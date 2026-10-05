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Zła ocena sytuacji w pracy idzie w parze ze strachem o etat. Jest nowy sondaż

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05 października 2026, 09:26
oprac. Łucja Orzeł
Zła ocena sytuacji w pracy idzie w parze ze strachem o etat. Jest nowy sondaż
Zła ocena sytuacji w pracy idzie w parze ze strachem o etat. Jest nowy sondaż
Shutterstock

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Co dziesiąty badany negatywnie ocenia obecną sytuację w swoim zakładzie pracy. Gorsze oceny wiążą się z częściej wyrażanym poczuciem zagrożenia utratą obecnej pracy – wynika badania CBOS.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało nastroje na rynku pracy we wrześniu.

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Ocena sytuacji w zakładach pracy

Porównując badanie z sierpniowym, wśród pracujących zarobkowo ubyło i pozytywnych (spadek z 60 proc. do 58 proc.), i negatywnych (spadek z 11 proc. do 10 proc.) ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy. O 4 punkty procentowe zwiększyła się grupa respondentów uważających ją za „ani dobrą, ani złą” (do 31 proc.). CBOS zaznaczyło również, że wśród pozytywnych odpowiedzi dominują (47,9 proc.) oceny po prostu dobre, a bardzo dobre stanowią tylko 10,3 proc. ogółu.

Oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy istotnie statystycznie różnicuje sektor gospodarki, w którym pracują badani i tak jak poprzednio znacznie gorzej niż pozostali oceniają ją pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych” – wyjaśniło CBOS.

Z badania wynika, że ponad dwie trzecie (67,5 proc.) respondentów uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pozostanie bez zmian. Poprawy sytuacji spodziewa się 15 proc. ankietowanych, a pogorszenia – 11,4 proc. Pozostałe 6,1 proc. nie ma na ten temat sprecyzowanego zdania. W porównaniu do sierpnia o 7 punktów procentowych przybyło badanych prognozujących, że w ciągu najbliższego roku sytuacja pozostanie bez zmian.

CBOS zapytało też respondentów, czy obawiają się utraty obecnej pracy. Autorzy badania zaznaczyli, że poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia oraz zagrożenia utratą obecnej pracy utrzymują się na poziomie zbliżonym do sierpniowego. Nieco ponad trzy czwarte ankietowanych (76 proc.) zadeklarowało, że nie obawia się utraty obecnej pracy. 22 proc. było odmiennego zdania, w tym 18 proc. raczej się obawia, a 4 proc. poważnie się z tym liczy. Pozostałe 2 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

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Im gorsze oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy, tym częściej wyrażane jest poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy” – zaznaczyło CBOS.

Ocena lokalnych rynków pracy

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę lokalnych rynków pracy. Według 61 proc. ankietowanych, w miejscu ich zamieszkania lub jego okolicy można znaleźć pracę, a 29 proc. stwierdziło, że jest to trudne lub całkowicie niemożliwe. Co dziesiąty (10 proc.) nie udzielił odpowiedzi na pytanie.

Według CBOS lokalny rynek pracy najgorzej oceniają mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tys. mieszkańców, a najlepiej respondenci żyjący w miastach liczących od 100 tys. do 499 999 mieszkańców.

Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 września 2026 r. na próbie 956 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,6 proc. – CATI i 13,6 proc. – CAWI).

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Źródło: PAP
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