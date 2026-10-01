Niepokojący sygnał z rynku pracy. Bezrobocie może pójść w górę

Trudno oczekiwać wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy i spadku liczby osób bezrobotnych w najbliższych miesiącach - ocenili eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. WRP spadł we wrześniu o 0,1 punktu, jednak jego długoterminowy trend nadal wskazuje na ryzyko wzrostu bezrobocia.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach bezrobocia, zmalał we wrześniu o 0,1 punktu. „Po dwóch miesiącach wzrostu nastąpiło chwilowe wyhamowanie tendencji wzrostowej, zapowiadającej ewentualny wzrost bezrobocia. Należy jednak podkreślić, że w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosty wskaźnika były wyraźnie większe» - przekazali autorzy raportu.

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Bezrobocie rejestrowane na poziomie 5,8 proc.

Zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i trzeci miesiąc z rzędu wynosi 5,8 proc. „Choć w krótkim okresie WRP nie wykazuje istotnych wahań, w dłuższej perspektywie utrzymuje się jego trend wzrostowy. Trudno zatem oczekiwać wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy i spadku liczby osób bezrobotnych w najbliższych miesiącach» - ocenili eksperci BIEC.

Wskazali też, że aktualnie tylko jedna ze składowych WRP, czyli liczba bezrobotnych zarejestrowanych po zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawców, wskazuje na możliwość dalszego wzrostu wskaźnika, a tym samym na pogorszenie sytuacji na rynku pracy i ewentualny wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego. Grupa pracowników zwalnianych w tym trybie stanowi relatywnie niewielką część ogółu zarejestrowanych bezrobotnych i obecnie liczy około 43 tys. osób.

Zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawców

W ocenie ekspertów, mimo niewielkiej skali, zmiany liczebności tej kategorii są istotnym sygnałem kondycji przedsiębiorstw, ponieważ odzwierciedlają narastające trudności po stronie firm i mogą świadczyć o pogarszającej się koniunkturze gospodarczej. W sierpniu liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy wzrosła o 4 proc.

„Podobne wnioski płyną z analizy wyników badania koniunktury GUS w przetwórstwie przemysłowym. Ogólna ocena sytuacji przedsiębiorstw nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Nadal przeważają odpowiedzi negatywne, a saldo ocen utrzymuje się na poziomie bliskim wartości dwucyfrowej poniżej zera. Nieco bardziej optymistyczne sygnały płyną z odpowiedzi dotyczących planów zatrudnieniowych. Wskaźnik ten stopniowo się poprawia, choć tempo zmian pozostaje niewielkie. Nadal przyjmuje jednak wartości ujemne, co oznacza, że więcej przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia niż zwiększenie liczby pracowników» - zauważyli autorzy publikacji.

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„Sugeruje to, że mimo pewnej poprawy nastrojów perspektywy zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pozostają ostrożne» dodali.

Przekazali też, że w sierpniu br., w porównaniu z lipcem, o 4 proc. zmniejszyła się liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne, podczas gdy liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy wzrosła o 3 proc. Zmiany te można uznać - według ekspertów BIEC - za korzystne, jednak oba strumienie pozostają na relatywnie niskim poziomie na tle danych historycznych, co wskazuje na ograniczoną dynamikę przepływów na rynku pracy.

Plany zatrudnieniowe przedsiębiorstw

„Jednocześnie liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy zmniejszyła się o blisko 10 proc. Mimo że spadek ten nastąpił w ujęciu miesięcznym, bardziej istotny jest fakt, że liczba nowo rejestrowanych wakatów pozostaje na bardzo niskim poziomie w wartościach bezwzględnych. Świadczy to nie tylko o ostrożności pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy, ale jest także konsekwencją zmian w systemie rejestrowania ofert pracy, obowiązującym od połowy ubiegłego roku» - zaznaczyli autorzy raportu.