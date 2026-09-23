REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego

AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2026, 09:22
oprac. Łucja Orzeł
AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego
AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aż 59 proc. Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją – wynika z badania cytowanego przez „Rz”.

Przywołany przez „Rz” sondaż Pew Research Center przeprowadzono w pierwszej poł. br. na grupie ponad 42 tys. respondentów z 37 państw. Przedmiotem badania był wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy.

REKLAMA

59 proc. badanych w Polsce spodziewa się spadku liczby miejsc pracy, wobec 46 proc. globalnej mediany. Tylko 2 proc. Polaków uważa, że AI zwiększy zatrudnienie, a 25 proc. nie oczekuje zmiany bilansu etatów.

Obawy Polaków dotyczące utraty miejsc pracy

Jak podaje dziennik, 38 proc. Polaków uważa, że AI pogłębi różnice majątkowe, podczas gdy zaledwie 2 proc. spodziewa się ich zmniejszenia. Polska – czytamy – jest pod tym względem jednym z krajów, gdzie obawy przed koncentracją korzyści z AI są szczególnie silne.

W ciągu roku odsetek Polaków odczuwających wobec AI przede wszystkim niepokój wzrósł z 37 do 45 proc., a grupa entuzjastów zmalała z 15 do 10 proc.

Rosnący niepokój wśród młodych Polaków

Szczególnie szybko zmieniają się nastroje młodych: wśród osób w wieku 18–34 lata odsetek zaniepokojonych wzrósł z 24 do 37 proc. Jednocześnie 60 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej deklaruje dużą wiedzę o AI, wobec 25 proc. osób powyżej 50. roku życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak podkreśla „Rz”, Polska jako europejski hub usług wspólnych, IT i outsourcingu znajduje się wśród państw szczególnie narażonych na automatyzację pracy umysłowej. Dostępne dane wskazują też, że większa znajomość AI wiąże się z mniejszym odsetkiem osób skrajnie zaniepokojonych jej rozwojem.

Powiązane
Maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Miesięcznie nie więcej niż 8-krotność płacy minimalnej. Rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
Maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Miesięcznie nie więcej niż 8-krotność płacy minimalnej. Rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy trzeba identyfikować dwuetapowo
Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy trzeba identyfikować dwuetapowo
Waloryzacja rent i emerytur ograniczona przez wysoki dług publiczny. Próg 55 proc. PKB może ograniczyć skalę podwyżek świadczeń
Waloryzacja rent i emerytur ograniczona przez wysoki dług publiczny. Próg 55 proc. PKB może ograniczyć skalę podwyżek świadczeń
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Miesięcznie nie więcej niż 8-krotność płacy minimalnej. Rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
23 wrz 2026

W dniu 22 września 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Zdrowia. Projekt ten zmienia istotnie zasady zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. Określa limity czasu pracy, minimalny wymiar zatrudnienia dla medyków oraz limity wynagrodzeń. Lepsze wykorzystanie środków w placówkach ochrony zdrowia oznacza lepszą opiekę nad pacjentami i więcej środków przeznaczanych na leczenie. Uporządkowanie zasad zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego to jeden z kluczowych elementów zwiększających stabilność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Teraz projekt trafia do prac legislacyjnych w Sejmie RP.
Waloryzacja rent i emerytur ograniczona przez wysoki dług publiczny. Próg 55 proc. PKB może ograniczyć skalę podwyżek świadczeń
23 wrz 2026

Państwowy dług publiczny wzrósł już do 53,3 proc. PKB i zbliżył się do ustawowego progu wynoszącego 55 proc. Jego przekroczenie może w przyszłości ograniczyć waloryzację emerytur i rent wyłącznie do poziomu inflacji, bez części wynikającej z realnego wzrostu płac. Co to oznacza dla wysokości przyszłych waloryzacji?
Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy trzeba identyfikować dwuetapowo
22 wrz 2026

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Choć jest ono często postrzegane jako elastyczna organizacja pracy, to formalnie nią nie jest, a jego głównym zadaniem jest ochrona interesów pracodawcy.
Wypadek przy pracy – co powinien zrobić pracodawca, co przysługuje pracownikowi? Procedura, obowiązki, praca zdalna i najczęstsze błędy
22 wrz 2026

Wypadek przy pracy to sytuacja, w której pracodawca musi działać szybko, ale jednocześnie zgodnie z określoną procedurą. Nie wystarczy udzielenie pracownikowi pomocy i sporządzenie krótkiej notatki. Pracodawca powinien m.in. zabezpieczyć miejsce zdarzenia, powołać zespół powypadkowy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, przygotować protokół oraz – w określonych przypadkach – zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuratora. Co ważne, nie każdy wypadek musi oznaczać poważne obrażenia. Również pozornie niegroźne zdarzenie powinno zostać odpowiednio przeanalizowane, jeżeli pracownik zgłasza je jako wypadek.

REKLAMA

Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyfrowymi. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego
22 wrz 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o poparcie rozwiązań służących skuteczniejszej ochronie użytkowników internetu. W szczególności chodzi o ochronę przed nielegalnym wykorzystywaniem wizerunku dzieci i młodzieży oraz innych danych osobowych.
Zaniżona renta rodzinna. Wyrok SK 140/20 może mieć znaczenie także po śmierci świadczeniobiorcy
22 wrz 2026

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., sygn. SK 140/20, może mieć znaczenie nie tylko dla osób, którym ZUS zaniżył emeryturę powszechną. Jego skutki mogą dotyczyć również członków rodziny pobierających rentę rodzinną po zmarłym emerycie. Problem może wystąpić w sytuacji, gdy zmarły pobierał wcześniejszą emeryturę, m.in. z uwagi na pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a następnie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ZUS obliczył jego emeryturę z zastosowaniem pomniejszenia o wcześniej pobrane świadczenia. Jeżeli taka emerytura była zaniżona, zaniżona mogła zostać również renta rodzinna ustalona po śmierci emeryta.
ZUS nie wypłaca pełnego wyrównania świadczenia wspierającego. Ministerstwo odpowiada na interpelację poselską
22 wrz 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które miesiącami czekają na decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, mogą dziś stracić prawo do świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania. Dotyczy to przede wszystkim osób, które złożyły wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2026 r. Problem stał się przedmiotem interpelacji poselskiej nr 18282, a odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przynosi korzystnego rozwiązania dla osób oczekujących na decyzje. Spór dotyczy tego, od kiedy ZUS powinien wypłacić świadczenie wspierające osobie, która dochowała wszystkich wymaganych terminów, ale na decyzję WZON czekała wiele miesięcy.
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
22 wrz 2026

Sąd Okręgowy w Radomiu stanął na stanowisku, iż naturalne następstwa procesu starzenia powinny być uwzględniane każdorazowo w odniesieniu do konkretnej osoby i konkretnej czynności. Wiek, w szczególności 75 lat, nie może zatem stanowić samodzielnego i automatycznego kryterium, które redukuje punktację.

REKLAMA

Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy nauczą umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia
23 wrz 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie zachęcają do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach obronnych „wGotowości”. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy pokażą jak chronić siebie i swoich bliskich. Szkolenia będą trwały do końca listopada.
Ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy rok później. Seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?
22 wrz 2026

Jak wygląda ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy przez społeczeństwo rok później? Okazuje się, że najlepiej wspominają ją młodzi Polacy, a seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują byłego prezydenta wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA