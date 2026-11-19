Na 2027 rok przypada ustawowa weryfikacja kwot kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej, a także zasiłków rodzinnych. Weryfikacja nie oznacza automatycznej podwyżki. Eksperci wskazują jednak na potrzebę znacznego podniesienie wysokości aktualnych progów i zasiłków dla rodzin.

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Dlaczego 2027 rok jest ważny dla wielu rodzin?

W przyszłym roku Rada Ministrów podejmie decyzję o tym jaka wysokość progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej będzie obowiązywała począwszy od początku 2028 r. Co ważne, kryteria te mają bezpośredni wpływ na wysokość zasiłków. W 2027 r. zapadnie też decyzja o tym czy od 1 listopada 2027 r. wzrosną zasiłki rodzinne i wymagane progi dochodowe.

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Jakie są aktualne kryteria i kwoty w pomocy społecznej?

Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą 1010 zł i 823 zł dla osoby samotnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego to 1229 zł.

Od dłuższego czasu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej docierają głosy o zbyt niskich kryteriach i kwotach pomocy. Jednym z rozwiązań, mających przeciwdziałać temu problemów był pomysł wprowadzenia corocznej weryfikacji tych kwot. Obecnie weryfikacja – z uwzględnieniem progu interwencji socjalnej – jest przeprowadzana co trzy lata. Rządowy projekt zmian w tym zakresie nie został jednak opublikowany.

Propozycja corocznej weryfikacji w pomocy społecznej

Teraz do Sejmu wpłynął projekt poselski. Lewica chce, by począwszy od 2028 r. ze skutkiem na rok 2029 kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegały corocznej weryfikacji. „Projektowane rozwiązania mają służyć ograniczeniu ryzyka niedostosowania kryteriów dochodowych do aktualnych kosztów utrzymania oraz poprawie dostępności świadczeń dla osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Aktualnie w przerwach pomiędzy co 3-letnimi weryfikacjami powstaje luka socjalna, która powiększa się z każdym miesiącem inflacji. W 2024 r. doszło do sytuacji, w której próg ubóstwa skrajnego przekroczył kryterium dochodowe. Ta luka pochłonęła ponad 975 tys. osób. Niemal milion ludzi żyjących w Polsce poniżej minimum biologicznego przetrwania – posiadających za mało środków na jedzenie, leki, ogrzewanie – zostało formalnie wykluczonych z systemu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

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Aktualizacja nie wystarczy?

Z potrzebą corocznej aktualizacji kryteriów dochodowych zgadza się również Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska). Organizacja zaznacza jednak, iż sama zmiana częstotliwości podejmowania decyzji nie zapewni adekwatności pomocy. „Ustawa powinna gwarantować minimalną wysokość kryteriów, a rozporządzenie określać, jak Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) ma obliczać koszty uzasadnionych potrzeb” – czytamy w stanowisku EAPN Polska do projektu ustawy.

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Komitet postuluje, by niezależnie od prac nad cyklem rocznym, weryfikacja w 2027 r. skutkowała znaczną podwyżką kryteriów dochodowych od 1 stycznia 2028 r. Jako orientacyjną propozycję eksperci wskazują tu ok. 1450 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1300 zł na osobę w rodzinie. Kwoty wymagają aktualizacji po badaniu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). „Proponujemy, aby ustawa określała zamknięty katalog gospodarstw referencyjnych. Najwyższy próg interwencji socjalnej dla gospodarstw jednoosobowych powinien wyznaczać dolną granicę kryterium osoby samotnie gospodarującej, a najwyższy PIS na osobę w gospodarstwach wieloosobowych – dolną granicę kryterium osoby w rodzinie” – podkreśla EAPN Polska.

Co z zasiłkami dla rodzin?

Zdaniem organizacji, znacznej podwyżki wymają również kryteria uprawniające do zasiłków rodzinnych i kwoty tych świadczeń.

„Gdybyśmy chcieli przywrócić relacje pomiędzy kryteriami zasiłków rodzinnych a kryteriami pomocy społecznej sprzed 2015 r., to kryterium dochodowe w zasiłkach rodzinnych na dziecko z niepełnosprawnością powinno wynosić 2400 zł. To jest skok bardzo wysoki: z 600 zł i 700 zł, dlatego że zaniedbaliśmy tę część systemu” – mówił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dr hab. Ryszard Szarfenberg, Przewodniczący Rady Wykonawczej EAPN Polska.

W swoim raporcie „Poverty Watch 2026. Ubóstwo, warunki życia i polityka społeczna” organizacja zaproponowała podwojenie aktualnych kwot kryteriów dochodowych dla zasiłków rodzinnych do 1348 i 1528 zł. Zdaniem ekspertów zasiłki rodzinne powinny z kolei wynosić 190, 248 i 270 zł. Wariant ten rząd powinien wycenić i opublikować jeszcze przed debatą o budżecie na 2027 r.- z liczbą objętych rodzin i rozkładem korzyści według dochodu. „Do końca 2027 r. należy nadrobić skutki zamrożenia kwot zasiłku rodzinnego od listopada 2016 r. oraz kryteriów dochodowych uprawniających do niego od listopada 2015 r. i ustanowić coroczną waloryzację” – czytamy w rekomendacjach raportu.

Przypomnijmy, iż aktualnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł (764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności). Zasiłek rodzinny wynosi zaś:

• 95 zł - na dziecko do ukończenia piątego roku życia;

• 24 zł - na dziecko w wieku powyżej piątego roku życia do ukończenia osiemnastego roku życia;

• 135 zł – na dziecko w wieku powyżej osiemnastego roku życia do ukończenia dwudziestego czwartego roku życia.

„Jeżeli nie waloryzujemy głównych świadczeń powszechnych, czyli 500+ i 800+ – bo była tylko jedna podwyżka – to powinniśmy zadbać o tę część systemu, która trafia do uboższych rodzin. Nie można cały czas twierdzić, że nie musimy nic robić z zasiłkami, ponieważ istnieją świadczenia powszechne. Gdybyśmy regularnie je waloryzowali, to może sprawa nie byłaby tak pilna. Skoro jednak ich podniesienie jest tak drogie i minister finansów nie chce tego zrobić, bo to są duże pieniądze, to niech rząd przynajmniej podwyższy zasiłki rodzinne, które są przeznaczone dla uboższych rodzin. Dlaczego nie?” – przekonywał 5 listopada w Sejmie dr hab. Ryszard Szarfenberg.

Kiedy zapadną kluczowe decyzje w sprawie zasiłków dla rodzin?

W roku, w którym przeprowadzana jest weryfikacja, do 15 maja Rada Ministrów powinna przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Termin ten obowiązuje również dla propozycji kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego).

RDS ma czas na uzgodnienie tych kwot do 15 czerwca. Jeśli tego nie zrobi, to określone kryteria i kwoty w drodze rozporządzenia ustali później Rada Ministrów – w wysokości nie niższej niż w przedstawionej propozycji.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowe w pomocy społecznej do dnia 15 lipca, a zweryfikowane kryteria i kwoty świadczeń rodzinnych w terminie do dnia 15 sierpnia.

Ostateczne decyzje co do najważniejszych zasiłków poznamy zatem do połowy lipca i połowy sierpnia przyszłego roku.

Co ważne, fakt przeprowadzenia weryfikacji nie oznacza obowiązkowej podwyżki.