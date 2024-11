17 dni wolnych przy zaledwie 7 dniach urlopu. Jak zaplanować czas wolny w okresie świąteczno-noworocznym 2024/2025?

Każdego roku okres świąteczno-noworoczny to dla Polaków czas radości, rodzinnych spotkań, świętowania, a także okazja do zasłużonego wypoczynku. Na przełomie lat 2024/2025 kalendarz układa się w sposób, który daje szczególnie dużo możliwości, by ten czas maksymalnie wykorzystać, czyli połączyć dni wolne z urlopem.

rozwiń >

W nadchodzącym okresie świąteczno-noworocznym nawet przy minimalnym urlopie, dni wolne rozłożone są w taki sposób, że można cieszyć się długim odpoczynkiem. A jeśli sprytnie zaplanujemy urlop, możemy przedłużyć ten okres do ponad dwóch tygodni. Spójrzmy, jak wygląda świąteczny harmonogram i jakie możliwości oferuje Polakom.

REKLAMA

Idealny układ świątecznych dni wolnych w Święta Bożego Narodzenia w 2024 roku

Święta Bożego Narodzenia w 2024 roku ułożyły się w kalendarzu wręcz idealnie. Wigilia, tradycyjnie obchodzona 24 grudnia, wypada we wtorek. W wielu firmach, zwłaszcza tych prywatnych, Wigilia jest dniem wolnym od pracy lub wiąże się z krótszym wymiarem godzin. Oznacza to, że po weekendzie poprzedzającym święta, czyli sobocie 21 grudnia i niedzieli 22 grudnia, większość pracowników będzie musiała pojawić się w pracy tylko w poniedziałek 23 grudnia. To oznacza, że już od wtorku możemy zacząć świętowanie i cieszyć się spokojem, który przynosi ten wyjątkowy czas.

Pierwszy i drugi dzień świąt – 25 i 26 grudnia, to odpowiednio środa i czwartek, co oznacza, że również są to dni wolne od pracy. W tym roku Boże Narodzenie przedłuża nam weekend o dodatkowe dni wolne, bo już w piątek 27 grudnia większość pracowników wróci do biur tylko na jeden dzień, po którym znów czeka nas weekend: sobota 28 grudnia i niedziela 29 grudnia. To daje sporo czasu na świąteczny relaks, spotkania z rodziną i regenerację po świątecznym zabieganiu.

Sylwester i Nowy Rok: Kolejne dni wolne i szansa na długi wypoczynek

Po świątecznym weekendzie czeka nas kolejny korzystny układ dni wolnych związany z końcem roku. Sylwester, czyli 31 grudnia, wypada we wtorek. Wiele osób traktuje ten dzień jako półświęto, ponieważ to tradycyjny moment zakończenia roku i przygotowań do noworocznej zabawy. W niektórych firmach pracownicy kończą pracę wcześniej, co pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do sylwestrowych przyjęć. A następnego dnia, czyli w środę 1 stycznia, obchodzimy Nowy Rok, który również jest dniem wolnym od pracy.

To nie koniec dobrych wiadomości. Po świętowaniu Nowego Roku wracamy do pracy tylko na dwa dni: czwartek 2 stycznia i piątek 3 stycznia. Potem czeka nas kolejny przedłużony weekend, ponieważ w poniedziałek 6 stycznia przypada Święto Trzech Króli, które od kilku lat jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że już od soboty 4 stycznia do poniedziałku 6 stycznia mamy trzy dni wolne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zaplanować urlop, by maksymalnie skorzystać z okresu świąteczno-noworocznego?

Świąteczny kalendarz w 2024 roku zachęca do przemyślanego planowania urlopu. Nawet bez brania dodatkowego wolnego, mamy możliwość skorzystania z kilku przedłużonych weekendów, co daje nam sporo czasu na regenerację. Jednak dla tych, którzy chcą przedłużyć świąteczny wypoczynek, przełom lat 2024/2025 oferuje wyjątkową okazję do uzyskania aż 17 dni wolnych przy wykorzystaniu zaledwie siedmiu dni urlopu.

Oto jak to zrobić:

Weź urlop na poniedziałek 23 grudnia – to pozwoli ci zacząć święta już od Wigilii 24 grudnia, bez konieczności wracania do pracy przed świętami. Zarezerwuj sobie urlop na piątek 27 grudnia – po świętach będziesz miał kolejne cztery dni wolne (sobota 28 grudnia, niedziela 29 grudnia, a także poniedziałek 30 grudnia, jeśli skorzystasz z urlopu). Następnie, weź urlop na dwa dni – 2 i 3 stycznia (czwartek i piątek) – dzięki temu Sylwestra i Nowy Rok spędzisz bez żadnych obowiązków, a dodatkowy długi weekend zakończysz odpoczynkiem w Święto Trzech Króli.

W ten sposób, przy siedmiu dniach urlopu, od 21 grudnia do 6 stycznia możesz cieszyć się aż 17 dniami wolnymi od pracy!

Krótszy urlop to też dobry pomysł na wypoczynek

Nie każdy jednak będzie chciał wykorzystać cały dostępny urlop na święta, szczególnie osoby, które planują inne wyjazdy lub mają inne zobowiązania zawodowe w ciągu roku. W takim wypadku warto skorzystać z możliwości krótszych urlopów i również cieszyć się większą ilością czasu wolnego.

Wystarczy wziąć wolne tylko na kilka dni, by przedłużyć sobie świąteczny wypoczynek:

Jeden dzień urlopu w piątek 27 grudnia pozwoli ci na pięciodniowy odpoczynek od 24 do 29 grudnia.

Dwa dni urlopu na 2 i 3 stycznia to pięciodniowy wypoczynek od Sylwestra do Święta Trzech Króli.

Dzięki temu zyskujesz możliwość nie tylko na dłuższy odpoczynek, ale także na planowanie wyjazdów na narty, do spa czy krótkie city breaki, które coraz częściej stają się popularnym sposobem na spędzenie przerwy świąteczno-noworocznej.

Gdzie Polacy najczęściej spędzają święta i Nowy Rok?

Tradycyjnie dla wielu Polaków okres świąteczny to czas spędzany z rodziną, zazwyczaj w domowym zaciszu, przy wigilijnym stole. W ostatnich latach jednak coraz więcej osób decyduje się na aktywne spędzanie świąt i Nowego Roku poza domem. Oto kilka najpopularniejszych kierunków:

Wyjazdy w góry – Tatry, Beskidy czy Sudety to ulubione miejsca Polaków na spędzenie świąt i Sylwestra. Górskie kurorty oferują nie tylko piękne krajobrazy, ale także liczne atrakcje, jak kuligi, ogniska, a także luksusowe hotele ze spa. City breaki – Miasta europejskie, takie jak Praga, Wiedeń, Berlin czy Budapeszt, przyciągają turystów magiczną atmosferą świątecznych jarmarków, koncertami noworocznymi i wyjątkową ofertą kulinarną. Wyjazdy zagraniczne – Coraz więcej Polaków wybiera się na święta do ciepłych krajów. Popularne są kierunki jak Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Egipt czy Cypr, gdzie można spędzić święta na plaży, zamiast w mroźnej Polsce.

Świąteczny czas odpoczynku i dni wolne

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to dla większości z nas czas, który chcemy poświęcić na odpoczynek, zwolnienie tempa i spędzenie go z najbliższymi. W 2024 roku mamy wyjątkową okazję, by ten czas maksymalnie wykorzystać. Kalendarz sprzyja dłuższym przerwom od pracy, a odpowiednio zaplanowany urlop pozwala na przedłużenie świątecznego wypoczynku aż do 17 dni. Niezależnie od tego, czy wybierzemy domowe zacisze, wyjazd w góry czy podróż za granicę, ten okres sprzyja relaksowi i regeneracji sił przed nadchodzącym rokiem.



Nie przegapmy więc okazji, by w pełni skorzystać z tego wyjątkowego układu dni wolnych w 2024 roku!