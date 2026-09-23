AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego
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Aż 59 proc. Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją – wynika z badania cytowanego przez „Rz”.
Przywołany przez „Rz” sondaż Pew Research Center przeprowadzono w pierwszej poł. br. na grupie ponad 42 tys. respondentów z 37 państw. Przedmiotem badania był wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy.
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59 proc. badanych w Polsce spodziewa się spadku liczby miejsc pracy, wobec 46 proc. globalnej mediany. Tylko 2 proc. Polaków uważa, że AI zwiększy zatrudnienie, a 25 proc. nie oczekuje zmiany bilansu etatów.
Obawy Polaków dotyczące utraty miejsc pracy
Jak podaje dziennik, 38 proc. Polaków uważa, że AI pogłębi różnice majątkowe, podczas gdy zaledwie 2 proc. spodziewa się ich zmniejszenia. Polska – czytamy – jest pod tym względem jednym z krajów, gdzie obawy przed koncentracją korzyści z AI są szczególnie silne.
W ciągu roku odsetek Polaków odczuwających wobec AI przede wszystkim niepokój wzrósł z 37 do 45 proc., a grupa entuzjastów zmalała z 15 do 10 proc.
Rosnący niepokój wśród młodych Polaków
Szczególnie szybko zmieniają się nastroje młodych: wśród osób w wieku 18–34 lata odsetek zaniepokojonych wzrósł z 24 do 37 proc. Jednocześnie 60 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej deklaruje dużą wiedzę o AI, wobec 25 proc. osób powyżej 50. roku życia.
Jak podkreśla „Rz”, Polska jako europejski hub usług wspólnych, IT i outsourcingu znajduje się wśród państw szczególnie narażonych na automatyzację pracy umysłowej. Dostępne dane wskazują też, że większa znajomość AI wiąże się z mniejszym odsetkiem osób skrajnie zaniepokojonych jej rozwojem.
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