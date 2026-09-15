Ofert pracy zaczyna ubywać. Te zawody tracą najmocniej [RAPORT]

Po czterech miesiącach wzrostu liczby ogłoszeń dot. pracy, w sierpniu nastąpił spadek - wynika raportu Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Pracodawcy coraz rzadziej poszukują m.in. pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików.

Spadek liczby ofert pracy we wszystkich województwach

Relatywnie największe spadki miesiąc do miesiąca odnotowano w woj. wielkopolskim, mazowieckim oraz świętokrzyskim. W województwie podkarpackim, zachodniopomorskim oraz opolskim z kolei spadek był niewielki. Po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, we wszystkich województwach w sierpniu - po czterech miesiącach wzrostu - obserwowany był spadek liczby ogłoszonych ofert dotyczących zatrudnienia.

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Co hamuje rynek pracy?

„Wśród głównych czynników wywierających negatywną presję na pracodawców wyróżniamy przede wszystkim szok podażowy na rynku surowców energetycznych, związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Utrzymująca się presja inflacyjna zwiększa niepewność co do dalszego kierunku polityki pieniężnej, w tym ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Wyższy koszt pieniądza oznacza z kolei droższe finansowanie nowych inwestycji oraz większe obciążenie związane z obsługą już istniejącego zadłużenia, co utrudnia przedsiębiorcom planowanie przyszłych działań” - wskazali autorzy raportu.

Analiza poszczególnych grupa zawodowych wykazała, że dobra sytuacja utrzymuje się w usługach. Od początku roku wakatów na takich stanowiskach sukcesywnie przybywa, a liczba ogłoszonych w sierpniu ofert pracy zbliżyła się do historycznych maksimów. W grupie zawodów fizycznych utrzymuje się tendencja spadkowa, choć wakatów nadal jest relatywnie dużo. W przypadku absolwentów nauk ścisłych liczba ofert nieznacznie spadła po stosunkowo udanej pierwszej połowie roku. Nie zmieniła się natomiast sytuacja w zawodach wymagających wykształcenia z zakresu nauk społecznych.

Centra telefoniczne, marketing i sprzedaż tracą

Eksperci zwrócili uwagę, że w tej ostatniej kategorii w sierpniu wśród pracodawców dominowały głównie negatywne nastroje. Przybyło natomiast ogłoszeń dotyczących stanowisk w działach związanych z zakupami, w branży bankowej oraz w nieruchomościach. Największe spadki z kolei wystąpiły w przypadku grafików, finansistów oraz pracowników biurowych.

„W dłuższej perspektywie w większości kategorii ofert z zakresu nauk społecznych liczba ogłoszeń o pracy albo nadal się kurczy, albo pozostaje bez istotnych zmian. Spadkowa tendencja utrzymuje się m.in. w przypadku pracowników centrów telefonicznych, marketingowców, grafików oraz pracowników sprzedaży. Nieśmiałe ożywienie z kolei obserwujemy na stanowiskach prawniczych. Jeśli zaś chodzi o pracowników zawodowo zajmujących się obsługą klienta liczba wakatów oscyluje wokół stabilnego poziomu” - wskazano w raporcie.

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W grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w sierpniu odnotowano nieco więcej kategorii, w których liczba wakatów wzrosła, niż tych, w których spadła. Relatywnie najwięcej nowych ofert pracy w ciągu miesiąca przybyło dla pracowników działów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), badaniami i rozwojem oraz w handlu internetowym.

W handlu internetowym, jak również na stanowiskach w jednostkach naukowo-badawczych liczba ogłaszanych ofert pracy, z wyjątkiem pojedynczych wahnięć, od dłuższego czasu pozostaje bez zmian na dość niskim poziomie.

Rośnie liczba ofert dla inżynierów i specjalistów BHP

„Na rynku wakatów dostępnych dla inżynierów obserwujemy z kolei ożywienie. Ofert pracy sukcesywnie przybywa od pięciu miesięcy, choć obecnie tempo napływu spowalnia. Spadek liczby wakatów w sierpniu w największym stopniu dotknął informatyków, przy czym relatywnie największa redukcja wystąpiła w kategorii ofert skierowanych do administratorów systemów informatycznych. Liczba ofert pracy dla informatyków ogólnie od ponad półtora roku powoli rośnie, ale w ostatnich okresach wakatów przybywa coraz mniej regularnie. Dla programistów liczba ogłaszanych ofert pracy w ostatnich miesiącach pozostaje bez zmian, podczas gdy dla administratorów IT obecnie obserwowana spadkowa korekta coraz bardziej się pogłębia” - zauważyli autorzy raportu.