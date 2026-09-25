Fakty zamiast osądów. Jak rzetelne postępowanie wyjaśniające chroni firmę przed procesem?

Każdy proces pracowniczy ma dwie historie. Pierwsza dotyczy tego, co wydarzyło się w firmie. Druga – tego, co organizacja zrobiła, gdy otrzymała pierwszy sygnał o problemie. W sądzie oceniane są obie. Dlatego postępowanie wyjaśniające nie jest wewnętrznym śledztwem nastawionym na znalezienie winnego za wszelką cenę, lecz narzędziem, które pozwala ustalić fakty, ochronić ludzi i firmę i podjąć decyzję możliwą do obrony.

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Pierwsza wiadomość od pracownika rzadko wygląda groźnie. Czasem jest to krótki e-mail do działu HR: „Chciałabym zgłosić sytuację, która trwa od kilku miesięcy”. Innym razem anonimowa informacja o nieprawidłowościach dotyczących faktur, przetargu czy przełożonego, który zbyt szeroko rozumie pojęcie lojalności zespołu. Od chwili otrzymania takiego sygnału organizacja mierzy się już nie z jednym, lecz z dwoma rodzajami ryzyka: wynikającym z samej nieprawidłowości oraz z własnej reakcji. Pierwszego nie zawsze da się cofnąć. Drugie można natomiast bardzo łatwo zwiększyć: zbyt szybkim osądem, konfliktem interesów po stronie komisji, ujawnieniem nazwiska sygnalisty, nielegalnie pozyskanym dowodem czy raportem pełnym ocen, lecz ubogim w fakty.

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Procedura chroniąca pracodawcę

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające nie powinno być więc firmową wersją serialu kryminalnego. Nie służy znalezieniu winnego za wszelką cenę. Jest kontrolowanym procesem ustalania faktów, który ma umożliwić pracodawcy legalną i proporcjonalną reakcję – oraz zgromadzić dokumentację, którą w razie sporu da się obronić przed sądem, organem nadzoru i własną radą nadzorczą. Dział HR chroni zarząd i organizację przed procesem nie wtedy, gdy „udowodni winę”, lecz wtedy, gdy zapewni legalny, bezstronny i możliwy do odtworzenia sposób ustalenia faktów oraz podjęcia decyzji.

Polskie prawo nie zawiera jednego, kompletnego kodeksu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Procedurę trzeba zbudować na podstawie przepisów prawa pracy, ustawy o ochronie sygnalistów, RODO, prawa cywilnego, korporacyjnego, a niekiedy także karnego i sektorowego. Nawet komisja antymobbingowa nie jest organem wymaganym przez ustawę – pracodawca sam określa jej skład, zadania i sposób działania. Prawidłowo zaprojektowane procedury pozwalają zapewnić, że zarząd, pracodawca i dział HR zarówno zapobiegają nieprawidłowościom, jak i gwarantują właściwe i konieczne reagowanie na problemy. W razie sporu właśnie sposób przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może stać się jednym z najważniejszych dowodów przemawiających na korzyść organizacji.

Kiedy dział HR musi reagować?

Z punktu widzenia prawa pracy postępowanie wyjaśniające jest potrzebne znacznie częściej, niż sugeruje pojęcie „sygnalista”. Dotyczy to m.in. podejrzenia mobbingu, dyskryminacji, molestowania, odwetu, przemocy, zagrożenia BHP, naruszenia obowiązków, konfliktu interesów, fałszowania dokumentacji czy ujawnienia poufnych informacji. Źródłem obowiązku reakcji są m.in. art. 11¹ i art. 94³ Kodeksu pracy, przepisy o równym traktowaniu oraz obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Sąd Najwyższy podkreśla, że przeciwdziałanie mobbingowi powinno być realne i efektywne, a nie tylko zapisane w intranecie.

Ustawa o ochronie sygnalistów wprowadziła do tego systemu bardziej sformalizowaną ścieżkę postępowania. Uznaje postępowanie wyjaśniające za działanie następcze oraz nakłada obowiązek zachowania poufności, bezstronności, należytej staranności i ochrony sygnalisty przed odwetem. Nie każda skarga pracownika jest jednak ustawowym zgłoszeniem. Jej zakres obejmuje określone dziedziny prawa, m.in. korupcję, zamówienia publiczne, ochronę danych, środowisko i interesy finansowe państwa oraz UE. Typowy spór z przełożonym lub zarzut mobbingu nie podlega tym przepisom automatycznie. Pracodawca może wprawdzie rozszerzyć kanał zgłoszeń o naruszenia regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych ustanowionych na podstawie prawa i nim zgodnych, powinien jednak jasno określić, według jakich zasad dana sprawa będzie rozpatrywana. Rozsądne jest jedno miejsce przyjmowania zgłoszeń i kilka ścieżek prawnych. Pracownik nie musi kwalifikować własnej krzywdy jak prawnik.

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Mobbing – najtrudniejszy obszar postępowań wyjaśniających

Najwięcej uwagi wymaga dziś mobbing. Według obowiązującego art. 94³ § 2 Kodeksu pracy chodzi o uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, połączone z ustawowo opisanym celem albo skutkiem, takim jak zaniżenie oceny przydatności zawodowej, poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu. Konstrukcja ta rodzi trudności dowodowe. Pojedynczy incydent może być bezprawny, lecz nie stanowić mobbingu, a seria drobnych zdarzeń nabiera znaczenia dopiero po ułożeniu ich w chronologię.

Trzeba również uwzględnić ustawę uchwaloną przez Sejm 19 czerwca 2026 r., przyjętą bez poprawek przez Senat 8 lipca i podpisaną przez prezydenta 30 lipca. Najważniejsza różnica polega nie tyle na dodaniu kolejnych przykładów niedopuszczalnych zachowań, ile na uproszczeniu samej konstrukcji mobbingu i przesunięciu punktu ciężkości na charakter postępowania wobec pracownika.

Po wejściu w życie nowelizacji rdzeniem definicji będzie uporczywe nękanie pracownika, rozumiane jako zachowanie powtarzalne, nawracające lub stałe. Ustawa wskazuje przykładowo na upokarzanie, zastraszanie, nieuzasadnioną krytykę, zaniżanie oceny przydatności zawodowej, utrudnianie wykonywania pracy lub dostępu do potrzebnych informacji oraz izolowanie z zespołu. Nie będzie już konieczne odrębne wykazywanie „długotrwałości” ani dowodzenie, że zachowanie wywołało u pracownika zaniżoną ocenę własnej przydatności zawodowej lub zmierzało do osiągnięcia konkretnego skutku. Nadal jednak mobbingiem nie będzie pojedynczy, nawet poważny incydent. Nie zostanie za niego uznane również uzasadnione, rzeczowe i wyrażone we właściwej formie rozliczanie pracownika z wykonywanej pracy.

Po zmianie zasadnicze pytanie będzie brzmiało: czy powtarzające się zachowania stanowiły uporczywe nękanie? Jeżeli tak, brak dowodu, że pracownik utracił wiarę we własne kompetencje albo że przełożony świadomie dążył do jego poniżenia, nie powinien sam w sobie wykluczać zakwalifikowania zachowania jako mobbingu. Jednorazowa, obraźliwa wypowiedź nadal nie będzie jednak mobbingiem, choć może stanowić naruszenie dóbr osobistych.

Ocena całej sytuacji

W zakresie samej definicji istotą zmiany jest odejście od wieloelementowej konstrukcji, której wszystkie przesłanki trzeba obecnie udowodnić, na rzecz prostszego kryterium uporczywego nękania. Nie jest natomiast całkiem trafne stwierdzenie, że dopiero nowelizacja usuwa wymóg zamiaru sprawcy. Obecne przepisy również nie zawsze wymagają zamiaru – w określonych sytuacjach wystarcza wystąpienie skutku. Nowelizacja idzie dalej: usuwa konkretny skutek lub cel z podstawowej definicji i wprost przesądza, że brak zamiaru nękania nie wyłącza mobbingu.

Zmiany obejmują jednak nie tylko definicję. Wzmacniają także obowiązki prewencyjne pracodawców, nakazują określanie odpowiednich procedur oraz zmieniają zasady dochodzenia roszczeń przez pracowników. Ustawa przewiduje minimalne zadośćuczynienie odpowiadające sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia i nakłada na pracodawców zatrudniających co najmniej 10 pracowników obowiązek uregulowania działań dotyczących godności, równego traktowania, dyskryminacji i mobbingu. Na dostosowanie regulacji zakładowych przewidziano dalsze 6 miesięcy.

Przepisy po zmianach pokazują, dlaczego wyjaśnianie nie może kończyć się pytaniem: „czy to już mobbing?”. Odpowiedź negatywna nie oznacza bowiem, że zachowanie było prawidłowe. Jednorazowe publiczne upokorzenie może naruszać godność, seksistowski komentarz stanowić molestowanie, a agresywna krytyka naruszać zasady współżycia społecznego.

Bezstronność i proporcjonalność

Postępowanie wyjaśniające nie jest prywatnym procesem karnym. Dział HR nie jest prokuratorem, komisja sądem, a osoba wskazana w zgłoszeniu nie staje się winna z chwilą otwarcia skrzynki compliance. Rzetelność wymaga wysłuchania zgłaszającego, osób posiadających bezpośrednią wiedzę oraz osoby, której dotyczą zarzuty. Ta ostatnia powinna poznać ich istotę w stopniu umożliwiającym przedstawienie stanowiska i dowodów, choć nie oznacza to automatycznego prawa do poznania tożsamości sygnalisty. Ustawa chroni poufność zgłaszającego, osoby wskazanej w zgłoszeniu i osób trzecich.

O jakości ustaleń decyduje również niezależność osób prowadzących postępowanie. Skargi na menedżera nie powinien badać jego najbliższy współpracownik, a zgłoszenia dotyczącego członka zarządu – podporządkowany mu dyrektor HR. W takim przypadku naturalnym adresatem eskalacji staje się rada nadzorcza, komitet audytu albo zewnętrzny pełnomocnik. Granice pytań wyznacza ich związek ze sprawą. Wolno pytać o czas, miejsce, uczestników, konkretne wypowiedzi, dokumenty, podobne zdarzenia i źródło wiedzy świadka. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na badanie całego życia prywatnego rozmówcy. Informacje dotyczące zdrowia mogą być potrzebne, jeśli pracownik twierdzi, że doznał jego rozstroju, ale nie daje to prawa do zbierania pełnej historii leczenia „na zapas”. Informacje o seksualności, poglądach, religii czy przynależności związkowej mogą być istotne w sprawie o dyskryminację lub molestowanie, lecz poza takim kontekstem najczęściej są zbędne.

Dowody i odpowiedzialność

Podobnie jest z dowodami elektronicznymi. Służbowa skrzynka nie jest obszarem całkowicie wolnym od kontroli, ale dostęp do niej musi mieścić się w prawie, celu i zasadach monitoringu z art. 22² i 22³ k.p. Podejrzenie nieprawidłowości nie daje uniwersalnego klucza do prywatnego telefonu, komunikatora czy konta w chmurze. Pokusa zebrania „wszystkiego” zwykle kończy się danymi, których nikt nie potrafi legalnie wykorzystać ani rozsądnie usunąć.

Dokumentacja powinna pozwolić odtworzyć tok rozumowania organizacji. Trzeba oddzielać zgłoszenie od ustalonych faktów, wiedzę bezpośrednią od zasłyszanej, dokument źródłowy od jego interpretacji i rekomendację od decyzji. Wnioski warto formułować jako „potwierdzone”, „niepotwierdzone” albo „nierozstrzygnięte”, ponieważ brak dowodów nie oznacza świadomie fałszywego zgłoszenia. Pełnego raportu nie należy automatycznie wkładać do akt osobowych. Akta sprawy powinny mieć ograniczony dostęp i uzasadnione zasady przechowywania; w sprawach sygnalistycznych ustawa przewiduje odrębną retencję i nakazuje usuwać dane niemające znaczenia.

Postępowanie ma również wymiar korporacyjny. Art. 293 i 483 k.s.h. wiążą odpowiedzialność członków organów z działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, umową albo statutem oraz z zawodowym miernikiem staranności. Zarząd nie musi czytać każdej notatki, powinien jednak zapewnić eskalację i otrzymywać informacje o sprawach istotnych, odwecie oraz niewykonanych działaniach naprawczych. Gdy zgłoszenie dotyczy samego zarządu, kontrola nie może kończyć się na biurku osoby, której reputacja zależy od wyniku. Dobrze udokumentowane ustalenia nie gwarantują braku odpowiedzialności, ale pozwalają wykazać, że decyzję podjęto na podstawie odpowiednich informacji i analiz.

Rzetelne postępowanie

Największym błędem działu HR nie jest to, że nie każdą skargę potrafi rozstrzygnąć. Czasem dowody pozostaną sprzeczne, a jedynym uczciwym wnioskiem jest stwierdzenie: „nie da się ustalić”. Błędem jest pozorna pewność: przedwczesne uznanie zgłaszającego za ofiarę, wskazanego pracownika za sprawcę albo całej sprawy za „konflikt osobowości”. W sądzie firma nie zmieni tego, co zdarzyło się kilka lat wcześniej. Może natomiast pokazać, że po otrzymaniu pierwszego sygnału umiała ochronić ludzi, dowody i bezstronność własnej decyzji. I właśnie to odróżnia postępowanie, które dobrze wygląda w polityce HR, od postępowania, które rzeczywiście chroni firmę przed procesem.

Nie każda skarga wymaga pełnego postępowania. Zwykłe nieporozumienie można niekiedy rozwiązać rozmową lub mediacją. Mediacja nie powinna być natomiast pierwszą reakcją na wiarygodny zarzut przemocy, molestowania, mobbingu, odwetu albo poważnego nadużycia władzy – może bowiem stwarzać pozory, że strony ponoszą jednakową odpowiedzialność za sytuację. W sądzie organizacja powinna pokazać, że kiedy otrzymała pierwszy sygnał, nie szukała wygodnej odpowiedzi, lecz rzetelnie ustaliła fakty. I właśnie między tymi dwiema postawami najczęściej przebiega granica między procedurą, która jedynie dobrze wygląda w intranecie, a procedurą, która naprawdę chroni pracodawcę. ©

Postępowanie wyjaśniające – minimum dla pracodawcy

1. Po otrzymaniu zgłoszenia należy działać szybko, poufnie i bezstronnie.

2. Zabezpieczyć sprawę – zarejestrować zgłoszenie, ograniczyć dostęp, zabezpieczyć dokumenty i ocenić ryzyko. Środki tymczasowe nie mogą przesądzać o winie ani stanowić odwetu.

3. Ustalić właściwy tryb – sprawdzić, czy sprawa dotyczy sygnalistów, mobbingu, dyskryminacji, BHP, ochrony danych, cyberbezpieczeństwa lub obowiązku zawiadomienia organu.

4. Zapewnić niezależność – postępowanie powinny prowadzić osoby bez konfliktu interesów. Sprawy dotyczące zarządu lub działu HR warto powierzyć niezależnemu organowi albo zewnętrznemu prawnikowi.

5. Zebrać dowody i wysłuchać stron – zabezpieczyć materiały służbowe, porozmawiać ze zgłaszającym, świadkami i osobą objętą zarzutami. Pytania powinny dotyczyć faktów, a dostęp do prywatnych danych musi być konieczny i proporcjonalny.

6. Ocenić każdy zarzut osobno – jako potwierdzony, niepotwierdzony albo nierozstrzygnięty. Brak potwierdzenia nie oznacza automatycznie fałszywego zgłoszenia.

7. Podjąć i udokumentować decyzję – wdrożyć działania naprawcze, przekazać wymagane informacje.

Co naprawdę chroni firmę przed procesem

1. Szybka i prawidłowa kwalifikacja zgłoszenia.

2. Niezależny prowadzący bez konfliktu interesów.

3. Ochrona przed odwetem.

4. Legalne i proporcjonalne pozyskiwanie dowodów.

5. Umożliwienie zainteresowanym przedstawienia stanowiska.

6. Raport oddzielający dowody od ocen.

7. Udokumentowana, proporcjonalna decyzja i działania naprawcze.

Małgorzata Krzyżowska

Adwokat, partner, Head of Central Europe Practice Aliant® Krzyżowska Międzynarodowa Kancelaria Prawna