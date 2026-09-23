AI odbierze Polakom pracę? Aż 59 proc. obawia się najgorszego

Aż 59 proc. Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją – wynika z badania cytowanego przez „Rz”.

Przywołany przez „Rz” sondaż Pew Research Center przeprowadzono w pierwszej poł. br. na grupie ponad 42 tys. respondentów z 37 państw. Przedmiotem badania był wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy.

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59 proc. badanych w Polsce spodziewa się spadku liczby miejsc pracy, wobec 46 proc. globalnej mediany. Tylko 2 proc. Polaków uważa, że AI zwiększy zatrudnienie, a 25 proc. nie oczekuje zmiany bilansu etatów.

Obawy Polaków dotyczące utraty miejsc pracy

Jak podaje dziennik, 38 proc. Polaków uważa, że AI pogłębi różnice majątkowe, podczas gdy zaledwie 2 proc. spodziewa się ich zmniejszenia. Polska – czytamy – jest pod tym względem jednym z krajów, gdzie obawy przed koncentracją korzyści z AI są szczególnie silne.

W ciągu roku odsetek Polaków odczuwających wobec AI przede wszystkim niepokój wzrósł z 37 do 45 proc., a grupa entuzjastów zmalała z 15 do 10 proc.

Rosnący niepokój wśród młodych Polaków

Szczególnie szybko zmieniają się nastroje młodych: wśród osób w wieku 18–34 lata odsetek zaniepokojonych wzrósł z 24 do 37 proc. Jednocześnie 60 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej deklaruje dużą wiedzę o AI, wobec 25 proc. osób powyżej 50. roku życia.

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Jak podkreśla „Rz”, Polska jako europejski hub usług wspólnych, IT i outsourcingu znajduje się wśród państw szczególnie narażonych na automatyzację pracy umysłowej. Dostępne dane wskazują też, że większa znajomość AI wiąże się z mniejszym odsetkiem osób skrajnie zaniepokojonych jej rozwojem.