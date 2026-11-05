Przeciętna pensja a rzeczywiste zarobki Polaków. GUS pokazał wyraźną różnicę

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w maju 2026 r. wyniosła 7.550,32 zł i była niższa o 21,55 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - przekazał Główny Urząd Statystyczny.

W maju 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w Polsce zmalała nominalnie o 1,9 proc. mdm, natomiast w ujęciu rdr wzrosła o 6,6 proc.

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Mediana wynagrodzeń w Polsce. Dynamika maja do kwietnia 2026 r.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie do 9.178,16 zł, czyli o 4,9 proc. mdm w stosunku do kwietnia 2026 r., natomiast w porównaniu do maja 2025 r. wzrosło o 5,8 proc.

Decyle wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej

GUS podaje, że w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej, czyli 4.806,0 zł.

W maju 2026 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14239,00 zł (decyl dziewiąty).