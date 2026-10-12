Będą zmiany w komunikacji między pracownikami a pracodawcami. Prezydent podpisał nowelizację

Prezydent Karol Nawrocki podpisał deregulacyjną nowelizację, której celem jest uelastycznienie kanałów komunikacji między związkami zawodowymi, radami pracowników i pracodawcami w odniesieniu do składanych wniosków i odpowiedzi na nie – przekazała jego kancelaria.

Regulacje zakładają wprowadzenie możliwości wyboru między formą pisemną, dokumentową i elektroniczną (np. PDF) w odniesieniu do wniosków składanych przez zakładową organizację związkową albo radę pracowników, a także do informacji pracodawcy w odpowiedzi na wnioski.

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Zmiany w komunikacji między pracownikami a pracodawcami

Autorzy noweli zwrócili uwagę, że zmiany są potrzebne, gdyż porozumiewanie się wewnątrz organizacji odbywa się już powszechnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, a spotkania coraz częściej mają miejsce z wykorzystaniem internetowych platform komunikacyjnych. Umożliwia to nie tylko komunikację i współpracę z innymi osobami, lecz także udostępnianie plików i aplikacji.

Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.