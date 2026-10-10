To już koniec pracy zdalnej? Tej zmiany nikt się nie spodziewał

Nie trzeba nastawiać budzika na wczesną godzinę, tracić czasu w korkach ani codziennie szykować się do wyjścia. Praca z domu miała być sposobem na większą swobodę i lepsze godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. W praktyce nie zawsze tak wygląda. Dla części pracowników home office oznacza niekończące się telekonferencje, domowe obowiązki wciśnięte między służbowe zadania i dostępność dla szefa niemal do wieczora. Nic dziwnego, że oczekiwania na rynku pracy się zmieniają. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dziś bardziej niż samo miejsce wykonywania obowiązków liczy się elastyczność. Pracownicy chcą sami decydować, jak zorganizują swój dzień.

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Miało być wygodniej, a praca wchodzi do życia prywatnego

Kamila od kilku lat pracuje zdalnie dla dużej firmy. Początkowo była zadowolona z takiego rozwiązania. Mogła oszczędzić czas na dojazdach i jednocześnie być blisko dwójki małych dzieci. Z czasem okazało się jednak, że oddzielenie pracy od życia prywatnego wcale nie jest łatwe. – Na początku było fajnie. Cieszyłam się, że nie muszę wcześnie wstawać i mogę być w domu z dziećmi. Później jednak życie zawodowe kompletnie zaczęło mieszać się z prywatnym. Nadzoruję pracę kilkuosobowego zespołu, więc regularnie prowadzę telekonferencje. Zdarza się, że dzieci krzyczą mi za plecami albo właśnie wtedy domagają się jedzenia. Trudno się w takich warunkach skupić, a czasem jest to po prostu bardzo stresujące – opowiada nasza rozmówczyni.

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Jak przyznaje, praca z domu nie zwalnia jej również z codziennych obowiązków. Gotowanie i sprzątanie często trzeba wcisnąć między kolejne zadania służbowe. Do tego dochodzi oczekiwanie przełożonego, że skoro pracownica nie wychodzi z domu do biura, będzie dostępna niemal przez cały dzień. – Ostatecznie wychodzi na to, że pracuję dłużej niż wtedy, gdybym normalnie jeździła do firmy. Mam poczucie, że granica między pracą a domem właściwie przestała istnieć. Szczerze mówiąc, marzę o powrocie do biura albo przynajmniej o pracy hybrydowej – przyznaje Kamila.

Jej doświadczenia pokazują, że rozwiązanie, które miało dawać większą niezależność, może również prowadzić do przeciążenia. Praca zdalna wciąż ma wiele zalet, ale coraz wyraźniej widać, że sama możliwość wykonywania obowiązków z domu nie rozwiązuje wszystkich problemów pracowników.

Teraz liczy się swoboda

Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy zdalnej, choćby przez kilka dni w tygodniu, należała do najbardziej pożądanych benefitów. Brak codziennych dojazdów oznaczał oszczędność czasu, mniej stresu i większą swobodę w planowaniu dnia. Dla wielu osób był to również sposób na łatwiejsze łączenie kariery z życiem rodzinnym.

Dziś priorytety pracowników ewoluują. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, coraz większe znaczenie ma nie tyle miejsce wykonywania obowiązków, ile możliwość decydowania o tym, jak i kiedy zostaną zrealizowane. – Debata o tym, czy praca zdalna wyprze biura, właściwie dobiegła końca. Dziś ważniejsze staje się pytanie, jaką swobodę jest w stanie zapewnić pracodawca swoim pracownikom – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z firmy Personnel Service.

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Jak zaznacza, oczekiwania zatrudnionych nie ograniczają się już do możliwości pracy z domu. Coraz ważniejsze są elastyczne godziny, większa autonomia i rozwiązania pozwalające lepiej godzić obowiązki zawodowe z prywatnymi. – To właśnie elastyczność staje się jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności pracodawców, zwłaszcza w walce o młodsze grupy pracowników – dodaje Inglot.

Elastyczny grafik ważniejszy niż home office

Wyniki badania pokazują, że pracownicy coraz częściej stawiają na możliwość samodzielnego organizowania dnia. Praca zdalna nadal jest atrakcyjna, ale nie zajmuje już pierwszego miejsca na liście najbardziej pożądanych rozwiązań.

Największą popularnością cieszy się obecnie elastyczny czas pracy. Wskazało go 39 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się możliwość wykonywania obowiązków zdalnie w wybrane dni, którą wybrało 28 proc. respondentów. Niewiele mniej osób chciałoby otrzymywać dodatkowe dni wolne. Taką opcję wskazało 27 proc. badanych. Z kolei 26 proc. ankietowanych preferuje krótszy tydzień pracy.

Różnice między poszczególnymi odpowiedziami pokazują, że dla zatrudnionych coraz istotniejsza staje się możliwość dopasowania pracy do własnego rytmu życia. Nie każdy potrzebuje codziennego home office. Dla wielu osób większą wartością może być możliwość późniejszego rozpoczęcia pracy, załatwienia prywatnych spraw w ciągu dnia czy wydłużenia weekendu. Pracodawcy, którzy chcą przyciągać i zatrzymywać pracowników, muszą więc brać pod uwagę szerszy zestaw oczekiwań niż tylko gotowość do umożliwienia pracy poza biurem.

Kobiety częściej stawiają na krótszy tydzień pracy

Preferencje dotyczące organizacji obowiązków różnią się w zależności od płci i wieku. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku skróconego tygodnia pracy. Takie rozwiązanie wskazało 30 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn.

Krótszy tydzień pracy jest atrakcyjny również dla młodszych grup zatrudnionych. Wśród respondentów w wieku od 18 do 24 lat oraz osób mających od 25 do 34 lat wskazało go po 33 proc. badanych.Jeszcze większe znaczenie ma elastyczny czas pracy. W tej kategorii szczególnie wyróżniają się najmłodsi uczestnicy rynku pracy. Aż 52 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat uznaje elastyczne godziny za najbardziej atrakcyjny model organizacji obowiązków. Wśród respondentów w wieku od 25 do 34 lat odsetek ten wynosi 38 proc., a w grupie osób powyżej 55. roku życia – 39 proc.

Wyniki wskazują, że potrzeba większej swobody nie jest wyłącznie domeną młodych pracowników rozpoczynających karierę. Elastyczność pozostaje ważna również dla osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Niezależnie od wieku pracownicy coraz częściej chcą mieć większy wpływ na to, jak wygląda ich dzień.

Potrzeba elastyczności idzie w parze z wykształceniem

Na oczekiwania dotyczące organizacji pracy wpływa również poziom wykształcenia. Wśród osób z wyższym wykształceniem elastyczny model pracy preferuje 40 proc. ankietowanych. W grupie osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym odsetek ten wynosi 27 proc.

Różnica może wskazywać, że dla części pracowników możliwość samodzielnego organizowania czasu jest szczególnie ważna w kontekście wykonywanych zadań i charakteru stanowiska. Nie zmienia to jednak faktu, że elastyczność staje się coraz istotniejszym elementem oceny atrakcyjności pracodawcy.

Wysokość wynagrodzenia wciąż ma znaczenie, podobnie jak stabilność zatrudnienia czy możliwości rozwoju. Jednak na konkurencyjnym rynku pracy coraz większą rolę odgrywa również to, czy firma pozwala pracownikom dopasować obowiązki do ich indywidualnej sytuacji.

Większość Polaków nadal pracuje w tradycyjnym systemie

Oczekiwania pracowników nie zawsze idą w parze z rozwiązaniami stosowanymi przez firmy. Choć elastyczność zyskuje na znaczeniu, rzeczywistość zawodowa wielu Polaków wciąż opiera się na tradycyjnym modelu organizacji pracy.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 56 proc. badanych pracuje w klasycznym systemie jednozmianowym. Z elastycznego grafiku korzysta natomiast zaledwie 17 proc. zatrudnionych. Pozostałe osoby pracują w systemie dwuzmianowym, który dotyczy 14 proc. respondentów, lub trzyzmianowym, obejmującym 8 proc. badanych. Kolejne 2 proc. pracuje przede wszystkim w porze nocnej.

Dane pokazują, że choć elastyczność jest coraz bardziej pożądana, nie stała się jeszcze standardem na polskim rynku pracy. W wielu branżach organizacja obowiązków pozostaje uzależniona od ustalonych godzin, harmonogramów produkcji czy konieczności zapewnienia ciągłości działania. W takich warunkach wprowadzenie większej swobody może być trudniejsze niż w zawodach, w których większość zadań można wykonywać niezależnie od miejsca i pory dnia.

Starsi częściej pracują według tradycyjnych zasad

Różnice w organizacji pracy widać również w podziale na płeć i wiek. Klasyczny system jednozmianowy częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. W takim modelu pracuje 60 proc. kobiet oraz 52 proc. mężczyzn. Największy udział tradycyjnego systemu występuje wśród osób powyżej 55. roku życia. W tej grupie dotyczy on 63 proc. pracowników. Dla porównania, wśród najmłodszych respondentów, czyli osób w wieku od 18 do 24 lat, w klasycznym systemie jednozmianowym pracuje 37 proc. badanych.

Różnica jest wyraźna. Młodsi pracownicy częściej poszukują rozwiązań pozwalających dostosować godziny wykonywania obowiązków do własnych potrzeb. Starsi częściej funkcjonują natomiast w tradycyjnie zorganizowanym środowisku pracy. Nie oznacza to jednak, że wszyscy przedstawiciele poszczególnych grup mają takie same oczekiwania. Wyniki pokazują raczej, że doświadczenia zawodowe i dotychczasowe modele zatrudnienia mogą wiązać się z różnymi preferencjami dotyczącymi organizacji dnia.

Firmy nie chcą masowo rezygnować z biur

Zmiany na rynku pracy nie oznaczają, że przedsiębiorstwa szykują się do powszechnego przejścia na home office. Z badania Personnel Service wynika, że 35 proc. firm uważa, iż w przyszłości dominować będzie model całkowicie stacjonarny. Model hybrydowy wskazuje 26 proc. organizacji, a całkowicie zdalny – zaledwie 13 proc. przedsiębiorstw.

Plany pracodawców mocno różnią się jednak w zależności od branży. Praca stacjonarna jest najczęściej wskazywana przez firmy transportowe i logistyczne. Takie rozwiązanie preferuje 70 proc. przedsiębiorstw z tego sektora. W produkcji odsetek ten wynosi 58 proc.

Inaczej wygląda sytuacja w handlu i usługach. Model hybrydowy wskazuje 42 proc. firm handlowych oraz 37 proc. przedsiębiorstw usługowych. Największą otwartość na całkowicie zdalne wykonywanie obowiązków deklarują natomiast organizacje działające w obszarach opartych na wiedzy i nowych technologiach. W sektorze publicznym taki model wskazuje 32 proc. organizacji, a w branży informatycznej – 26 proc.

Dane potwierdzają, że nie istnieje jeden uniwersalny model organizacji pracy, który sprawdzi się w każdej firmie. Tam, gdzie obecność pracownika jest niezbędna do obsługi klientów, produkcji czy realizacji zadań logistycznych, możliwości wprowadzenia pracy zdalnej są ograniczone. W innych sektorach przedsiębiorstwa mogą łatwiej łączyć pracę w biurze z wykonywaniem obowiązków poza nim.

Czy pracodawca może po prostu nakazać powrót do biura?

Oczekiwanie pracodawcy, że zatrudnieni ponownie pojawią się w siedzibie firmy, może rodzić pytania o prawa pracowników. Nie w każdej sytuacji zmiana zasad wykonywania obowiązków może zostać wprowadzona w taki sam sposób. Jeżeli praca zdalna została uzgodniona w umowie o pracę, pracodawca nie zawsze może po prostu jednostronnie z niej zrezygnować. W zależności od zapisów umowy i okoliczności zmiany może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia.

Znaczenie mają również przepisy przewidujące szczególne uprawnienia dla określonych grup pracowników. Rodzice małych dzieci, kobiety w ciąży oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą w określonych sytuacjach wystąpić z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej. Nie oznacza to jednak, że każdy taki wniosek musi zostać zaakceptowany. Pracodawca może odmówić, jeśli wykonywanie obowiązków w tej formie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub charakter zadań. W takiej sytuacji powinien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Choć część firm może dążyć do zwiększenia liczby dni spędzanych w biurze, na razie nie widać powszechnego odwrotu od pracy zdalnej na rzecz wyłącznie stacjonarnego modelu. Przedsiębiorstwa próbują raczej znaleźć rozwiązania, które uwzględnią zarówno ich potrzeby organizacyjne, jak i oczekiwania zatrudnionych.

Sztuczna inteligencja może wywrócić organizację pracy do góry nogami

Dyskusja o przyszłości zatrudnienia coraz częściej wykracza poza pytanie, czy pracownik powinien siedzieć przy biurku w firmie, czy we własnym domu. Coraz większe znaczenie mają również automatyzacja i sztuczna inteligencja, które mogą zmienić sposób wykonywania wielu obowiązków.

Już 11 proc. przedsiębiorstw uważa, że organizacja pracy będzie w dużym stopniu opierała się na takich rozwiązaniach. W przypadku średnich firm odsetek ten wzrasta do 16 proc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w najmniejszych przedsiębiorstwach, gdzie taką opinię wyraża zaledwie 2 proc. firm.

Nowe technologie mogą więc stać się kolejnym czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania rynku pracy. Przedsiębiorstwa będą musiały nie tylko reagować na rosnące oczekiwania pracowników dotyczące elastyczności, ale również szukać sposobów na zwiększanie efektywności i radzenie sobie z niedoborem rąk do pracy.

W efekcie wybór między biurem a domem może stopniowo tracić na znaczeniu. Coraz ważniejsze będzie to, jak zorganizować obowiązki, wykorzystać potencjał technologii i jednocześnie stworzyć środowisko, w którym pracownicy będą chcieli pozostać na dłużej.

Nie biuro kontra dom, lecz ludzie i technologia

Zdaniem eksperta Personnel Service w kolejnych latach najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw nie będzie już samo rozstrzygnięcie sporu o miejsce wykonywania obowiązków. Firmy będą musiały zmierzyć się z dużo szerszymi zmianami demograficznymi i technologicznymi.

– W najbliższych latach największym wyzwaniem nie będzie wybór między biurem a pracą zdalną. Znacznie ważniejsze okaże się to, jak firmy poradzą sobie z malejącą liczbą pracowników, starzeniem się społeczeństwa i rosnącą rolą sztucznej inteligencji. Organizacje, które już dziś inwestują zarówno w technologie, jak i w budowanie atrakcyjnego środowiska pracy dla różnych grup pracowników, będą miały największą przewagę w walce o talenty. Przyszłość rynku pracy będzie opierała się na umiejętnym łączeniu potencjału ludzi z możliwościami nowych technologii, a nie na rywalizacji jednego modelu pracy z drugim – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Zmiana podejścia do pracy zdalnej nie musi zatem oznaczać końca home office. Bardziej prawdopodobne jest, że pracownicy i pracodawcy będą szukać nowych sposobów organizowania obowiązków, dopasowanych do charakteru pracy, możliwości technologicznych i indywidualnych potrzeb. Dla jednych najlepszym rozwiązaniem pozostanie biuro, dla innych model hybrydowy, a dla kolejnych – elastyczny grafik. Coraz częściej to właśnie możliwość wyboru, a nie sam adres miejsca pracy, może decydować o atrakcyjności zatrudnienia.