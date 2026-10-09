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Nowe obowiązki działów kadr już od 18 października. Sprawdzamy, na co trzeba będzie zwracać szczególną uwagę

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09 października 2026, 13:47
[Data aktualizacji 09 października 2026, 13:47]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Nowe obowiązki działów kadr
Nowe obowiązki działów kadr już od 18 października. Sprawdzamy, na co trzeba będzie zwracać szczególną uwagę
Shutterstock

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Już w październiku 2026 r. jedyną dostępną formą dla orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy będzie co do zasady forma elektroniczna. Choć okres przejściowy w zakresie cyfryzacji trwa już od jakiegoś czasu, to wciąż popełniane są w tym zakresie te same błędy.

E-orzeczenia lekarskie dla wszystkich pracowników

Od 17 kwietnia do 17 października 2026 r. orzeczenia lekarskie mogą być wystawiane zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Jednak już od 18 października 2026 r. jedyną dostępną formą będzie co do zasady forma elektroniczna. Takie orzeczenie jest częścią elektronicznej dokumentacji medycznej, a pracownik może znaleźć je na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Podstawowa jednostka służby medycyny pracy, w której przeprowadzono badanie, przekazuje orzeczenie pracodawcy. Termin oraz sposób przekazania dokumentu określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a jednostką medycyny pracy. To dlatego z perspektywy pracodawcy niezmiernie ważne jest to, aby jeszcze przed 18 października zweryfikować to, czy umowa, którą zawarł z placówką medycyny pracy określa sposób elektronicznego przekazywania orzeczeń i czy dział kadr jest przygotowany na nowy obieg dokumentów.

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Nowe zasady to nowe obowiązki dla kadr

Warto pamiętać, że cały proces postępowania z elektronicznym orzeczeniem to znacznie więcej niż jedynie zapisanie pliku na dysku. Musi ono przejść weryfikację kryptograficzną, czyli trzeba upewnić się, że podpis elektroniczny użyty przez lekarza był ważny w momencie jego składania, a sam certyfikat nie został unieważniony. Warto więc wiedzieć czy system kadrowy, z którego korzysta pracodawca przeprowadza taką weryfikację automatycznie sprawdzając listy CRL (Certificate Revocation List), czy też trzeba będzie wywiązać się z tego obowiązku w inny sposób. To istotne, bo wgranie do e-Teczki pliku z uszkodzonym podpisem jest traktowane jako brak dokumentu, a tym samym może pociągnąć za sobą konsekwencje związane z dopuszczeniem do pracy pracownika bez ważnych badań z zakresu medycyny pracy.

Moment doręczenie dokumentu ma kluczowe znaczenie

Zagadnieniem o istotnym znaczeniu praktycznym jest to, że pracownika można dopuścić do pracy dopiero wówczas, gdy system nie tylko odnotuje wpłynięcie orzeczenia lekarskiego, ale również przeprowadzi pozytywną weryfikację podpisu kryptograficznego pod orzeczeniem. Kluczowy jest moment „doręczenia” dokumentu, co oznacza, że jeśli z powodu awarii serwerów plik z e-orzeczeniem trafi do systemu pracodawcy z opóźnieniem, nie można w tym czasie dopuścić pracownika do świadczenia pracy. Jest to dla niego czas gotowości, w którym zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać również o aspektach związanych z ochroną danych osobowych. Pracodawca ma prawo przetwarzać wyłącznie informacje o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku. Przed zapisaniem orzeczenia do przechowywania w e-Teczce należy więc zwrócić uwagę na to, czy nie znalazły się w nim dane, do których przechowywania pracodawca nie jest uprawniony, np. kody ICD czy zalecenia lekarza orzecznika. Takie błędy w praktyce się zdarzają, a na początkowym etapie obowiązywania omawianych regulacji należy spodziewać się ich częstszego występowania.

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Źródło: INFOR
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