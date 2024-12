Co nas czeka w 2025 roku: dni wolne, czas pracy, święta, długie weekendy, wynagrodzenia. Krótsza praca ale wyższe zarobki

Co nas czeka w 2025 roku? Jeżeli chodzi o czas pracy to wygląda to nieźle - na każdy dzień odpoczynku przypadać będą mniej niż dwa dni pracy. Razem z wolną Wigilią będzie w 2025 roku aż 116 dni wolnych od pracy i 249 dni roboczych. A do tego trzeba jeszcze dodać 26 dni standardowego wymiaru urlopu. A więc w 2025 roku będziemy musieli pracować trochę mniej niż zwykle, a mimo tego powinniśmy zarobić więcej. Jak to możliwe?

W 2025 roku zarobki wzrosną realnie nawet ponad 4%

Analitycy NBP prognozują, że wynagrodzenia w Polsce będą w 2025 roku o 9,1% wyższe niż w roku 2024. Taka zmiana oznacza, że nie tylko wyraźnie wzrosną kwoty, którymi dysponować powinno przeciętne gospodarstwo domowe, ale też za otrzymywane pieniądze powinniśmy być w stanie kupić więcej. Na 2025 rok przewidywana jest bowiem inflacja na poziomie około 4-5%. Nawet po potrąceniu spodziewanego wzrostu cen dóbr i usług zostaje nam ponad 4% realnego wzrostu wynagrodzeń. Pensje powinny więc rosnąć szybciej niż inflacja, a więc za wynagrodzenie powinniśmy być w stanie kupić więcej niż w 2024 roku.

Realny wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem inflacji CPI - lata 2013-2025 HREIT - Heritage Real Estate Investment Trust

Warto też wskazać, że wzrośnie także płaca minimalna. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., określono, że od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 30,50 zł.

Dni wolne od pracy w 2025 roku - najwięcej od 25 lat

Wyższe zarobki mają iść w parze z kalendarzem sprzyjającym wypoczynkowi. I choć pewnie trudno w to uwierzyć, ale rzut oka na kalendarz pozwala oszacować, że na każdy dzień odpoczynku będziemy musieli przepracować mniej niż 2 dni. Jak to możliwe? Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same soboty i niedziele to w całym roku otrzymamy od razu aż 104 dni wolne. Do tego dodać trzeba 9 dni świątecznych, które wypadają w trakcie tygodnia, ale z mocy ustawy są wolne od pracy. Dodatkowo mamy prawo do odebrania dwóch dni za święto wypadające w sobotę. Mowa tutaj o 3 maja i 1 listopada. Jak dodamy do tego wolną Wigilię, to w wychodzi w sumie 116 dni wolnych od pracy. To o dwa dni więcej niż w 2024 roku i w ogóle najwięcej od 25 lat, czyli od 2000 roku.



A gdyby tego było mało, to wciąż mówimy o sytuacji, w której nie wykorzystaliśmy jeszcze ani jednego dnia urlopu. Ten daje nam standardowo możliwość wykorzystania 26 dni na odpoczynek od codziennych, zawodowych obowiązków. W rezultacie mamy więc aż 142 dni bez pracy. To prawie 39% roku.

Pierwszy dłuższy weekend już w styczniu

Tradycyjnie początek stycznia sprzyja regeneracji sił, aby potem – w resztę kolejnego roku wejść gotowym do wytężonej pracy. Tym razem Nowy Rok wypada w środę, a święto Trzech Króli (6 stycznia) obchodzimy w poniedziałek. Niskim kosztem (dodatkowych dni wolnych 2 i 3 stycznia) możemy urządzić sobie solidnie przedłużony weekend.

Naprawdę długa majówka

Taki urlop może się przydać, bo potem na kolejną okazję do wypoczynku trzeba będzie czekać ponad trzy miesiące – do Świąt Wielkanocnych. Poniedziałek Wielkanocny wypada w tym roku 21 kwietnia. Dzień ten kończy okres Świąt i oznacza tradycyjny trzydniowy odpoczynek od pracy. Chwilę później mamy już majówkę. Maj rozpoczyna się w czwartek, jeśli kolejnego dnia (2 maja) zadbamy o urlop, to do pracy wrócimy po 4 dniach wypoczynku. Pewnie sporo osób tak zrobi, bo 3 maja wypada w sobotę, a więc można ten dzień „odebrać”.



Nie zabraknie pewnie też osób, które będą chciały połączyć Wielkanoc z majówką. Wtedy kosztem 7 dni urlopu (plus dzień wolny odebrany za sobotę) możemy sprawić sobie solidny 2-tygodniowy wypoczynek.

Boże Ciało 2025

Kolejna okazja do regeneracji sił do dalszej wytężonej pracy pojawia się w czerwcu. Chodzi o Boże Ciało. Wypada ono 19 czerwca (tradycyjnie czwartek). Kosztem jednego dnia wolnego (piątek) można przedłużyć weekend do 4 dni. Warto z tego rozwiązania skorzystać, bo kolejna szansa na długi weekend będzie dopiero w sierpniu.

15 sierpnia 2025 r.

W ósmym miesiącu obchodzimy przecież Święto Wniebowzięcia Maryi Panny połączone ze Świętem Wojska Polskiego. Tym razem uroczystości wypadają w piątek. Bez dodatkowego „kombinowania” otrzymujemy więc przedłużony weekend.

Święta w listopadzie 2025 r.

Na kolejne dodatkowe dni wolne od pracy mamy szanse jesienią, a konkretnie w listopadzie. Wszystkich Świętych wypada w tym roku w sobotę (1 listopada). Dzień Niepodległości natomiast świętować będziemy we wtorek (11 listopada). Odbierając dzień wolny za pierwszy dzień miesiąca możemy w listopadzie zaplanować sobie czterodniowy weekend bez uszczuplania należnych dni urlopowych.

Przedłużane Święta Bożego Narodzenia

W 2025 roku obchody Bożego Narodzenia zaczniemy w środę. Warto dodać, że tym razem Wigilia zapowiada nam się jako dzień wolny od pracy. Kolejne dwa dni świąt doprowadzą nas do weekendu. Nawet więc nie korzystając z urlopu otrzymamy 5 dni wolnych. W ten sposób będziemy mogli na spokojnie oddać spotkaniom w gronie rodziny i znajomych, a potem zostaną jeszcze dwa dni na regenerację po Świętach. Biorąc natomiast wolne 22 i 23 grudnia, mamy aż 4 dni na przygotowania do Wigilii.



Bartosz Turek, analityk HREIT