa wzięcia udziału w takim wywiadzie może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

„Wyjaśnić w tym miejscu należy, że rodzinny wywiad środowiskowy jest szczególnym rodzajem dowodu przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej i pełni on w sprawach pomocowych niezwykle istotną rolę. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest obligatoryjną czynnością organu przed dokonaniem rozstrzygnięcia w sprawie w drodze decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia z pomocy społecznej lub takiego prawa odmawiającej. Utrudnianie albo uniemożliwianie przez wnioskodawcę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może być potraktowane jako brak jego współdziałania z pracownikiem socjalnym, a przez to może prowadzić do odmowy przyznania świadczenia” – podkreślił przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 maja 2026 r, (I OSK 905/25).