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Koniec z podawaniem pracodawcom wykształcenia "na słowo"? Rząd zajmie się nowymi przepisami

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05 października 2026, 12:12
Koniec z podawaniem wykształcenia
Koniec z podawaniem wykształcenia "na słowo"? Rząd zajmie się nowymi przepisami
shutterstock
Shutterstock

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Umożliwienie pracodawcom weryfikacji wykształcenia osoby, która ubiega się o pracę – to cel noweli ustawy, którą zajmie się na wtorkowym posiedzeniu rząd. W projekcie zaproponowano, by szkoły wyższe odpłatnie udzielały informacji o danych z dyplomu ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej.

Projekt noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotował resort nauki w ramach pakietu deregulacyjnego.

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Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji (OSR), wprowadzana zmiana jest związana z postulatem, jaki wpłynął od strony społecznej – Zespołu SprawdzaMY, dotyczącym problemów, jakie napotykają pracodawcy, którzy mają wątpliwości co do prawdziwości dokumentów dotyczących wykształcenia pracowników i kandydatów do pracy.

Kiedy pracodawca będzie mógł wystąpić do uczelni?

„Praktyka wskazuje, że pracodawcy nie mogą zweryfikować bezpośrednio w uczelni, czy dane zawarte w dyplomie ukończenia studiów przedłożonym przez pracownika lub kandydata do pracy są prawdziwe, ponieważ w świetle stanowiska prezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) co do zasady przepisy krajowe nie przewidują uprawnienia pracodawcy do występowania do innych podmiotów w celu potwierdzenia lub sprawdzenia prawdziwości dokumentów przedłożonych przez pracowników lub kandydatów do pracy w toku rekrutacji i danych zawartych w tych dokumentach” – czytamy w OSR.

Celem noweli – wskazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest stworzenie ram prawnych, które umożliwią pracodawcom potwierdzanie w uczelni danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej.

Uczelnia potwierdzi autentyczność danych

Zgodnie z zapisami projektu, uczelnie – na wniosek pracodawcy posiadającego interes prawny – będą udzielały informacji o danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej na podstawie zamieszczonych we wniosku danych posiadacza tego dyplomu, w szczególności imienia i nazwiska oraz numeru dyplomu ukończenia studiów.

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Zakłada się wprowadzenie opłaty za każdorazowe potwierdzenie przez uczelnię danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów w wysokości równej 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku, która pokrywałaby jednostkowy koszt obsługi zapytania” – podkreślili projektodawcy.

Wedle projektu przesłanką wystąpienia z wnioskiem będzie „powzięcie uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów – m.in. po weryfikacji zabezpieczeń przed fałszerstwem określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, w odniesieniu do dokumentów posiadających takie zabezpieczenia”.

Jak wskazali projektodawcy, wprowadzenie powyższego rozwiązania wymaga nowelizacji ustawy i dodania przepisów, które będą szczegółowo określały zakres danych zamieszczanych we wniosku, w tym zakres danych identyfikacyjnych pracodawcy i danych niezbędnych do weryfikacji dyplomu ukończenia studiów, sposób składania wniosku przez pracodawcę i przekazywania informacji przez uczelnię.

Weryfikacja może objąć dyplomy z ostatnich 50 lat

Projektodawcy zwrócili uwagę, że skutkiem wprowadzenia proponowanych rozwiązań będzie nałożenie na uczelnie dodatkowych obciążeń, które będą znaczne: zgodnie z informacjami ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on średnio rocznie jest wydawanych 299 236 dyplomów ukończenia studiów w skali kraju, dodatkowo regulacja może dotyczyć dyplomów wydawanych na przestrzeni ostatnich 50 lat.

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Źródło: PAP
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