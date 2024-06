Krótszy tydzień pracy dla tych pracowników już do 1 lipca 2024 r. Czy od 2025 r. wszyscy będziemy mogli mniej pracować?

Krótszy tydzień pracy dla tych pracowników już do 1 lipca 2024 r. Czy od 2025 r. wszyscy będziemy mniej pracowali? W pewnym stopniu zależy to pewnie od wyników prowadzonych testów. Pracownicy powinni więc trzymać kciuki za ich efekty.

Trwa dyskusja na temat krótszego tygodnia pracy

Dyskusja na temat celowości i możliwości wprowadzenia krótszego tygodnia pracy trwa już od dłuższego czasu. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego pomysłu prezentują mocne argumenty przemawiające za słusznością ich stanowiska. Częściej niż zwykle mówi się również o obowiązujących już od dawna regulacjach pozwalających na dostosowanie organizacji pracy do potrzeb pracodawcy i pracownika takich, jak np. system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej, czy zadaniowy system czasu pracy. Nie da się jednak ukryć, że rozwiązania te kładą nacisk nie tyle na zmniejszenie ilości godzin pracy z korzyścią dla życia prywatnego pracowników, co na wprowadzenie specyficznej organizacji pracy przy zachowaniu takiego samego czasu pracy.

Nie da się jednak ukryć, że choć skrócenie tygodnia pracy to nadal nic pewnego, to myśl o możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania dość skutecznie „zakotwiczyła” się zarówno u pracowników, jak i pracodawców. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że konkretne firmy podejmują decyzje o tym, że zatrudnieni przez nie pracownicy będą pracowali krócej. Wprowadzanie takich rozwiązań jest jednak niezmiennie określane jako eksperyment i wyraźnie podkreśla się, że ich długofalowe stosowanie będzie uzależnione od zaobserwowanych przez pracodawcę skutków wprowadzenia takiego rozwiązania.

REKLAMA

Testowanie skróconego tygodnia pracy w budżetówce

Choć wprowadzanie korzystnych dla pracowników rozwiązań dotyczących czasu pracy jest raczej domeną sektora prywatnego, to jednak okazuje się, że takiej decyzji nie wahał się również podjąć pracodawca z sektora budżetowego. Jak wynika z informacji podanych przez Urząd Miasta Leszna, będzie on testował funkcjonowanie skróconego tygodnia pracy. Samorząd postanowił sprawdzić w praktyce, jakie będą skutki wdrożenia rozwiązania, którego zastosowanie w odniesieniu do wszystkich pracowników analizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako datę wprowadzenie zmian w życie Urząd wskazał 1 lipca 2024 r. To od tego dnia magistrat będzie czynny w poniedziałki od 7 do 18, a w pozostałe dni od 7 do 14. Godziny pracy zmienią się wraz z końcem wakacji. Od 1 września urząd będzie czynny w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15.

W początkowym okresie po wprowadzeniu omawianego rozwiązania naczelnicy i kierownicy wydziałów będą analizowali i raportowali ich wpływ na wydajność i efektywność pracy. Pod uwagę będzie brana m.in. ilość obsługiwanych klientów oraz wydawanych decyzji.

Niestety, wciąż nie wiadomo, od kiedy skrócony tydzień pracy miałby zostać wprowadzony dla wszystkich pracowników. Możliwe jednak, że pozytywne wyniki testów przeprowadzanych w tym zakresie przez pracodawców, skłonią Ministerstwo do przyspieszenia prac i wprowadzenia omawianych regulacji już od 2025 r.