Dodatek za pracę w nocy w lutym 2025 roku. To szczególny miesiąc. Pracownik może zarobić dodatkowo nawet ponad 930 złotych.

Jednym z dodatków do wynagrodzenia przysługujących pracownikom jest dodatek za pracę w nocy. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości godzin do przepracowania przypadających w danym miesiącu. Czy praca w nocy w lutym 2025 roku będzie się opłacała?

Praca w nocy w lutym 2025 opłacalna dla pracowników

Rozpoczął się nowy miesiąc, co oznacza, że czas przeliczyć wysokość niektórych wskaźników i stawek. Dotyczy to między innymi wysokości stawki dodatku za pracę w nocy. Jej wysokość jest uzależniona od dwóch czynników, bo wynosi za każdą godzinę pracy 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka ta jest z kolei uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i ilości godzin do przepracowania przypadających w danym miesiącu. I o ile wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie w 2025 roku stała, o tyle ilość godzin do przepracowania uzależniona od kalendarzowego układu miesiąca, wciąż się zmienia. Dodatkowo luty jest miesiącem szczególnym, bo krótkim.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2025 roku 4666 złotych, a w lutym przypada 160 godzin do przepracowania. Stawka godzinowa wynosi więc w tym miesiącu 4666 ÷ 160 x 20 proc., czyli 5,83 zł. Oznacza to, że pracownik pracujący tylko porze nocnej będzie mógł w tym miesiącu zarobić dodatkowo co najmniej 932,80 złotych. Dlaczego co najmniej? Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ma możliwość określenia stawki dodatku za prace w porze nocnej w wyższej wysokości.

Jakie godziny obejmuje praca w nocy?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1517 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Ta regulacja nie jest jednak bezwzględnie obowiązująca i o tym, kiedy pora nocna się zaczyna, a kiedy kończy, może zdecydować pracodawca określając to w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeśli tego nie zrobi, zastosowanie będzie miała ogólna norma kodeksowa. Co ciekawa, pracodawca może nie tylko określić godziny pracy w nocy, ale może również określić je różnie dla różnych pracowników (np. w poszczególnych działach). Jest jednak grupa pracowników, której uprawnienia związane z pracą w nocy są stałe i nie można ich regulować. Chodzi o pracowników młodocianych, dla których pora nocna przypada zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00.