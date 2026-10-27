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Pracownicy fizyczni coraz częściej sięgają po AI. Tak wykorzystują ją w pracy

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27 października 2026, 12:02
Pracownicy fizyczni coraz częściej sięgają po AI. Tak wykorzystują ją w pracy
Pracownicy fizyczni coraz częściej sięgają po AI. Tak wykorzystują ją w pracy
Shutterstock

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Sztuczna inteligencja staje się coraz popularniejszym narzędziem także wśród pracowników fizycznych. Z badania Pracuj.pl wynika, że zawodowo korzysta z niej 27 proc. przedstawicieli tej grupy, wykorzystując AI m.in. do tłumaczenia tekstów na język angielski, wyszukiwania rozwiązań problemów technicznych oraz sprawdzania przepisów i norm.

Jak często AI wspiera pracę osób wykonujących zawody fizyczne?

Po AI co najmniej trzy razy w tygodniu sięga 19 proc. badanych pracowników fizycznych, a codziennie – 6 proc.

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Zgodnie z wynikami badania, najczęstszym zastosowaniem AI wśród korzystających z niej pracowników fizycznych jest tłumaczenie tekstów na język angielski – wskazało je 42 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się szukanie rozwiązań problemów technicznych, które deklaruje 36 proc. tej grupy, a pisanie wiadomości i maili wskazało 34 proc. Równie często (34 proc.) wskazywano wykorzystywanie AI do sprawdzania przepisów i norm. Z kolei 29 proc. przelicza z jej pomocą dane i parametry.

AI wspiera także analizę danych i parametrów

Rozwój AI nie usuwa umiejętności praktycznych z listy zawodowych atutów. Zdaniem 37 proc. ogółu respondentów kompetencje fachowe i manualne będą coraz ważniejsze dla pracodawców w perspektywie pięciu lat. Znalazły się w pierwszej piątce wskazań, obok kreatywności, elastyczności, myślenia analitycznego i krytycznego” - dodali autorzy badania.

Wskazali, że zdaniem połowy badanych „hasła o zawodowej przewadze dzięki AI są przesadzone, ponieważ nadal liczą się fach i wiedza”.

„Takie przekonanie jest jeszcze silniejsze wśród osób dobrze znających technologię: podziela je 55 proc. częstych użytkowników AI i 58 proc. pracowników IT. To właśnie w branży należącej do liderów wykorzystania sztucznej inteligencji wiara w znaczenie fachu jest większa niż wśród ogółu pracowników” - stwierdzili autorzy.

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Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2026 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Pracuj.pl metodą CAWI na grupie 1506 pracujących Polaków, w tym 502 osób korzystających z narzędzi AI w pracy przynajmniej 3 razy w tygodniu.

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Źródło: PAP
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