Warszawa bez konkurencji. To najlepszy rynek pracy w Europie

Zmiany demograficzne sprawiają, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska – jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE - czytamy w „Rz”.

Warszawski region stołeczny liderem rynku pracy w Europie

Według najnowszej analizy Eurostatu, warszawski region stołeczny to najlepszy rynek pracy w Europie. Ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata – 86,9 proc. Wyprzedza Pragę (86 proc.), fińskie Wyspy Alandzkie (85,5 proc.) i holenderski Utrecht (85,4 proc.). Średnia dla całej UE wynosi 86 proc.

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Warszawa może się też pochwalić jednym z najwyższych w Unii

Warszawa może się też pochwalić jednym z najwyższych w Unii wskaźników zatrudnienia 20–64-latków z wyższym wykształceniem (93,5 proc.) i jednym z najniższych wskaźników bezrobocia osób w wieku 15–29 lat (7,5 proc.) - pisze gazeta.

Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton powiedział „Rz”, że na kondycję polskiego rynku pracy, a także regionalne rynki coraz większy wpływ mają zmiany demograficzne. „Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie i podczas gdy z rynku pracy szybko ubywa osób odchodzących na emerytury, znacznie wolniej przybywa młodych ludzi wchodzących na ten rynek” – wskazuje Mrowiec.

Niewielka podaż młodych kandydatów sprawia, że pracodawcy ostrożniej podejmują decyzje o zwolnieniach - ocenia „Rzeczpospolita”.