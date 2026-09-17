REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy

Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 10:21
oprac. Łucja Orzeł
Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy
Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W latach 2012–2025 płaca minimalna w Polsce rosła w jednym z najszybszych temp w Europie – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, podwyżki najniższego wynagrodzenia nie przełożyły się istotnie ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm.

Płaca minimalna wzrosła o 211 proc. w ciągu 13 lat

Między 2012 a 2025 r. wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrosło z 1500 do 4666 zł, czyli o 211 proc. - wskazano w raporcie PIE „Płaca minimalna i jej wpływ na rynek pracy w Polsce w latach 2012-2025”. Eksperci Instytutu podkreślili, że jest to jeden z najwyższych wyników w Europie.

REKLAMA

Analitycy PIE przypomnieli, że do 2009 r. płaca minimalna stanowiła równowartość niecałych 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce, zaś w latach 2009-2019 jej stosunek do średniej płacy wahał się w przedziale od 42 do 44 proc. Do 2024 r. wzrósł on natomiast do 47 proc., zaś w 2025 r. osiągnął poziom 52,4 proc. Jak zauważono, przekroczył on tym samym wartość wskazaną w unijnej Dyrektywie o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych, która zakłada, że płaca minimalna nie powinna być niższa niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W raporcie zwrócono równocześnie uwagę, że w Polsce relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego jest silnie zróżnicowana terytorialnie. Najniższa była ona w pow. lubińskim, gdzie siedzibę ma spółka KGHM Miedź - płaca minimalna w 2024 r. stanowiła równowartość 31 proc. średniego wynagrodzenia w tym powiecie. 4 666 zł minimalnego wynagrodzenia stanowiło z kolei równowartość największej części przeciętnej płacy w pow. krotoszyńskim (woj. wielkopolskie) - 70 proc.

Stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia

Stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu nie przekroczył 50 proc. W stolicy wyniósł on 40 proc.

Analitycy PIE podkreślili, że algorytm ustalania płacy minimalnej określony w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wyznacza jedynie minimalny pułap podwyżki płacy minimalnej, ale nie określa jej maksymalnego poziomu, co umożliwiło w ostatnich latach znaczne podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Z przeprowadzonej przez PIE symulacji wynika, że gdyby od 2012 r. podnoszono je tylko o minimalną wynikającą z ustawy wartość, w 2025 r. płaca minimalna stanowiłaby równowartość tylko 36 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższa płaca minimalna a zatrudnienie i liczba firm

W raporcie uwzględniono również analizę wpływu dynamiki minimalnego wynagrodzenia na zatrudnienie, przedsiębiorczość oraz ogólną wysokość płac w Polsce w latach 2013-2024. Analiza wykazała, że wzrost płacy minimalnej nie miał istotnego statystycznie wpływu na poziom zatrudnienia ani liczbę zarejestrowanych firm w poszczególnych regionach Polski, natomiast przekładał się on na wzrost przeciętnych wynagrodzeń.

W ocenie kierowniczki Zespołu Analiz Procesów Społecznych w PIE dr. Pauli Kukołowicz fakt, że wzrost płacy minimalnej nie wpłynął na zatrudnienie w latach 2013-2024 może wynikać ze specyficznej sytuacji ekonomicznej i społecznej tego okresu. Jak wyjaśniła ekspertka, chodzi m.in. o pogłębiający się niedobór pracowników, szybki wzrost produktywności w polskiej gospodarce. Jako kolejny możliwy czynnik wskazała ona, że w Polsce część najniższych wynagrodzeń wypłacanych jest poza oficjalną ewidencją.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny, prowadzący badania w obszarach m.in. makroekonomii, energetyki i klimatu, gospodarki światowej oraz ekonomii behawioralnej.

Powiązane
Płaca minimalna mocno w górę. Tyle wynosi nowa stawka
Płaca minimalna mocno w górę. Tyle wynosi nowa stawka
Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota
Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota
Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? Do których umów trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? Do których umów trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
W 2027 r. są pieniądze na 10 000 asystencji dla pkt 7 i 8. Nie tylko stopień znaczny. Także umiarkowany. Asystencja niezależnie od losów ustawy
16 wrz 2026

Pieniądze nie zostaną wypłacone dla 10 000 osób niepełnosprawnych (w programie jest zastrzeżenie, że jest to minimum osób uprawnionych), a przekazane organizacjom non profit, które zapewnią usługi asystencji.
Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów
16 wrz 2026

Dobiegła końca tegoroczna Letnia Akademia Liderów RODO. Podczas warsztatów i wykładów studenci oraz absolwenci mogli dowiedzieć się jak w praktyce stosować najważniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Osoba niepełnosprawna zarzuca symulowanie osobie niepełnosprawnej. Bo zmieniła się po wyjściu z WZON
16 wrz 2026

Internautka pisze: W ciągu około 10 minut nagle była uśmiechnięta, spokojna i bardzo racjonalnie prowadziła rozmowę, a wcześniej przedstawiała swoją sytuację zupełnie inaczej. To właśnie wzbudziło moje wątpliwości." Zarzuty dotyczą tego, że osoby niepełnosprawne „podkręcają” swoje ograniczenia, aby tylko otrzymać świadczenia (rentę z ZUS, zasiłek z MOPS, dofinansowanie z PFRON). To ciemna strona relacji między osobami niepełnosprawnymi a otoczeniem. Za ich plecami sąsiedzi, krewni, znajomi, współpracownicy sugerują, że owszem – „na papierze” dana osoba jest niepełnosprawna, ale widzimy ją jakby trochę "za sprawną" w sklepie, w samochodzie, na spacerze. Nową odsłonę tego problemu przyniosło świadczenie wspierające (wypłacane od 2024 r.).
Praca w godzinach nadliczbowych osób o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
16 wrz 2026

Czas pracy osób niepełnosprawnych różni się w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jest to wyjątek od podstawowej normy czasu pracy określonej w Kodeksie pracy dla pozostałych pracowników. Sprawdź, czy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Wyciek danych osobowych pacjentów. Będą dodatkowe kontrole UODO
16 wrz 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski podjął decyzję o tym, aby jeszcze w tym roku objąć kontrolami kolejne podmioty sektora ochrony zdrowia. Mają one na celu sprawdzenie w jaki sposób chronione są dane pacjentów.

Jak zawrzeć umowę o pracę lub umowę zlecenia online w rządowym Systemie eUmowy. Gotowe wzory i kreatory umów, aneksów, wypowiedzeń
16 wrz 2026

Zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie musi oznaczać przesyłania kolejnych wersji e-mailem i umawiania spotkania tylko po to, by zebrać podpisy. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą skorzystać z Systemu eUmowy i przeprowadzić cały proces elektronicznie. W systemie tym udostępnione są gotowe wzory i kreatory, które prowadzą przez kolejne etapy przygotowania dokumentu. Narzędzie to umożliwia uzupełnienie danych, wygenerowanie projektu, zebranie podpisów, sprawdzenie statusu umowy i przechowywanie dokumentacji w jednym miejscu.
Nowy model orzekania o niepełnosprawności. Ruszają konsultacje społeczne
16 wrz 2026

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o cyklu konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”. Pierwszy warsztat odbędzie się już pod koniec września, a kolejne w okresie od października do grudnia 2026 r. W spotkaniach wezmą udział m.in. osoby z niepełnosprawnościami.
Stwierdzenie nabycia spadku. Jak złożyć wniosek, ile to kosztuje i co dalej?
16 wrz 2026

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci bliskiej osoby majątek „automatycznie" przechodzi na spadkobierców i wystarczy przyjść do banku z aktem zgonu, żeby wypłacić pieniądze albo sprzedać mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Bez formalnego potwierdzenia, kto i na jakiej podstawie dziedziczy, żaden bank, sąd wieczystoksięgowy ani urząd skarbowy nie uzna naszych praw do spadku. Tym potwierdzeniem jest właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

REKLAMA

Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? Do których umów trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
16 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA