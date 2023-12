Listopad 2023 r. zaskoczył pracodawców zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. I choć muszą się oni liczyć z tym, że w 2024 r. czekają ich dodatkowe wydatki na odpowiednie doposażenie stanowisk pracy, to już teraz powinni się zastanowić nad tym, czy każdy przypadek, w którym dokonują refundacji zakupu okularów lub szkieł kontaktowych jest uzasadniony.

Po zmianach można zapewnić pracownikom także szkła kontaktowe

Aktualizacja

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Pracownikiem w rozumieniu tej regulacji jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Szczegółowe zasady na jakich pracodawca wywiąże się z ciążącego na nim obowiązku należy określić w obowiązującym w zakładzie pracy regulaminie. Należy w nim wskazać m.in. czy pracodawca we własnym zakresie dokona zakupu okularów lub szkieł (co praktycznie się nie zdarza), czy też dokona refundacji zakupu dokonanego przez pracownika, a także co konkretnie zostanie zrefundowane (zakup szkieł do okularów, czy też szkieł kontaktowych, a może także zakup oprawek) oraz jaka będzie wysokość refundacji.

Rytm wydatków pracodawcy jest wyznaczany stanem zdrowia pracownika

Tworząc regulamin pracodawcy często zamieszczają w nim zapisy dotyczące częstotliwości z jaką będzie dokonywana refundacja. Takie działanie jest jednak nieprawidłowe. Sądy są zgodne co do tego, że pracodawca nie ma prawa ograniczać w tym zakresie praw pracownika i za każdym razem, gdy jego wada wzroku ulegnie zmianie, ma on obowiązek zapewnienia mu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza. Czy to oznacza, że rytm refundacji będą wyznaczały kolejne badania profilaktyczne przeprowadzane przez pracownika zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy? I tak, i nie. Jeśli bowiem pracownik nie odczuwa na co dzień pogorszenia stanu zdrowia, to zapewne o ewentualnym postępowaniu (lub cofnięciu się) wady wzroku dowie się dopiero podczas planowanego badania. Jeśli jednak zauważy, że jego wzrok się pogarsza, to zanim nadejdzie jego termin, powinien zgłosić to pracodawcy, a ten powinien w związku z tym skierować go na badania. Jeśli okaże się, że wada wzroku postępuje (albo się cofa), to na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza pracodawca będzie zobowiązany dokonać kolejnej refundacji, niezależnie od tego, ile czasu minęło od poprzedniej.

Korzystanie z uprawnień pracowniczych to nie koncert życzeń

Fakt że pracodawcę obciąża obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujące wzrok nie oznacza jednak, że musi on spełnić w tym zakresie każde życzenie pracownika. Korzystanie z uprawnień pracowniczych to nie koncert życzeń. Dla przykładu, jeśli pracodawca zrefundował pracownikowi zakup szkieł do okularów korygujących, to choć przepisy uległy zmianie, nie musi refundować zakupu szkieł kontaktowych tylko dlatego, że taka forma korygowania wzroku jest dla pracownika wygodniejsza, a obowiązujące w tym zakresie przepisy uległy zmianie. Obowiązek refundacji powstanie po stronie pracodawcy dopiero wtedy, gdy wada wzroku pracownika ulegnie zmianie i przedstawi on stosowne zaświadczenie lekarskie. Sytuacja będzie przedstawiała się podobnie, jeśli pracownik poślizgnie się na oblodzonym chodniku, a jego okulary się stłuką. Mimo że nie będzie w takiej sytuacji mógł korzystać z nich podczas pracy przy monitorze ekranowym, to pracodawcy nie będzie już w tym zakresie obciążał żaden obowiązek – wywiązał się z niego refundując pracownikowi zakup szkieł do okularów, które uległy zniszczeniu.



Podstawa prawna

§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. poz. 973 ze zm.)