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Pracownik już nie skłamie co do godziny zakończenia badań. Czy e-orzeczenia ułatwią rozliczanie czasu pracy w dniu wizyty u lekarza?

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19 października 2026, 15:28
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracownik już nie skłamie co do godziny zakończenia badań
Pracownik już nie skłamie co do godziny zakończenia badań. Czy e-orzeczenia ułatwią rozliczanie czasu pracy w dniu wizyty u lekarza?
Shutterstock
Shutterstock

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Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. To jednak nie oznacza, że pracownikowi przysługuje z tego tytułu cały dzień wolny od pracy. Zasady rozliczania czasu pracy w dniu wykonywania obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy były źródłem nieporozumień. To się jednak kończy.

Rozliczanie czasu pracy w dniu badań lekarskich

Zasadą jest, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Te proste zasady, które zostały wprowadzone głównie z myślą o tym, by ułatwić przestrzeganie w zakładzie pracy zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w praktyce stają się źródłem wielu nieporozumień między pracodawcami a pracownikami. Pracownicy często interpretują sformułowanie „w miarę możliwości” jako obowiązek wykonywania badań w godzinach pracy i odmawiają odbycia wizyty w przychodni poza swoimi godzinami pracy. Często traktują też dzień, w którym badania są wykonywane jako dzień wolny od pracy i niezależnie od tego, jak długo trwa sama wizyta w jednostce medycyny pracy, nie wracają do zakładu po zakończeniu badań. Te problemy mają jednak szansę się zakończyć.

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Pracownik już nie skłamie co do godziny zakończenia badań lekarskich

Od 18 października 2026 r. jedyną dostępną formą dla orzeczeń z zakresu medycyny pracy będzie co do zasady forma elektroniczna. Staną się one częścią elektronicznej dokumentacji medycznej, a pracownik będzie mógł znaleźć je na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Orzeczenie trafi do pracodawcy bezpośrednio z jednostki służby medycyny pracy, w której będzie przeprowadzane badanie w terminie i w sposób przewidziany w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą a tą jednostką. I choć treść samego orzeczenia nie zmieni się w istotny sposób, to będzie miała miejsce zmiana o szczególnie dużym znaczeniu praktycznym. Orzeczenie, które trafi do pracodawcy będzie opatrzone podpisem elektronicznym. Konieczne będzie przeprowadzenie jego weryfikacji kryptograficznej – trzeba będzie upewnić się, czy podpis, którego użył lekarz był ważny w momencie jego składania, a sam certyfikat nie został unieważniony. To bardzo istotne, bo wgranie do e-Teczki pliku z uszkodzonym podpisem będzie traktowane jako brak dokumentu, a tym samym będzie mogło pociągnąć za sobą konsekwencje związane z dopuszczeniem do pracy pracownika bez ważnych badań z zakresu medycyny pracy. Podpis elektroniczny dostarczy jednak pracodawcy również dodatkową informację – nie tylko dacie, ale również o godzinie złożenia go przez lekarza. To zaś oznacza, że pracodawca będzie wiedział, w którym momencie badania z zakresu medycyny pracy się zakończyły, a tym samym będzie wiedział czy i o której godzinie pracownik powinien stawić się w zakładzie i rozpocząć świadczenie pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem.

Podstawa prawna

art. 229 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. To jednak nie oznacza, że pracownikowi przysługuje z tego tytułu cały dzień wolny od pracy. Zasady rozliczania czasu pracy w dniu wykonywania obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy były źródłem nieporozumień. To się jednak kończy.
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