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W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.

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21 września 2026, 09:08
W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
Shutterstock

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Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

W komunikacie, GUS przypomniał, że zgodnie z jego danymi w marcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9 698,95 zł, podczas gdy mediana wynagrodzeń była wyraźnie niższa i wyniosła 7 530,45 zł. Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nie wyższe od tej kwoty, a druga połowa – nie niższe.

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Rozkład wynagrodzeń pokazuje, jak duże są różnice płacowe. W marcu 2026 r. 10 proc. zatrudnionych otrzymywało wynagrodzenie nie wyższe niż 4 806,00 zł, natomiast próg wejścia do najwyżej wynagradzanych 10 proc. wynosił 15 424,85 zł – wśród mężczyzn było to 15 750,29 zł a wśród kobiet 15 140,79 zł” - podał GUS.

Najniżej i najwyżej wynagradzani – jak wygląda rozkład płac?

Z kolei z opublikowanej w październiku 2024 r. „Struktury wynagrodzeń według zawodów”, czyli badania obejmującego podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób wynikało, iż wśród grup zawodowych najwyższą medianę odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników – 12 185,73 zł. W grupie specjalistów mediana wyniosła 9 466,17 zł, natomiast wśród pracowników usług i sprzedawców – 5 281,03 zł. Różnica między najwyższą i najniższą medianą wyniosła 6 904,70 zł.

„Jeszcze wyraźniej różnice widać w przeciętnych wynagrodzeniach. W październiku 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 15 213,78 zł wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników oraz 10 734,04 zł wśród specjalistów” - zauważył GUS.

Kobiety i mężczyźni – różnice w wynagrodzeniach

Podkreślił, iż badanie wskazuje także, że relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach. „W większości wielkich grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, a największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 23,7 proc. oraz robotników przemysłowych i rzemieślników – 22,6 proc. Jednocześnie były grupy, w których mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa niż mężczyzn – dotyczyło to rolników, ogrodników, leśników i rybaków – o 6,5 proc., a także pracowników biurowych – o 0,2 proc” - dodał GUS.

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Źródło: PAP
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Prawo
W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
21 wrz 2026

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.
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