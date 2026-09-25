REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie

Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2026, 08:55
oprac. Łucja Orzeł
Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie
Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W przyszłym roku każdy pracujący zapłaci średnio ponad 38,5 tys. zł obowiązkowych składek. Tyle że coraz trudniej sprawdzić, na co właściwie idą te pieniądze – pisze „Rz”.

Składki na ubezpieczenia i fundusze celowe mają w 2027 r. przekroczyć 660 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 428,8 mld zł – oraz NFZ – 194,4 mld zł. Składki mają przewyższyć dochody podatkowe budżetu państwa - pisze gazeta.

REKLAMA

FUS i NFZ pochłoną największą część pieniędzy

Składki płacone są od pensji i od większości honorarium. Część płaci pracodawca, część jest bezpośrednio odliczana od pensji brutto. W ten sposób składki stanowią ponad 36 proc. wynagrodzenia brutto - wskazuje „Rz”.

„Największy problem w obszarze »podatki versus składki« polega na tym, że ich obecna struktura jest pomnikiem przeszłości, a nie przejrzystą informacją na temat tego, »ile kto płaci i co z tego ma«” – ocenia w rozmowie z „Rz” Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

Powiązane
Zmiana w ostatniej chwili przed wyborami w Krakowie. Jeden szczegół na karcie może zmylić głosujących
Zmiana w ostatniej chwili przed wyborami w Krakowie. Jeden szczegół na karcie może zmylić głosujących
Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków
Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków
Ustawa wdrażająca DSA czeka na podpis prezydenta - RPO apeluje w liście do Nawrockiego
Ustawa wdrażająca DSA czeka na podpis prezydenta - RPO apeluje w liście do Nawrockiego
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie
25 wrz 2026

W przyszłym roku każdy pracujący zapłaci średnio ponad 38,5 tys. zł obowiązkowych składek. Tyle że coraz trudniej sprawdzić, na co właściwie idą te pieniądze – pisze „Rz”.
Zmiana w ostatniej chwili przed wyborami w Krakowie. Jeden szczegół na karcie może zmylić głosujących
25 wrz 2026

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w przedterminowym głosowaniu. Choć kampania wyborcza dobiega końca, a za chwilę zacznie obowiązywać cisza wyborcza, to ostatnie wydarzenia kompletnie zmieniły sytuację na karcie do głosowania. Pojawi się na niej nazwisko osoby, która... wcale nie startuje. Wyjaśniamy, jak oddać ważny głos, kto walczy o fotel prezydenta i na jakie darmowe ułatwienia mogą liczyć krakowianie w dniu wyborów.
Pracownika samorządowego można przenieść do pracy w innej jednostce, ale tylko po spełnieniu konkretnych warunków
25 wrz 2026

Przepisy Kodeksu pracy znajdują zastosowanie do pracowników samorządowych tylko w zakresie, w jakim szczególnych rozwiązań nie przewiduje ustawa o pracownikach samorządowych. To w praktyce często jest źródłem trudności w ocenie sytuacji konkretnego pracownika.
Najnowszy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem
25 wrz 2026

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera na polskiej scenie politycznej, ale najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przynosi też sensacyjne rozstrzygnięcia. Jeden z dotychczasowych koalicjantów rządowych zaliczył spektakularne tąpnięcie i znalazł się na granicy politycznego niebytu. Na prawicy z kolei trwa bezwzględna walka, w której tradycyjny lider gwałtownie traci dystans do rosnących w siłę rywali.

REKLAMA

Ustawa wdrażająca DSA czeka na podpis prezydenta - RPO apeluje w liście do Nawrockiego
24 wrz 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Nowe przepisy dadzą użytkownikom Internetu prawo do uzasadnienia zablokowania konta i dochodzenia odszkodowania od platform takich jak Facebook czy TikTok.
Edukacja domowa: Czy egzamin klasyfikacyjny musi odbywać się stacjonarnie? Odpowiedź wiceminister Katarzyny Lubnauer
24 wrz 2026

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów korzystających z edukacji domowej nadal budzą kontrowersje wśród rodziców i samych uczniów. Wątpliwości mają też posłowie, którzy skierowali do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelację w sprawie niejasności przepisów dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych.
"Wykonywałem polecenia przełożonego" – kiedy działania pracownika mogą narazić zarząd na konsekwencje karne?
24 wrz 2026

W firmie decyzje rzadko zapadają w całkowitej izolacji. Pracownik wykonuje polecenie przełożonego, menedżer akceptuje określoną praktykę, dział finansowy realizuje płatność, a zarząd zatwierdza procedury albo – przeciwnie – pozostawia zbyt dużą swobodę bez realnego nadzoru. Problem pojawia się wtedy, gdy jedno z takich działań przekracza granicę błędu biznesowego i zaczyna rodzić ryzyko odpowiedzialności karnej. Wówczas pytanie nie brzmi już tylko „kto popełnił czyn?”, ale również „kto o nim wiedział, kto miał obowiązek zareagować i kto faktycznie odpowiadał za dany obszar działalności?”.
Sejm uchwalił nowe opłaty miejscowe i uzdrowiskowe. Turyści zapłacą więcej od 2027 roku
24 wrz 2026

Sejm uchwalił nowelizację, która podnosi maksymalną opłatę uzdrowiskową do 6,86 zł za noc, a miejscową do 5 zł, i znosi wymóg czystego powietrza - dzięki temu opłatę wprowadzi np. Kraków. Ustawa trafiła do Senatu, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

REKLAMA

Zakaz trzymania psów na uwięzi. Jakie warunki utrzymywania psa w kojcu?
24 wrz 2026

28 lipca 2027 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Od tego dnia zacznie obowiązywać zakaz trzymania psów na uwięzi. Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu.
Zmiana czasu w 2026 r. na zimowy – w który weekend przestawiamy zegarki? Godzinę do przodu, czy do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu? Czy będzie zmiana czasu w 2027 r.
24 wrz 2026

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026 roku nastąpi (jak co roku) w ostatni weekend października – a dokładnie w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Zmiana ta następuje w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wskazówki zegarów (tych, które tego wymagają oczywiście) trzeba przesunąć z godz. 3.00 na 2.00. Zatem tej nocy będziemy spać (a niektórzy - pracować) całą godzinę dłużej. Zyskamy 60 minut snu i będziemy mieli więcej jaśniejszych poranków z naturalnym światłem dziennym (słonecznym) ale za to popołudniami szybciej będzie się robiło ciemno. Jaki ma wpływ październikowa zmiana czasu na wynagrodzenie za pracę? Czy w 2027 roku również czekają nas zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA