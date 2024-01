Zgubiłeś odzież roboczą? Dostaniesz od pracodawcy nową. Ale szykuj się na zapłatę podatku. Sprawdź, ile to będzie kosztowało.

W związku z zatrudnieniem pracownika, pracodawcę obciąża szereg obowiązków. Wśród nich istotną rolę odgrywają te związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zagadnień tych nie można jednak rozpatrywać jedynie z punktu widzenia obowiązków pracodawcy. Swoje obowiązki mają w tym zakresie także pracownicy. I jeśli się z nich nie wywiążą, będą musieli zapłacić podatek.

Czy można pracować bez odzieży roboczej?

Istnieje szereg sytuacji, w których pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Jest tak na przykład, gdy pracownik nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie albo gdy nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganych do wykonywania określonej pracy. Pracodawca nie może także dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Ich nieodpłatne dostarczenie pracownikom należy do jego obowiązków:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

To pracodawca, we własnym zakresie, ustala w regulaminie rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa też przewidywane okresy użytkowania tej odzieży i obuwia.

Nosisz spodnie robocze codziennie, ale nadal są własnością szefa

Jednak na zagadnienie środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej nie należy patrzeć jedynie przez pryzmat uprawnień pracowników, ale także ich odpowiedzialności materialnej. W praktyce często zdarzają się przypadki, w których pracownicy pomimo przydzielenia im środków ochrony czy odzieży roboczej zgodnie z regulaminem, proszą o kolejne, wskazując na ich kradzież, zgubienie, czy uszkodzenie. Biorąc pod uwagę fakt, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez nich, powinien w takiej sytuacji ponownie je przydzielić. Jednak jednocześnie należy pamiętać o tym, że mimo że powierzone pracownikowi, cały czas stanowią one własność pracodawcy. Jeśli zostały prawidłowo powierzone, a pracodawca zapewnia pracownikom możliwość ich bezpiecznego przechowywania (np. udostępnia zamykane szafki), ma więc prawo domagać się od pracowników odszkodowania na zasadach przewidzianych dla mienia powierzonego z obowiązkiem zwrotu.

Jednak należy mieć świadomość, że jeżeli środki ochrony i odzież są pracownikowi przyznawane częściej niż przewiduje regulamin, to ich wartość ponad limit podlega doliczeniu do wynagrodzenia ze stosunku pracy i opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta bowiem jedynie wartość otrzymanej odzieży i obuwia wydanych pracownikowi zgodnie z regulaminem obowiązującym u danego pracodawcy. Z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. A więc ze zwolnienia korzysta wartość odzieży i obuwia wydawanych pracownikowi zgodnie z regulaminem obowiązującym u konkretnego pracodawcy. Zatem, gdy pracownik otrzymuje kolejne egzemplarze, ponad limit określony w regulaminie, to ich wartość stanowi element jego wynagrodzenia i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 23 czerwca 2022 r., nr 0115- KDIT2.4011.183.2022.1.RS).



