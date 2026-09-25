Tyle pieniędzy popłynie ze składek w 2027 r. Kwota robi wrażenie

W przyszłym roku każdy pracujący zapłaci średnio ponad 38,5 tys. zł obowiązkowych składek. Tyle że coraz trudniej sprawdzić, na co właściwie idą te pieniądze – pisze „Rz”.

Składki na ubezpieczenia i fundusze celowe mają w 2027 r. przekroczyć 660 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 428,8 mld zł – oraz NFZ – 194,4 mld zł. Składki mają przewyższyć dochody podatkowe budżetu państwa - pisze gazeta.

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FUS i NFZ pochłoną największą część pieniędzy

Składki płacone są od pensji i od większości honorarium. Część płaci pracodawca, część jest bezpośrednio odliczana od pensji brutto. W ten sposób składki stanowią ponad 36 proc. wynagrodzenia brutto - wskazuje „Rz”.

„Największy problem w obszarze »podatki versus składki« polega na tym, że ich obecna struktura jest pomnikiem przeszłości, a nie przejrzystą informacją na temat tego, »ile kto płaci i co z tego ma«” – ocenia w rozmowie z „Rz” Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.